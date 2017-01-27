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10 Февраля 2017, 10:28 | Регион сегодня

На Камчатке рассматриваются перспективы развития портовой инфраструктуры совместно с компанией Maersk

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провёл рабочую встречу с представителями датской судоходной компании "Maersk Line". Основной темой обсуждения стали перспективы создания в регионе крупного транспортно-логистического центра и развитие морских перевозок.

В совещании приняли участие директор департамента рефрижераторных перевозок «Maersk Line» Туе Бардоф и руководители структурных подразделений и филиалов компании по работе в России. Генеральный директор ООО «КамчаткаЛайнс», партнёра «Maersk Line» по перевозкам на Камчатку, Алексей Соболев рассказал главе региона о сотрудничестве с камчатским предприятием ООО «Терминал «Сероглазка», входящим в группу «Норебо».

«Нам очень нужно развивать портовую инфраструктуру, - отметил Владимир Илюхин. - Мы проводили большую работу с тем, чтобы конечным пунктом Северного морского пути здесь на тихоокеанском побережье стал порт Петропавловска-Камчатского. Перспективы очень хорошие. Но тех мощностей, которые мы сегодня имеем, будет недостаточно, их надо развивать. На Камчатке у нас есть приличный потенциал в части организации перевозок, и главное сейчас – создание причальной инфраструктуры».

Напомним, ООО «Терминал «Сероглазка» стало вторым официальным резидентом Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. В рамках особого режима компания планирует создать крупный транспортно-логистический центр. Основной площадкой для его размещения стала база флота компании АО «Акрос», которое также входит в группу «Норебо».

Территория базы флота, принадлежащая АО «Акрос» и включающая в себя причальные стенки протяженностью 1500 п/м, складскую инфраструктуру, была передана в доверительное управление ООО «Терминал «Сероглазка» в целях реализации инвестиционного проекта по созданию в Камчатском крае современного рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов. В рамках реализации проекта на территории порта будет построен холодильный комплекс ёмкостью 15 000 тонн, обустроены причальные сооружения, ремонтные цеха, рефрижераторный и складской комплекс.

«В наших планах создать второй по объёмам перевалки контейнерных грузов порт на Камчатке, - рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. – В перспективе компания планирует создать альтернативу приморским портам. Основными направлениями деятельности транспортно-логистического центра будут хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка,  судоремонт. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку камчатской рыбопродукции для дальнейшей отправки на российский рынок, минуя иностранные порты. Кроме того, мы предлагаем камчатским предприятиям прямые экспортные сервисы по доставке рефконтейнеров в порты Азии, Европы, США, без захода в другие порты Дальнего Востока».

По предварительным оценкам, суммарный годовой оборот рефгрузов в порту будет превышать 300 000 тонн. Создание подобного терминала позволит предоставить услуги широкому кругу компаний. Наряду с рыбопромысловым флотом, компания нацелена на обслуживание торговых судов и судов общего назначения.

«Инструментарий, который сегодня создаётся Правительством России, даёт очень многие возможности для бизнеса здесь, на территории Дальнего Востока и на Камчатке в частности. Бизнес должен чувствовать себя свободно, но вместе с тем очень ответственно перед людьми и перед территорией, на которой работает. Мы сторонники подобного подхода и будем поддерживать такие проекты, потому что они реализуются в общих интересах», - отметил Владимир Илюхин.

Проект по созданию в Петропавловске-Камчатском нового транспортно-логистического центра предполагает поэтапную реализацию. Завершить строительство всей инфраструктуры ООО «Терминал «Сероглазка» планирует в 2021 году.

Досье "Дальневосточного капитала": А.P. Moller-Maersk A/S  («Maersk»)  — датская группа компаний с штаб-квартирой в Копенгагене. Её офисы, в которых занято около 66 тысяч сотрудников, располагаются в  120 странах мира. На 2016 год компания является мировым лидером в сфере морских контейнерных перевозок.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: порты  инфраструктура 


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