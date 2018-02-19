Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 26 Февраля, 01:39 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
25.02 |
Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа
25.02 |
В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
25.02 |
Во Владивостоке за автобусами будет следить спеццентр
25.02 |
Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный
24.02 |
Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Февраля 2018, 23:35 | Регион сегодня |

Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа

"Берингия" может вновь стать мировым рекордсменом. Экспедиция 2018 года заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннесcа как самая протяжённая на планете гонка на собачьих упряжках.

Об этом в рамках пресс-конференции, посвящённой подготовке к «Берингии-2018», сообщил Председатель оргкомитета гонки, вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

«"Берингия" 2018 года – беспрецедентная гонка, и нам бы очень хотелось, чтобы она была включена в Книгу рекордов Гиннесcа. Соответствующая заявка уже направлена в российское представительство, - сказал Алексей Войтов. - Есть два варианта подтверждения рекорда. Если представитель Книги рекордов Гиннесса не будет присутствовать на гонке, то доказать факт прохождения 2100 километров можно документально, но сделать это крайне сложно. Поэтому наиболее подходящим является вариант вызова эксперта к нам на гонку. Он будет присутствовать на старте заезда, встречать каюров на промежуточном этапе, вероятнее всего, в селе Тиличики, а также на финише – в посёлке Марково, где и зафиксирует рекорд в случае его достижения».

Маршрут «Берингии-2018» пройдет от села Мильково Камчатского края до поселка Марково Чукотского автономного округа. Дистанция поделена на 25 этапов. Из Милькова экспедиция направится в Усть-Камчатский район, затем -  в Карагинский и Олюторский районы. Далее гонку примут населённые пункты Пенжинского района -  сёла Таловка, Каменское, Оклан, Слаутное, Аянка. В новейшей истории гонка побывает там впервые: ранее в Пенжинском районе каюры «Берингии» были лишь в 1991 году.

    «Маршрут рассчитывали, ориентируясь на практику прошлых лет. Наиболее протяжённые участки составляют порядка 100 километров. Как показывает опыт,  такие расстояния собаки и каюры проходят спокойно. Единственное, на что обращаем внимание, - рельеф на этих промежутках. Если есть какие-то горы или сопки, то, естественно, дистанцию сокращаем, чтобы снизить нагрузку, - рассказал в рамках пресс-конференции заместитель руководителя гонки «Берингия-2018» Артём Чернов. -  Ежегодно в гонку идут представители ветслужбы. Они постоянно отслеживают состояние животных, на финише этапов осматривают каждую собаку. Если выявляются какие-то обстоятельства, по которым собака не может продолжать гонку, то в упряжку её не ставим, а дальше перевозим в специальных клетках для транспортировки».

Участниками гонки 2018 года станут 15 каюров. Изначально своё желание пройти экстремальный маршрут подтвердили 16 спортсменов, но один участник – Иван Нивани - по объективным причинам свою заявку отозвал. В настоящее время упряжки на маршрут готовы выставить 9 камчатских каюров, 5 спортсменов Чукотского автономного округа и один представитель Москвы.

Торжественное открытие «Берингии-2018» состоится 3 марта на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для гостей мероприятия готовят грандиозный спортивно-развлекательный праздник с выступлением творческих коллективов.

    «Из просто спортивного мероприятия "Берингия" уже давно превратилась в масштабный краевой праздник, который мы ежегодно стараемся проводить на достойном уровне. В этом году у нас будет большое количество площадок, чтобы люди, которые придут на биатлонный комплекс, почувствовали, что это лучший камчатский праздник – большой, интересный и яркий, - отметил один из организаторов праздничной программы открытия «Берингии-2018» Максим Кассап. -  Всё затрибунное пространство превратится в одну большую праздничную аллею. С одной стороны будет площадка "Берингийская семья" с насыщенной программой творческих коллективов. В другом конце будет обустроена детская зона. Дети – это наши самые благодарные зрители, и для них в этом году сделали одну огромную площадку, где будут проходить различные игры и конкурсы. Это будет целый детский городок, где маленькие посетители праздника не останутся без внимания. Будет представлен и национальный сегмент. На территории комплекса разместим аборигенное стойбище. Хорошо проработаны вопросы организации торговли: горячих безалкогольных напитков, выпечки, различных мясных и других блюд хватит на всех».

Традиционно на площадке биатлонного комплекса также будут организованы фотозоны на «берингийскую» тематику.

«Мы подготовили большую и интересную программу, которая, уверены, запомнится зрителям. Официальную часть предварит постановочный пролог, который мы называли "Легенда о благодатной земле". Всех секретов раскрывать не буду. Скажу лишь, что это будет красочный спектакль с участием замечательных творческих сил Камчатского края. Сейчас идут активные репетиции, надеемся, приятно удивить зрителей, - отметил один из организаторов торжества Станислав Завьялов. – В этом году к нам на праздник приедет звезда российской эстрады Сергей Трофимов. Концерт продлится около часа. Мы в этом году сделаем так, чтобы зрители во время выступления могли подойти прямо к сцене, а не наблюдать за происходящим издалека».

Билеты на открытие «Берингии-2018» можно приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии и в ФОКе «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском. 24 февраля дополнительная точка продаж будет также организована на «Елизовском спринте» в Долине уюте.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», Холдинговая компания «Группа «Norebo», ООО «Терминал «Сероглазка», OOO «Устькамчатрыба», АО «Стивидорная компания «Авача», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Берингия  гонка 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика