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"Доступная рыба" зашла в Хабаровск с "черного рынка"
Свежая горбуша по 130 рублей за килограмм, обещанная властями Хабаровского края населению в рамках проектах «Доступная рыба», поступает в магазины от случаю к случаю. Появление на прилавках дешевого лосося тут же вызывает ажиотажный спрос, создает очереди и социальную напряженность. Чиновники обещали красную рыбу в августе, затем в сентябре, а теперь уже говорят об октябре. Причиной называется слабый ход лосося в этом году.
Образовавшийся вакуум заполнили браконьеры. Они не стали дожидаться, когда в магазинах Хабаровского края появится доступная рыба, и развернули лоточную торговлю в Хабаровске и вдоль трасс на свой страх и риск. Корреспондент «Дальневосточного капитала» проехал по Хабаровску и окрестностям и обнаружил удивительную картину: практически в каждом микрорайоне и поселке города на улицах и рынках, в том числе стихийных, ведется торговля красной рыбой. Разделанная горбуша стоит в Хабаровске 130 рублей за килограмм, самка с икрой – немногим дороже. В других населенных пунктах края еще дешевле. Торговля ведется за наличные деньги, без каких-либо чеков. При этом качество рыбы можно определить на запах и на ощупь. По мнению нашего корреспондента, рыба хорошая.
Полиция начала рейды по конфискации лоточной рыба, за неделю прикрыла 19 точек и изъяла 1,3 тонны лосося, но браконьерскую активность этим не снизила. Закрытые в одном месте лотки тут же открываются в другом, а поставка рыбы из браконьерских тоней идет непрерывным потоком. Почему-то у нелегалов ее нынче в достатке. В полиции намерены продолжать рейды, но считают, что вопрос решится только тогда, когда в торговых сетях ее появится в достатке, как это было в предшествующие годы.
Проект «Доступная рыба» проводится в Хабаровском крае уже третий год подряд, и стал популярной «фишкой» краевого правительства. Причем не только среди малоимущих слоев, но также и среди рыбодобытчиков и торговых сетей, которым власти компенсируют издержки до приемлемой цены. Для всех участников цепочки это удобно и выгодно, а власть зарабатывает политический капитал, так необходимый ей на выборах.
«Благодаря социальному проекту через торговые сети края реализуется кета и горбуша напрямую без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы цена для населения была приемлемой. Для участия в проекте только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заявились 12 торговых сетей. Они ждут от рыбопереработчиков новых поставок – этого требуют жители», - отметил председатель комитета потребительского рынка края Николай Крецу.
По его словам, пробуксовка проекта «Доступная рыба» в этом году обусловлена дефицитом летнего лосося. В 2016 году в Советско-Гаванском районе был выловлен исторический максимум горбуши – свыше 10 тысяч тонн. Нынче объемы вылова в 2-3 раза ниже. По словам и.о. директора Хабаровского филиала «ТИНРО-центра» Дениса Коцюка, из-за климатических процессов, происходящих в мире, центр обитания лосося перемещается к северу, что и уже ощущают на себе рыбодобытчики.
Тем не менее, председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов надеется, что свои обязательства рыбаки выполнят.
«Рыбодобывающие предприятия региона не снимают с себя социальной ответственности за реализацию проекта «Доступная рыба». Стараются поставить в магазины хотя бы по несколько тонн по самой минимальной цене. Хочу заверить жителей края – рыба на прилавках магазинов будет, - сказал Кирилл Фирсов.
Главная надежда – на осеннюю путину. По информации К. Фирсова, объемы поставок и цена продукции кеты осеннего промысла в рамках проекта будут определены до 1 октября. На побережье Охотского моря ситуация пока благоприятная, прогнозируемые объемы оправдываются.
В октябре, по заверению ответственных чиновников правительства Хабаровского края «доступный лосось» можно будет приобрести без ограничений в торговых сетях «Ветеран», «Три кота», «Любимые продукты», «Самбери», «Амбар», «Самобранка», «Седьмая столица», «Битте». Кроме Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, продукцию по сниженной цене реализуют в Охотском, Николаевском, Бикинском и им. Лазо районах. Планируется поставка в Верхнебуреинский район.
«Кроме того, в этом году в рамках проекта «Доступная рыба» значительно расширен ассортимент продукции, - подчеркнул Н. Крецу. - На прилавках магазинов появилась мороженая корюшка, а также охлажденные сазан, карась, верхогляд, щука, толстолоб. С начала года объем поставок этих видов рыб составил около 317 тонн. В торговых сетях, которые являются участниками социального проекта, корюшка продается по 66 рублей за килограмм, карась, лещ, красноперка и толстолоб стоит порядка 55 рублей за килограмм, цена на верхогляда и сазана не превышает 80 рублей за килограмм».
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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