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02 Ноября 2020, 15:40 | Компании

"Торэкс" переплавили в "Амурсталь"

Совсем недавно произошло знаковое событие для коллектива единственного на Дальнем Востоке сталеплавильного предприятия из Комсомольска-на-Амуре, действовавшего под управлением ООО "Торэкс-Хабаровск". 4 сентября 2020 года на годовом собрании участников ООО "Торэкс-Хабаровск" большинством голосов было принято решение о переименовании общества в ООО "Амурсталь". С инициативой выступил генеральный директор предприятия Григорий ФРЕЙДИН

«Заводу фактически вернули его историческое название, теперь не будет разночтений между юрлицом и торговой маркой «Амурсталь». Соответствующие коррективы будут внесены в устав компании. Юридический статус при этом не изменяется», - заявил господин Фрейдин.

Парад собственников

Напомним, что это уже второе переименование руководящей структуры компании за последние три года. В январе 2017 года группа «Торэкс» на торгах приобрела завод «Амурметалл», который с 2013 года находился в процедуре банкротства. Сумма сделки составила 2,46 млрд рублей. Отметим, что по первоначальной оценке завод выставлялся за 9,08 млрд руб., однако в ходе дальнейших торгов цена неоднократно снижалась, пока не достигла суммы продажи почти в четыре раза меньше стартовой. Новые собственники повесили над заводом в Комсомольске флаг «Торэкса», имевшего к тому времени приставку Хабаровск.

Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Торэкс» было зарегистрировано в феврале 2007 года в Хабаровске. Уставный капитал компании составляет 4 млн рублей. Основной вид деятельности - обработка отходов и лома черных металлов. ООО «Торэкс-Хабаровск» зарегистрировано в июле 2016 года в Комсомольске-на-Амуре. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство стали в слитках. Выручка ООО «Торэкс» в 2018 году - 17,7 млрд рублей, чистая прибыль - 210,4 млн рублей. ООО «Торэкс-Хабаровск» в 2018 году - 14,3 млрд рублей, чистая прибыль - 346,2 млн рублей.

Собственниками обеих компаний первоначально были супруга экс-губернатора Хабаровского края Лариса СТАРОДУБОВА и финансовый партнер Сергея ФУРГАЛА Николай МИСТРЮКОВ, им принадлежало по 50% акций в обеих компаниях. В 2017 году московский бизнесмен Павел БАЛЬСКИЙ выкупает у них по 25%, а в феврале 2020 года он полностью выкупает долю Мистрюкова, находящегося в то время уже в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств. Сейчас там же по этой же статье находится и сам Фургал.

Долей в 75% ООО «Торэкс-Хабаровск» стала владеть принадлежащая Бальскому компания «Армада». Стародубова сохранила свою долю в 25%. Она владеет ею с декабря 2018 года через доверительного управляющего ООО «Скрап Фар Ист». По имеющейся у «ДК» информации, Стародубова предлагала Бальскому купить ее долю более чем за 900 млн рублей, но московский бизнесмен отказался от сделки. Долю Мистрюкова он выкупил за сумму около 400 млн рублей «в рассрочку».

Долг платежом красен

Но вернемся к годовому собранию акционеров. На нем кроме решения о переименовании компании был также утвержден годовой отчет о работе завода в 2019 году. Однако при этом генеральный директор Григорий Фрейдин отметил, что в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности и документооборота вскрылись факты искажения предыдущим менеджментом бухгалтерской отчетности, фальсификации документов, возможного недостоверного ведения отчетности. По этой причине утверждение годового бухгалтерского баланса отложено до устранения выявленных недочетов.

Григорий Фрейдин, напомним, был назначен гендиректором компании ООО «Торэкс-Хабаровск» 27 февраля 2020 год. Однако еще в январе у фактического хозяина компании господина Бальского зародились подозрения, что бывшие топ-менеджеры завода использовали «серые» схемы для вывода средств со счетов предприятия. Павел Бальский обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Общая сумма выведенных незаконно со счетов предприятия средств, по подсчетам нового руководства завода, исчисляется сотнями миллионов рублей.

После проверки было возбуждено уголовное дело по фактам крупного мошенничества в ООО «Торэкс-Хабаровск». В рамках этого уголовного дела были задержаны экс-руководители предприятия и менеджеры аффилированных компаний - всего пять человек к настоящему времени. В их числе и такие «крупные фигуры», как действующие депутаты Законодательной думы Хабаровского края - Сергей КУЗНЕЦОВ и Дмитрий КОЗЛОВ, которые ранее были топ-менеджерами завода «Амурсталь». Господин Кузнецов - гендиректором, господин Козлов - его заместителем по безопасности. Всем задержанным по подозрению в мошенничестве (статья 30 ч. 3, статья 159 ч. 4 УК РФ - ИФ) была избрана мера пресечения - арест.

Судя по всему, бывшие владельцы ООО «Торэкс» и «Торэкс-Хабаровск» могли обманывать не только своего компаньона Бальского, но и других партнеров. За июнь и июль в арбитражных судах было возбуждено 16 дел к этим компаниям на сумму почти в 1,2 млрд руб. Как оказалось, кредиторская задолженность владельцев этих активов росла в геометрической прогрессии и составила 1 166 124 059 руб.

Кто предъявил иски? Компания из Великобритании Global Metcorp к ООО «Торэкс» - в размере $8 730 493,56 (637 326 030 руб.) за неоплату поставленного товара по договору, заключенному 21.01.2020, а также акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП банк») к ООО «Торэкс-Хабаровск» в сумме 500 513 666,77 руб. по кредитным договорам. Все эти требования, как видно из картотеки арбитражных дел, являются следствием неисполнения компаниями-должниками своих обязательств перед контрагентами.

Что в «плавильном» остатке

Эти скандалы, доставшиеся новым собственникам теперь уже ООО «Амурсталь» от прежних хозяев, создают неблагоприятный фон вокруг сталеплавильного гиганта ДФО, порождают недоверие к нему зарубежных и внутренних партнеров. С целью преодоления негатива ежегодная конференция участников рынка вторчермета ДФО в этом году была организована в Хабаровске.

Форум был организован Ассоциацией переработчиков лома «Про Лом», объединившей на некоммерческой основе сибирских и дальневосточных ломозаготовителей, и прошел при поддержке завода «Амурсталь» и ООО «АмурСтальЧермет». Представительство получилось внушительным: около 140 участников, а формат - представительным, с телемостами с Москвой и Санкт-Петербургом.

На Дальнем Востоке из-за пандемии и сокращения рынков сбыта в 2020 году ожидается падение ломосбора на 400 тыс. тонн. Участники рынка вторчермета прогнозируют, что показатель не поднимется выше 1,7 млн тонн - минимума за последние шесть лет. Однако уже в следующем году ломозаготовители надеются на рост, тем более, что их производственный партнер завод «Амурсталь» восстанавливает производство.

«Металлургический завод «Амурсталь» готовится уже в следующем году выплавить один млн тонн стали. Добиться этого нам позволит новая стратегия развития предприятия. Изменения уже коснулись инвестиционной политики, технологий, сервиса, обеспечения безопасности», - заявил с трибуны форума первый зам гендиректора - исполнительный директор ООО «Амурсталь» Владимир ЛОСЕВ.

В интервью «ДК» топ-менеджер подчеркнул, что завод выходит на стабильные показатели после ряда негативных тенденций. В первом квартале 2020 года завод фактически не работал из-за карантина, вызванного коронавирусом, однако к середине года «Амурсталь» стала возвращать производственные позиции.

Стратегия развития

Новая стратегия развития «Амурстали», по словам г-на Лосева, предусматривает целый ряд новых технологических решений. На 19 суток будет остановлена нагревательная печь, в реконструкцию которой заложены серьезные инвестиции. Более 300 млн руб. будет потрачено на внедрение технологии извлечения железа из шлаков, что позволит возвращать в производство дополнительный объем лома. Также взят курс на вовлечение в производство железосодержащих отходов, получающихся в результате пыле- и газоочистки. Технологии брикетирования позволяют использовать их как аналог металлургического сырья для сталеплавильной печи. Специалисты сейчас анализируют возможные объемы такого сырья и подбирают оборудование. Инвестиции здесь оцениваются в пределах 500-550 млн руб. Перспективным инвестпроектом является производство «млеющих шаров». Маркетинговые исследования подтверждают возможность использования данной технологии на заводе. Это, по словам специалиста, продукт другой добавочной стоимости на предприятии.

Перспективным шагом для развития предприятия Владимир Лосев назвал создание собственных производственных баз по заготовке металлолома. «Нам необходимо понимать, что происходит на всех этапах ломосбора - от частных лиц до крупных предприятий. Производственные базы или хабы помогут это сделать. Сейчас для этого определены несколько регионов. Это Хабаровский край, Сахалинская область, часть Якутии - территории с железнодорожной инфраструктурой», - отметил он.

На заводе прорабатываются новые подходы к сервису. Упрощается технология по выгрузке автомобилей, в процессе модернизации находится весовая площадка, которая будет работать в автоматическом режиме с идентификацией поставщика. С 1 ноября на предприятии появится рамка по идентификации превышения радиационного фона. Также будет внедрена электронная очередь, соответствующее мобильное приложение уже разработано. В ближайшей перспективе предприятие создаст регламент по входящему пакету документов, который будет содержать понятные требования со ссылками на ГОСТы, СанПИНы и другие нормативные акты.

«Предприятие уже стабильно работает, отгружает продукцию заказчикам, платит поставщикам за сырье, регулярно выплачивает зарплату. У нас есть достаточно серьезные планы по дальнейшему технологическому развитию производства», - резюмировал Владимир Лосев. 

Олег УССУРИН

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: Амурсталь  Амурметалл  ТОРЭКС-Хабаровск 


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