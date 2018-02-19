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Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа
Об этом в рамках пресс-конференции, посвящённой подготовке к «Берингии-2018», сообщил Председатель оргкомитета гонки, вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
«"Берингия" 2018 года – беспрецедентная гонка, и нам бы очень хотелось, чтобы она была включена в Книгу рекордов Гиннесcа. Соответствующая заявка уже направлена в российское представительство, - сказал Алексей Войтов. - Есть два варианта подтверждения рекорда. Если представитель Книги рекордов Гиннесса не будет присутствовать на гонке, то доказать факт прохождения 2100 километров можно документально, но сделать это крайне сложно. Поэтому наиболее подходящим является вариант вызова эксперта к нам на гонку. Он будет присутствовать на старте заезда, встречать каюров на промежуточном этапе, вероятнее всего, в селе Тиличики, а также на финише – в посёлке Марково, где и зафиксирует рекорд в случае его достижения».
Маршрут «Берингии-2018» пройдет от села Мильково Камчатского края до поселка Марково Чукотского автономного округа. Дистанция поделена на 25 этапов. Из Милькова экспедиция направится в Усть-Камчатский район, затем - в Карагинский и Олюторский районы. Далее гонку примут населённые пункты Пенжинского района - сёла Таловка, Каменское, Оклан, Слаутное, Аянка. В новейшей истории гонка побывает там впервые: ранее в Пенжинском районе каюры «Берингии» были лишь в 1991 году.
«Маршрут рассчитывали, ориентируясь на практику прошлых лет. Наиболее протяжённые участки составляют порядка 100 километров. Как показывает опыт, такие расстояния собаки и каюры проходят спокойно. Единственное, на что обращаем внимание, - рельеф на этих промежутках. Если есть какие-то горы или сопки, то, естественно, дистанцию сокращаем, чтобы снизить нагрузку, - рассказал в рамках пресс-конференции заместитель руководителя гонки «Берингия-2018» Артём Чернов. - Ежегодно в гонку идут представители ветслужбы. Они постоянно отслеживают состояние животных, на финише этапов осматривают каждую собаку. Если выявляются какие-то обстоятельства, по которым собака не может продолжать гонку, то в упряжку её не ставим, а дальше перевозим в специальных клетках для транспортировки».
Участниками гонки 2018 года станут 15 каюров. Изначально своё желание пройти экстремальный маршрут подтвердили 16 спортсменов, но один участник – Иван Нивани - по объективным причинам свою заявку отозвал. В настоящее время упряжки на маршрут готовы выставить 9 камчатских каюров, 5 спортсменов Чукотского автономного округа и один представитель Москвы.
Торжественное открытие «Берингии-2018» состоится 3 марта на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для гостей мероприятия готовят грандиозный спортивно-развлекательный праздник с выступлением творческих коллективов.
«Из просто спортивного мероприятия "Берингия" уже давно превратилась в масштабный краевой праздник, который мы ежегодно стараемся проводить на достойном уровне. В этом году у нас будет большое количество площадок, чтобы люди, которые придут на биатлонный комплекс, почувствовали, что это лучший камчатский праздник – большой, интересный и яркий, - отметил один из организаторов праздничной программы открытия «Берингии-2018» Максим Кассап. - Всё затрибунное пространство превратится в одну большую праздничную аллею. С одной стороны будет площадка "Берингийская семья" с насыщенной программой творческих коллективов. В другом конце будет обустроена детская зона. Дети – это наши самые благодарные зрители, и для них в этом году сделали одну огромную площадку, где будут проходить различные игры и конкурсы. Это будет целый детский городок, где маленькие посетители праздника не останутся без внимания. Будет представлен и национальный сегмент. На территории комплекса разместим аборигенное стойбище. Хорошо проработаны вопросы организации торговли: горячих безалкогольных напитков, выпечки, различных мясных и других блюд хватит на всех».
Традиционно на площадке биатлонного комплекса также будут организованы фотозоны на «берингийскую» тематику.
«Мы подготовили большую и интересную программу, которая, уверены, запомнится зрителям. Официальную часть предварит постановочный пролог, который мы называли "Легенда о благодатной земле". Всех секретов раскрывать не буду. Скажу лишь, что это будет красочный спектакль с участием замечательных творческих сил Камчатского края. Сейчас идут активные репетиции, надеемся, приятно удивить зрителей, - отметил один из организаторов торжества Станислав Завьялов. – В этом году к нам на праздник приедет звезда российской эстрады Сергей Трофимов. Концерт продлится около часа. Мы в этом году сделаем так, чтобы зрители во время выступления могли подойти прямо к сцене, а не наблюдать за происходящим издалека».
Билеты на открытие «Берингии-2018» можно приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии и в ФОКе «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском. 24 февраля дополнительная точка продаж будет также организована на «Елизовском спринте» в Долине уюте.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», Холдинговая компания «Группа «Norebo», ООО «Терминал «Сероглазка», OOO «Устькамчатрыба», АО «Стивидорная компания «Авача», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
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