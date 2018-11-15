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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 16:06 |
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15 новых туристических проектов презентовали на Камчатке
Пятнадцать новых проектов в сфере туризма и отдыха презентовали представители турбизнеса и работающих в отрасли организаций в рамках специальной площадки, организованной на полях Камчатского форума предпринимателей. Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Мероприятие в таком формате на Камчатке проводилось впервые, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Инициаторы проектов подробно рассказали участникам встречи о своих планах, а также ответили на вопросы коллег и жителей края.
«Мероприятие было рассчитано в первую очередь на профессиональное сообщество, на тех, кто сегодня работает в камчатском туризме. В последнее время отрасль активно развивается. Так, по итогам прошлого года объем инвестиций в инфраструктуру туризма увеличился более чем вдвое, в этом году показатели тоже неплохие. Но за этими цифрами стоят реальные проекты, которые уже реализуются или будут воплощены в жизнь в ближайшее время. В рамках презентации наши компании представили новые коллективные средства размещения, новые туристские маршруты, в том числе в заповедные территории, гастрономические, научные и экологические туры, экскурсии и ряд других услуг. Кроме того, на этой площадке представители турбизнеса смогли пообщаться друг с другом, обменяться деловыми контактами, обсудить общие для отрасли вопросы», – рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она отметила, что свои проекты на мероприятии презентовали как уже известные в крае, так и новые компании. Среди представленных проектов: база отдыха «Горячая земля» на территории Тимоновских горячих источников, туристическая база отдыха в селе Паратунка, гостиница «Ю-Отель», мини отель «Sweet Home Kamchatka», гостевой дом «Клюква», новые вертолетные маршруты, проекты Кроноцкого заповедника, природного парка «Вулканы Камчатки», услуги по организации выездных мероприятий, проект «0» верста Камчатки, благоустройство Петропавловска-Камчатского, гастрономический туризм, новые музейные проекты и другие.
«Реализация представленных нашим бизнесом проектов позволит уже в следующем году принять гораздо больше туристов на Камчатке, откроет новые возможности для организации отдыха как для гостей, так и для жителей полуострова», – добавила Елена Стратонова.
Добавим, что по итогам прошлого года объем внебюджетных инвестиций в сферу тризма в крае составил более 2 миллиардов рублей, созданы более 10 новых средств размещения, официально трудоустроены порядка 6 тысяч человек.
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