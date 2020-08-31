Международный пассажирский терминал аэропорта Хабаровск получил одобрение

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 21 Сентября, 10:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 75.03 р.
1 EUR 88.96 р.
100 JPY 71.75 р.
10 CNY 11.1 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
20.09 |
Мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны – открыт в России
18.09 |
Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке
17.09 |
"Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ
17.09 |
Сбербанк провёл платёж клиента, находящегося в Северном Ледовитом океане
14.09 |
Вирус никуда не ушел
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
21 Сентября 2020, 10:00 | Компании

Международный пассажирский терминал аэропорта Хабаровск получил одобрение

ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение по проектной документации на новый пассажирский терминал международных авиалиний аэропорта Хабаровск.

Была дана оценка проектной документации, инженерным изысканиям, а также соответствию проекта требованиям технических регламентов. Строительство нового аэровокзального комплекса планируется начать в следующем году.

Проектирование терминала осуществляет компания DBC Consultants, выступавшая техническим заказчиком при строительстве нового терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) аэропорта Хабаровск, введенного в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Согласно проекту новый терминал международных линий будет являться архитектурным продолжением терминала ВВЛ - между собой они будут соединены переходом.

Новый международный аэровокзал аэропорта Хабаровск будет оснащен двумя телетрапами, восемью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, двенадцатью стойками регистрации. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий «Доступной среды».

Площадь нового терминала составит 20 тыс. кв. м. В год здесь можно будет обслужить около 1 млн пассажиров международного траффика.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

 

Теги: строительство  аэропорт  Хабаровск 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика