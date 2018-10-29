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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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В Якутии в поселке Тикси открывают ветропарк
Ветропарк построен в рамках проекта строительства ветродизельного комплекса, реализуемого РусГидро совместно с японскими партнерами и Республикой Саха (Якутия).
В составе ветропарка три ветроустановки мощностью по 300 кВт, произведенные японской компанией Komaihaltec Inc. Высота их башен – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование выполнено в «арктическом» исполнении и адаптировано к работе в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья.
В церемонии торжественного открытия ветропарка в режиме видеоконференцсвязи примут участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Генеральный консул Японии в г. Хабаровске Масанори Фукусима, председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, исполнительный директор Японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Такаси Омотэ, вице-президент компании «Комаихалтек» Эми Комаи.
В рамках торжественного мероприятия состоится подписание Соглашения о реализации проекта «Строительство ветродизельного комплекса в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)».
Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживают более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Впервые в России в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии.
Проект ветродизельного комплекса реализуется в рамках заключенных соглашений между Правительством Республики Саха (Якутия), ПАО «РусГидро» и японскими компаниями: KOMAIHALTEC, Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).
Напомним, что глава региона Айсен Николаев на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке провел рабочую встречу с председателем правления корпорации «Nedo» Хироаки Исидзука, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего развития проектов в области возобновляемых источников энергии с использованием энергии ветра, с целью снижения расходов на топливо.
Также на ВЭФ-2018 республика подписала меморандум с Японским банком международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC). Японский банк намерен инвестировать в развитие проектов, реализуемых в Якутии японскими компаниями, в электроэнергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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