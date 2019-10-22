|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Октября, 11:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Международный терминал аэропорта Хабаровск пойдет вторым этапом
Его стоимость предварительно оценивается в 3-3,5 млрд рублей, сообщил председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин БАСЮК.
«Мы приступаем ко второму этапу - строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено. Планируем в ноябре-декабре зайти на экспертизу. Ждем одобрения комиссии по транспорту. Площадь нового международного терминала составит 20 тыс. кв. м, он рассчитан на более 1 млн пассажиров в год международного трафика. Проектная стоимость 3-3,5 млрд», - сказал Басюк журналистам в ходе посещения вице-премьером, полномочным представителем президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск.
По словам Басюка, это инвестиционный проект, который будет реализовываться собственниками аэропорта при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и фонда ВЭБ.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
- Международный терминал аэропорта Хабаровск пойдет вторым этапом
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Kinross приобретает Чульбаткан
- Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
- "Хабаровский аэропорт" подвел итоги
- "Новый лес" заблудился в старых проблемах
- Амурский судостроительный завод обещают оздоровить
- Компании Группы ННК устроили настоящий праздник для жителей Хабаровска
- Амурский судостроительный завод наращивает убытки
- "Транснефть" платит
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.