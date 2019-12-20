|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Декабря, 19:48 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019
23.12 |"Океанрыбфлот" поделится квотами
23.12 |Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля начнется на ДВЖД в 2020 году
20.12 |"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
20.12 |Чукотка получила новую атомную энергию
20.12 |Верховный суд России подарил ТРЦ "Счастье" в Хабаровске право на жизнь
20 Декабря 2019, 18:54Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
20 Декабря 2019, 18:50Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
20 Декабря 2019, 18:40Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
23 Декабря 2019, 13:00 | Компании |
Топливные пеллеты для японских печей будут выпускать в Амурске
Холдинг RFP Group в партнерстве с японским инвестиционным фондом Prospect и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает в первом квартале 2020 года завершить строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) в городе Амурске
На текущий момент полностью завершено сооружение здания энергоцентра и монтаж котельного оборудования компании Polytechnik (Австрия), а также строительство производственного корпуса и монтаж основного технологического оборудования компании Knoblinger (Австрия), проводятся внутренние работы.
Проект строительства этого завода был согласован в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Общий объем инвестиций составит $200 млн, мощность производства - 90 тыс. тонн гранул в год на первом этапе, с увеличением до 135 тыс. тонн на втором этапе, к 2021 году. Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию. Подписаны несколько соглашений с потенциальными покупателями конечного продукта.
Теги: Амурск Хабаровский край РФПИ
Loading...
Новости раздела
- Топливные пеллеты для японских печей будут выпускать в Амурске
- Профессионализм сотрудников "ННК-Хабаровский НПЗ" подтвержден на региональном отраслевом конкурсе
- Инвестор из Гонконга займется проектом по производству металлоконструкций
- Международный терминал аэропорта Хабаровск пойдет вторым этапом
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Kinross приобретает Чульбаткан
- Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
- "Хабаровский аэропорт" подвел итоги
- "Новый лес" заблудился в старых проблемах
- Амурский судостроительный завод обещают оздоровить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram