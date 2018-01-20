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09 Февраля 2018, 13:48 | Регион сегодня

Внебюджетные инвестиции в туристическую отрасль Камчатки составили 2 млрд 145 млн рублей

Резиденты ТОР "Камчатка" и Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 5 млрд рублей

Более чем в полтора раза вырос объём внебюджетных инвестиций в туристическую отрасль Камчатки в 2017 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Объём внебюджетных инвестиций в туристическую отрасль края вырос более чем в полтора раза по итогам прошлого года. Об этом рассказала руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти региона за 2017 год.

Отчет был посвящен созданию и развитию туристской инфраструктуры в крае, продвижению туристского продукта, популяризации отдельных видов туризма, повышению качества туристских услуг, развитию круизного судоходства и международного авиасообщения с Камчатским краем. В Правительстве региона отрасль курирует вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

«Глава региона Владимир Илюхин поставил перед нами ряд важных задач, в первую очередь - создание нормативно-правовой базы, туристской инфраструктуры и привлечение новых инвестиций в отрасль. С учётом растущего интереса инвесторов к этому направлению, в ближайшие годы нам предстоит большая работа», - сказал в приветственном слове Алексей Войтов.

В ходе публичного отчёта Елена Стратонова отметила, что по итогам прошлого года объём внебюджетных инвестиций в сферу туризма в крае составил порядка 2 млрд 145 млн рублей, значительно превысив показатель 2016 года (объем частных инвестиций в развитие инфраструктуры в 2016 году составил 1 млрд 267 млн рублей).

«Туристская инфраструктура Камчатки начинает постепенно прирастать. В регионе строят и вводят в эксплуатацию гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, апартаменты, хостелы, рестораны, кафе. Только в 2017 году создано более 10 новых средств размещения. В крае продолжается реализация и масштабных проектов, в том числе: реконструкция Начикинского санатория, строительство современного гостиничного комплекса и этнодеревни в центре Петропавловска-Камчатского и других объектов. Эти инвестпроекты признаны приоритетными для туристической отрасли края», - сообщила Елена Стратонова.

По её словам, важным механизмом государственной поддержки для развития инфраструктуры на Камчатке стали особые налоговые режимы, внедрённые на Дальнем Востоке по поручению Президента России Владимира Путина. Только в сфере туризма резиденты ТОР «Камчатка» и Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 5 млрд рублей.

Руководитель агентства также добавила, что для развития туристской инфраструктуры в прошлом году 5,7 млн рублей были выделены муниципальным образованиям Камчатки. Эти средства направлены на реализацию проектов по организации кемпингов, фотостопов, создание туристических зон, а также ремонт и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры.

Также Елена Стратонова отметила рост числа работников туристической отрасли. Так, по данным на конец прошлого года, количество официально трудоустроенных людей в данной сфере составило 5800 человек. В 2016 году в отрасли работали на 700 человек меньше.

Отдельное внимание в 2017 году уделено повышению качества туристских услуг. На эти цели было выделено более 13 млн рублей.

«Повышение качества предоставляемых услуг в отрасли – ещё одна важная задача. В прошлом году агентством были организованы семинары и курсы для специалистов в сфере туризма.  На базе Камчатского клуба туристов имени Глеба Травина прошли курсы подготовки и переподготовки инструкторов-проводников. Дипломы получили 20 человек. Также был проведён обучающий семинар для специалистов гостиничной индустрии Камчатского края, по итогам которого сертификаты получили 55 администраторов и 55 горничных. В текущем году эта работа будет продолжена. Вместе с тем мы планируем организовать аналогичные учебные программы и для экскурсоводов с последующей аттестацией», - рассказала Елена Стратонова.

По ее словам, по результатам аттестации в крае будет создан реестр экскурсоводов с их дальнейшей аккредитацией.

На особом контроле агентства находится и такое направление, как социальный туризм. На эти цели в 2017 году было направлено около 3,5 млн рублей. За отчётный период экскурсии социальных туров посетили 680 человек – ветераны, инвалиды, победители краевых конкурсов среди детей и взрослых. Отметим, что в 2018 году перечень участников соцтуров планируется расширить, увеличив квоту. Ожидается, что на эти цели будет направлено 6,5 млн рублей.

Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате общественных слушаний, принять участие в которых могли все желающие. Доклад агентства по туризму и внешним связям завершил серию отчётов ИОГВ региона за 2017 год.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: СПВ  инвестиции  ТОР  Камчатка  туризм 


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