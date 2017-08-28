|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 22 Сентября, 05:19 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
Убийца Андрея Драчева - чемпиона мира по пауэрлифтингу - Анар Аллахверанов 19 сентября сдался ФСБ.
Пресс-служба СКР по Хабаровскому краю подтвердила факт явки с повинной Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве Андрея Драчева.
"19 сентября 2017 года Аллахверанов А.А.о. обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах - из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной", - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.
Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г.р.) нанес несколько ударов другому мужчине (1985 г.р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
Следственными органами по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль руководством краевого следственного управления.
По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова А.А.о. судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием производится допрос обвиняемого Аллахверанова А.А.о., после чего последний будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
В настоящее время по уголовному делу выполняются все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровском крае в ООО "Хаканджинское" планируется вложить 500 млн рублей
- Все нюансы кадастровой стоимости недвижимости откроют жителям Хабаровского края
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
- В Хабаровске в завод по производству автофильтров вложат 100 млн рублей
- Хабаровск начал подготовку ко второму Дальневосточному форуму предпринимателей
- Китайская госкорпорация COFCO планирует инвестировать в проекты Хабаровского края
- В Хабаровском крае на торги выставляются три типографии
- Китайские бизнесмены вложат 1,6 млрд рублей в завод по выращиванию рыбы в ТОСЭР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае установлен исторический максимум по добыче олова
- Якутский завод с 60-летней историей сотрудничает с "Сименс Финанс"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.