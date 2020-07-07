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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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Амурский ГМК ждет гиганта
Автоклав производства Coek Engineering стал самым большим в мировой золотодобывающей промышленности, сообщает пресс-служба компании.
Длина уникального автоклава - 50 метров, внутренний диаметр - около 6 метров, вес - порядка 1100 тонн. Он изготовлен из стали и имеет титановую футеровку. Высокотемпературный (до 2400С) режим работы автоклава и уровень давления в 45 бар оптимальны для переработки дважды упорных золотосодержащих концентратов с различными свойствами.
Автоклав проделает путь через половину мира. Он начался в Бельгии с погрузки на морское судно. Далее, в порту Де-Кастри (Россия, Хабаровский край) оборудование будет перегружено с морского судна на речное и пройдет по р. Амур до г. Амурска. Доставка автоклава на площадку Амурского ГМК запланирована на третий квартал этого года.
«Строительство второй автоклавной линии позволит создать на базе Амурского ГМК стратегически важный для всего Дальнего Востока универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд, - рассказывает управляющий директор Амурского ГМК Вадим КИПОТЬ. - Важно отметить, что высокотемпературное автоклавное окисление - самая экологически безопасная технология извлечения золота из упорного сырья в мире».
Вторая автоклавная линия будет расположена непосредственно рядом с действующим Амурским ГМК, с возможностью использования части его внешней инфраструктуры. Проектная производительность новых мощностей составит 250-300 тыс. тонн концентрата в год. Ввод второй линии в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года. Для обслуживания уникального оборудования будет создано около 400 новых рабочих мест (сейчас на АГМК работают 486 человек).
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
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