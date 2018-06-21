Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 21:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |
Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |
На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |
На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
05.07 |
Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Июля 2018, 13:49 | Регион сегодня

Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году

Реальная оценка проекта, которую дают специалисты, это 1,2 миллиарда рублей

Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На Камчатке полпред Президента РФ в ДФО 4 июля провел совещания по вопросам строительства морского пассажирского транспорта и развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Юрий Трутнев отметил проект, реализация которого поможет связать Камчатку с морскими портами Дальнего Востока. На совещании обсудили строительство грузопассажирского судна, которое создаст морскую дорогу между четырьмя субъектами федерального округа, и будет ходить по маршруту «Камчатка – Сахалин – Курильские острова – Владивосток – Советская Гавань». Уже сформирован эскиз, заказчиком судна выступит Росморречфлот.

Напомним, с предложением построить или приобрести морской паром для организации регулярного морского сообщения Камчатки с портами Дальнего Востока к Президенту страны в мае 2015 года обратился Губернатор края Владимир Илюхин.

Полпред Президента в ДФО также отметил необходимость связи с Камчаткой Командорских островов. Строительство пассажирского судна для этой линии будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».

«Работа в этом направлении идет, в этом году должно быть начато строительство парома. Проблема в том, что проект старый со стоимостью 920 миллионов рублей, за которую никто сегодня не берется эту работу выполнить. Реальная оценка строительства, которую дают специалисты, это 1,2 миллиарда рублей, то есть на 300 миллионов рублей дороже. Очевидно, придется увеличить объем финансирования», – сказал Юрий Трутнев.

На совещании по развитию рыбопромышленного комплекса на Дальнем Востоке также был затронут вопрос строительства флота в рамках реализации механизма инвестиционных квот. Выделяются новые квоты на краба, которые должны простимулировать  предприятия на заказ краболовов.

«Также будет исполнено данное еще ранее поручение Правительства России о строительстве судов для вылова сельди и минтая. Это как раз среднетоннажные суда, которые могут быть размещены на верфях Дальнего Востока. Сейчас все 9 судов, заказанных в рамках механизма «квоты под киль», строятся не на территории округа, что для нас не сильно хорошо», – добавил Юрий Трутнев.

Камчатские предприятия проявили значительный интерес в ходе «заявочной кампании» на получение квот. Из 56 проектов по всей России, прошедших отбор, на долю Камчатского края приходится 9. Три из них – проекты по строительству современных рыболовных среднетоннажных сейнер-траулеров, не имеющих аналогов в РФ, строит РК им В.И. Ленина на российской верфи АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в г. Калининград по проекту норвежского проектанта. Оставшиеся шесть проектов подразумевают под собой создание береговых заводов.

Камчатский край уже десятый год подряд является лидером по объему вылова в стране. За последние десять лет он увеличился на 475 тысяч тонн и в прошлом году составил более 1,2 миллиона тонн.

В ходе совещания Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын, курирующий вопросы рыбоперерабатывающего комплекса, озвучил Юрию Трутневу предложение Правительства региона о внесении изменений в уголовный и административный кодексы страны.

«На сегодняшний день браконьерский промысел тихоокеанских лососей на внутренних водоемах, реках и побережье Камчатки остается одной из наиболее актуальных проблем в отрасли. Существенное затруднение в уголовной и административной практике вызывает борьба со скупкой неправомерно добытой рыбной продукции в местах лова. В период путины на территории края контролирующими органами задерживаются лица с рыбной продукцией, осуществляющие ее скупку, переработку, хранение, транспортировку и реализацию. Решение вопроса о привлечении таких лиц к ответственности иногда затруднительно ввиду отсутствия законодательных мер, регулирующих коммерческое использование ресурса, что приводит к  малоэффективной работе правоохранительных органов», – сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

Внести поправки предлагается в статьи 253 и 256 Уголовного кодекса и статьи 8.17, 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Камчатка  командорские острова 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика