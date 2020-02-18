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Среда| 08 Апреля, 11:40 |
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На "Амурсталь" пришли со своим ломом
Единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический завод, сохраненный на базе активов обанкроченного гиганта ОАО «Амурметалл», похоже, стал разменной монетой в политических играх. Февральская смена собственника в ООО «Торэкс-Хабаровск» (управляет «Амурсталью») является миной замедленного действия под нынешнего губернатора Хабаровского края Сергея ФУРГАЛА, супруга которого Лариса СТАРОДУБОВА до недавнего времени владела 25% капитала одного из ключевых предприятий региона, ежегодно отчисляющего в бюджет до 700 млн рублей.
«Амурсталь» производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался «Амурметаллом» и контролировался депутатом Государственной Думы РФ, бывшим председателем совета директоров ОАО «Амурметалл» Александром ШИШКИНЫМ) было введено конкурсное производство, затем процедура несколько раз продлевалась. Сумма кредиторской задолженности «Амурметалла» превышала 35 млрд рублей. Основными кредиторами выступали Внешэкономбанк (5,309 млрд рублей), Газпромбанк (2,452 млрд рублей), Сбербанк (2,372 млрд рублей) и австрийский Erste Bank (1,813 млрд рублей).
Попытки продать имущество «Амурметалла» предпринимались неоднократно. Первые торги были намечены на 27 марта 2015 года, на них не было подано ни одной заявки. Начальная цена тогда была равна 9,076 млрд рублей. В последний раз имущество завода выставлялось единым лотом за 2 млрд 932,51 млн рублей, затем цена лота была уменьшена до 2 млрд 466,9 млн рублей.
В итоге собственником имущества «Амурметалла» в январе 2017 года стало ООО «Торэкс», специализирующееся на обработке отходов и лома черных металлов.
«Нам важно сохранить уникальное предприятие в Комсомольске-на-Амуре. Сделать так, чтобы оно продолжало работать, и ни один сотрудник не потерял свое рабочее место. Можно сказать, что этот длительный и сложный этап по поиску инвестора завершился. Компания «Торэкс» становится собственником «Амурметалла». И сегодня под руководством правительства края начинается второй этап - реализация Стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе», - комментировал приход стратегического владельца на тот момент губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Глава региона сразу же заявил о планах предоставления новому инвестору набора преференций, в том числе получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) и льготах на перевозку металлолома.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Развитие металлургического комплекса «Амурсталь» ведется в соответствии с распоряжением правительства РФ № 704-р («Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре»). Документ регламентирует реализацию поручений президента Владимира ПУТИНА в отношении Комсомольска-на-Амуре. Согласно распоряжению, правительство Хабаровского края отвечает за исполнение этих поручений и обязано оказывать поддержку предприятиям и организациям в рамках Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.
Летом 2017 года «Торекс» возобновил производство на заводе, переименованном в «Амурсталь». Следующие два года предприятие работало в достаточно ровном рабочем режиме. В мае 2019 года пресс-служба правительства Хабаровского края сообщала по итогам посещения «Амурстали» Сергеем Фургалом, что план производства на 2019 год составляет 900 тыс. тонн продукции. В 2020 году «Торэкс-Хабаровск» планировал начать модернизацию производства, после которой мощность производства вырастет до 3 млн тонн продукции в год.
ООО «Торэкс» было зарегистрировано в феврале 2007 года в Хабаровске. Уставный капитал компании составляет 4 млн рублей. Основной вид деятельности - обработка отходов и лома черных металлов. ООО «Торэкс-Хабаровск» зарегистрировано в июле 2016 года в Комсомольске-на-Амуре. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство стали в слитках. Выручка ООО «Торэкс» в 2018 году - 17,7 млрд рублей, чистая прибыль - 210,4 млн рублей. Выручка ООО «Торэкс-Хабаровск» в 2018 году - 14,3 млрд рублей, чистая прибыль - 346,2 млн рублей.
