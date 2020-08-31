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Международный пассажирский терминал аэропорта Хабаровск получил одобрение
Была дана оценка проектной документации, инженерным изысканиям, а также соответствию проекта требованиям технических регламентов. Строительство нового аэровокзального комплекса планируется начать в следующем году.
Проектирование терминала осуществляет компания DBC Consultants, выступавшая техническим заказчиком при строительстве нового терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) аэропорта Хабаровск, введенного в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
Согласно проекту новый терминал международных линий будет являться архитектурным продолжением терминала ВВЛ - между собой они будут соединены переходом.
Новый международный аэровокзал аэропорта Хабаровск будет оснащен двумя телетрапами, восемью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, двенадцатью стойками регистрации. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий «Доступной среды».
Площадь нового терминала составит 20 тыс. кв. м. В год здесь можно будет обслужить около 1 млн пассажиров международного траффика.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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