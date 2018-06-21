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Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На Камчатке полпред Президента РФ в ДФО 4 июля провел совещания по вопросам строительства морского пассажирского транспорта и развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Юрий Трутнев отметил проект, реализация которого поможет связать Камчатку с морскими портами Дальнего Востока. На совещании обсудили строительство грузопассажирского судна, которое создаст морскую дорогу между четырьмя субъектами федерального округа, и будет ходить по маршруту «Камчатка – Сахалин – Курильские острова – Владивосток – Советская Гавань». Уже сформирован эскиз, заказчиком судна выступит Росморречфлот.
Напомним, с предложением построить или приобрести морской паром для организации регулярного морского сообщения Камчатки с портами Дальнего Востока к Президенту страны в мае 2015 года обратился Губернатор края Владимир Илюхин.
Полпред Президента в ДФО также отметил необходимость связи с Камчаткой Командорских островов. Строительство пассажирского судна для этой линии будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».
«Работа в этом направлении идет, в этом году должно быть начато строительство парома. Проблема в том, что проект старый со стоимостью 920 миллионов рублей, за которую никто сегодня не берется эту работу выполнить. Реальная оценка строительства, которую дают специалисты, это 1,2 миллиарда рублей, то есть на 300 миллионов рублей дороже. Очевидно, придется увеличить объем финансирования», – сказал Юрий Трутнев.
На совещании по развитию рыбопромышленного комплекса на Дальнем Востоке также был затронут вопрос строительства флота в рамках реализации механизма инвестиционных квот. Выделяются новые квоты на краба, которые должны простимулировать предприятия на заказ краболовов.
«Также будет исполнено данное еще ранее поручение Правительства России о строительстве судов для вылова сельди и минтая. Это как раз среднетоннажные суда, которые могут быть размещены на верфях Дальнего Востока. Сейчас все 9 судов, заказанных в рамках механизма «квоты под киль», строятся не на территории округа, что для нас не сильно хорошо», – добавил Юрий Трутнев.
Камчатские предприятия проявили значительный интерес в ходе «заявочной кампании» на получение квот. Из 56 проектов по всей России, прошедших отбор, на долю Камчатского края приходится 9. Три из них – проекты по строительству современных рыболовных среднетоннажных сейнер-траулеров, не имеющих аналогов в РФ, строит РК им В.И. Ленина на российской верфи АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в г. Калининград по проекту норвежского проектанта. Оставшиеся шесть проектов подразумевают под собой создание береговых заводов.
Камчатский край уже десятый год подряд является лидером по объему вылова в стране. За последние десять лет он увеличился на 475 тысяч тонн и в прошлом году составил более 1,2 миллиона тонн.
В ходе совещания Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын, курирующий вопросы рыбоперерабатывающего комплекса, озвучил Юрию Трутневу предложение Правительства региона о внесении изменений в уголовный и административный кодексы страны.
«На сегодняшний день браконьерский промысел тихоокеанских лососей на внутренних водоемах, реках и побережье Камчатки остается одной из наиболее актуальных проблем в отрасли. Существенное затруднение в уголовной и административной практике вызывает борьба со скупкой неправомерно добытой рыбной продукции в местах лова. В период путины на территории края контролирующими органами задерживаются лица с рыбной продукцией, осуществляющие ее скупку, переработку, хранение, транспортировку и реализацию. Решение вопроса о привлечении таких лиц к ответственности иногда затруднительно ввиду отсутствия законодательных мер, регулирующих коммерческое использование ресурса, что приводит к малоэффективной работе правоохранительных органов», – сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.
Внести поправки предлагается в статьи 253 и 256 Уголовного кодекса и статьи 8.17, 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
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