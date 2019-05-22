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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Амурский судостроительный завод обещают оздоровить
Встреча состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края .
Объем необходимых дополнительных вливаний в ПАО «АСЗ» ранее оценивался в 10,5 млрд рублей, из которых сумма задолженности завода перед АО «ОСК» составляет 3,4 млрд рублей. Дополнительно, в мае этого года министерство промышленности и транспорта Хабаровского края направило письмо в Минпромторг России с предложением увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 млрд рублей.
Глава ОСК заявил, что положительное решение принято, и часть средств поступит на предприятие уже в этом году. Основная часть денег, необходимых для финансового оздоровления предприятия поступит в следующем году.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
- Амурский судостроительный завод обещают оздоровить
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