Первоначально учредителями обеих компаний на паритетных началах выступали Лариса Стародубова и Николай МИСТРЮКОВ, в прошлом деловой партнер Сергея Фургала, выигравшего выборы губернатора Хабаровского края в 2018 году. В феврале 2017 года в «Торэксы» приходит бизнесмен Павел БАЛЬСКИЙ, доля которого первоначально составляла по 50% в обеих компаниях. При этом долей в «Торэкс-Хабаровск» г-н Бальский владел через зарегистрированное на него в Москве АО «Армада». В прошлом году Павел Бальский выкупил у Мистрюкова доли в 25% акций, с февраля 2020 года «Армаде» принадлежит уже по 75% «Торэксов» (читай - «Амурстали»). Г-н Бальский также владеет 50% ООО «УК «Амурсталь», еще по 25% у Николая Мистрюкова и Ларисы Стародубовой (с декабря 2018 года - через доверительного управляющего ООО «Скрап Фар Ист»).
Финансовые проблемы на «Амурстали» начались с ноября 2019 года, после обысков на предприятии и задержания экс-депутата ЛДПР Николая Мистрюкова. В настоящее время тот находится в СИЗО по обвинению в организации убийства 15-летней давности. После этих событий банки стали отказывать заводу в кредитах, в связи с чем производство начало постепенно сокращаться. В конце прошлого года всех сотрудников перевели на 2/3 ставки, завод начал работать только по ночам в определенные даты.
В январе 2019 года официальное издание Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») сообщило, что завод «Амурсталь» снизил отгрузку продукции после приостановки кредитования банками.
«Банки, кредитующие это предприятие, временно приостановили его финансирование по причине ареста одного из поручителей кредитных поступлений предприятию - его совладельца Николая Мистрюкова. Вследствие чего сразу упали объемы вывоза металлопродукции», - сообщало издание.
В кризисной для завода ситуации банки посчитали нужным досрочно истребовать кредитные средства в объеме 1,5 млрд рублей и заручиться дополнительными гарантиями. Чтобы их предоставить, правительство Хабаровского края вознамерилось создать залоговый фонд в качестве дополнительного обеспечения. Предполагалось, что в фонд войдут объекты и имущество, находящиеся в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет порядка 130 млрд рублей - больше годового бюджета Хабаровского края.
На инициативу властей сразу же отреагировало Хабаровское управление ФАС России, вынесшее предостережение правительству региона, председателю правительства и губернатору. «Отчуждение государственного имущества в обход процедур, установленных законодательством РФ, могут привести к ограничению конкуренции. Также признаки нарушения антимонопольного законодательства могут усматриваться в даче рекомендаций ряду кредитных организаций, налоговой службе, влекущим создание данному хозяйствующему субъекту преимущественных условий в осуществлении предпринимательской деятельности», - предостерегло УФАС. Ведомство считает, что создание фонда может привести к негативным последствиям не только для предпринимательского сообщества, но и отрицательно повлиять на сохранение государственного имущества в казне края.
В конце января в Минпромторге прошло совещание с участием представителей кредитных организаций, МВД, собственников завода и краевой администрации. Главной темой обсуждения стали долги предприятия, из-за которых «Амурсталь» оказалась на грани банкротства.
И в это время у «Амурстали» появился спаситель - Павел Бальский, которого источники «ДК» связывают с предшественником Фургала в губернаторском кресле Вячеславом Шпортом. В ходе вышеупомянутого совещания г-н Бальский заявил, что привлеченные на данный момент 3,1 млрд рублей кредитов позволяли поддерживать производство готовой продукции на уровне от 70 тыс. до 90 тыс. тонн ежемесячно, однако в декабре 2019 года оно составило 58 тыс. тонн, в январе 2020 года снизилось до 40 тыс. тонн, в феврале - до 18 тыс. тонн.
Г-н Бальский на совещании предложил для урегулирования ситуации на «Амурстали» привлечь дополнительное финансирование при условии смены гендиректора завода. Сказано - сделано. С 28 февраля у «Амурстали» новый руководитель - Григорий ФРЕЙДИН. «Решение об этом было принято большинством голосов в ходе внеочередного собрания акционеров ООО «Торэкс-Хабаровск» накануне, 27 февраля. Инициатором смены генерального директора выступил владелец 3/4 предприятия Павел Бальский», - говорится в сообщении на сайте «Амурстали».
