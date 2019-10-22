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25 Ноября 2019, 11:45 | Компании |
Инвестор из Гонконга займется проектом по производству металлоконструкций
ООО "СпецТрансТехника" (Комсомольск-на-Амуре) инвестирует 333,8 млн рублей в проект создания производства по изготовлению и ремонту металлоконструкций в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" (Хабаровский край)
Инвестор уже получил статус резидента ТОР на площадке «Амурлитмаш». Предприятие, учредителем которого выступает частная акционерная компания из Гонконга, будет заниматься изготовлением и ремонтом металлоконструкций, а также сдавать в аренду специальную технику.
Досье «Дальневосточного капитала": ООО «СпецТрансТехника» зарегистрировано 20 мая 2019 года с уставным капиталом 250 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Компании «Хэнюань Индастри Груп Лимитед» (Гонконг) принадлежат 96% капитала ООО, еще 4% - у гендиректора «СпецТрансТехники» ЧЭНЬ Дуна.
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