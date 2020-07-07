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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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В Солнечном планируют новый ГОК
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, для этого будут расширены границы ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае.
ГОК предлагается построить в рабочем поселке Солнечный Хабаровского края в 2022 году. Частные инвестиции в него оцениваются в сумму не менее 2,1 млрд рублей. Проект направлен на переработку запасов хвостохранилища Солнечного ГОКа, которые составляют 24 млн тонн, в том числе запасы меди оцениваются в 49 тыс. тонн, олова - в 110 тыс. тонн.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс2», совладельцами ООО «Геопроминвест» на паритетных началах являются два физлица - гендиректор и владелец АО «Марин-Инвест» (Хабаровск) Максим ПЕТРУШИН и гендиректор ООО «Сигма Минералс» (Хабаровск) Сергей ПОПОВ.
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