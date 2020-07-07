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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Августа, 01:22 |
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Правительство Камчатки просит федеральный центр сохранить программу выравнивания энерготарифов для предприятий Дальнего Востока до 2028 года
«Начиная с 2017 года в Российской Федерации для Камчатки и еще 4 регионов Дальнего Востока принята программа доведения тарифа на электроэнергию для предприятий до среднероссийского уровня за счет введения на части оптового рынка электроэнергии в западной и центральной частях России дополнительной надбавки в тарифах для потребителей. Средства от этой надбавки Русгидро направляет нам с 2017 года. Без этой программы большинство наших предприятий платили бы сегодня за электроэнергию по себестоимости ее производства, а это порядка 15 рублей за киловатт час», - сказал врио заместителя председателя Правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев.
Благодаря данной программе после состоявшейся с 1 июля 2020 года очередной плановой индексации средних энерготарифов для юридических лиц с 4,75 до 6,78 рублей стоимость киловатт часа всё еще не достигла исторического максимума – в 2016 году, до начала действия программы, предприятия уже платили в среднем по 8,5 рублей за киловатт час.
«Мы обратились в адрес Правительства РФ о сохранении программы до 2028 года. Мы очень рассчитываем, что получим поддержку по этому предложению с учетом потребностей региона. Для энергоемких отраслей и предпринимателей программа выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня стала ощутимой мерой поддержки. Бизнес надо поддерживать. Это имеет как экономический, так и социальный эффект», - сказал Коростелев.
Он добавил, что предприятия аграрного сектора практически не ощутили произошедшей индексации, так как регион дополнительно выделяет на компенсацию для них энерготарифов порядка 300 млн рублей ежегодно. Врио заместителя председателя Правительства заверил, что в дальнейшем регион будет работать над повышением эффективности такой поддержки.
«Мы будем и дальше рассматривать возможность прямых мер финансовой поддержки, возможно даже расширять целевую аудиторию исходя из возможностей краевого бюджета. Должен также сказать, что в целом мы будем трансформировать механизм субсидирования: переходить к целевому адресному характеру направляемых средств, с тем, чтобы добиться большего эффекта от этого механизма», - сказал Коростелев.
Врио заместителя председателя Правительства также напомнил, что 35 % потребителей электроэнергии на Камчатке – это население, для которого тарифы заморожены на уровне 4 рублей 68 копеек с 2016 года.
«И здесь мы не только не пересматриваем ранее принятые решения, а будем стремиться на среднесрочный период придерживаться политики сдерживания роста тарифов для жителей. Продолжаем работать с федеральными органами власти по принятию необходимых краю решений по условиям программы и источникам ее финансирования. Уверен, что мы обязательно эту программу сохраним», - сказал Коростелёв.
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