Г-н Фрейдин перед приходом на «Амурсталь» озвучил свое видение ситуации.
«Завод имеет огромный потенциал для развития, повышения эффективности работы, снижения затрат на производство. Но складывается впечатление, что последние пару лет зарабатывали все вокруг, кроме самого завода, но за его счет. Возьмем, к примеру, поставки основного сырья на завод - лома черных металлов, электродов. Это «черная дыра», в которую уходят деньги. В 2018-2019 г.г. огромный объем лома поставлялся компаниями, аффилированными с хабаровскими учредителями. Это компании «Миф-ДВ», «Строитель», «Хабаровскметаллторг», «Скрап Фар Ист», «Трансконтейнергрупп». При средней цене лома в 15-16 тыс. рублей за тонну, в один и тот же период времени какие-то из этих компаний грузили лом на завод по цене 9 тыс. рублей за тонну, а какие- то - по 21-22 тыс. Эти же компании, для примера, приобретают в собственность через лизинг вагоны, технику, а платит за это завод. Почти треть продукции завода производится по договорам переработки давальческого сырья, которые заключаются с теми же аффилированными фирмами. Завод на этих договорах ничего не зарабатывает, все деньги идут через эти компании. Завод может производить и реализовывать свою продукцию самостоятельно, но вместо этого он получает сырье от аффилированных структур, перерабатывает и отдает обратно. Рентабельность продаж по таким договорам в два, а иногда и в три раза ниже, чем при нормальной схеме работы. Потери по валовой прибыли только в 2018 году составили около миллиарда рублей. Фактически это паразитирование на способном к жизни организме: вместо того, чтобы развиваться самому, он отдает соки «прилипалам», - приводит слова г-на Фрейдина хабаровский еженедельник «Молодой дальневосточник XXI век».
Новый гендиректор сходу опроверг слухи о возможной продаже метзавода китайцам.
«Сказки про то, что с приходом новой команды завод будет продан китайцам, а люди останутся без работы, не имеют под собой серьезных оснований. Да, переговоры с китайскими компаниями об инвестициях действительно велись. Это была компания Hebei Steel - один из мировых лидеров по производству стали. Общение велось в продолжение переговоров полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА с представителями правительства Китая на Восточном экономическом форуме. Рассматривалась возможность организации на базе «Амурстали» производства горячебрекитированного железа. У завода есть потенциал, который нужно развивать. Одной из важных задач, над которой предстоит работать - эффективность использования оборотных средств. Коэффициенты их загрузки, оборачиваемости и рентабельности хуже среднеотраслевых. Финансовые показатели, в том числе показатели ликвидности, также находятся в неудовлетворительном состоянии», - сказал Фрейдин.
После смены руководства завод возобновил производство. Электросталеплавильная печь завода не работала с 19 февраля 2020 года в связи с отключением электроэнергии из-за задолженности перед энергетиками в размере 72,5 млн рублей и отсутствия сырья в цехе подготовки металлолома.
Григорий Фрейдин заявил, что с новым руководством поставки лома были восстановлены, половина долга за электроэнергию погашена, работникам начнут выплачивать заработную плату в полном объеме. В марте завод планирует выпустить 50 тыс. тонн продукции, по итогам 2020 года - около 650 тыс. тонн.
В любом случае, останется ли на плаву «Амурсталь»-«Амурметалл» на этот раз, покажет только время. Пикантность ситуации в том, что АО «Армада» (нынешний владелец 75% капитала «Амурстали») в штате имеет лишь одного сотрудника - директора Сергея БОДУНОВА.
МНЕНИЕ
Сергей ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края:
– Вся ситуация вокруг «Амурстали» создана искусственно и не имеет никаких экономических причин. Это предприятие – одно из градообразующих, выполняющих социальные задачи, на нем завязаны и другие сектора экономики. Мы (правительство Хабаровского края – Прим. «ДК») понимаем, что происходит, и ведем активную работу, чтобы предприятие работало как положено. Для дальнейшего развития заводу необходимо переходить на переработку перворудного сырья. Сейчас он перерабатывает металлолом. Нужно также переходить к выпуску новой продукции, в том числе востребованной в кораблестроении (декабрь 2019 года).
Олег Клименко.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2020 год.
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