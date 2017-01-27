|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Февраля, 15:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Ил Тумэне хотят закрепить законом согласование условий участия недропользователей в СЭР регионов и муниципалитетов
В Государственном Собрании (Ил Тумэн) пятого созыва, руководимого спикером Александром Жирковым, работают над соответствующим проектом федерального закона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба Ил Тумэна.
13 февраля 2017 года председатели постоянных комитетов республиканского парламента – по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев; по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев – обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» на заседании рабочей комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) по рассмотрению проектов федеральных законов.
Участники заседания рассмотрели возможность внесения изменений в статью 12 Закона РФ «О недрах». Данная статья регулирует содержание лицензии на пользование недрами. Парламентарии Якутии обсуждают возможность внесения в федеральный закон нормы о том, что условия участия в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований регионов необходимо согласовывать с регионами и муниципалитетами, на территории которых ведутся работы, связанные с пользованием недрами.
Кроме того, обсуждена вероятность внесения изменений в статью 16 данного закона, касающаяся организационного обеспечения государственной системы лицензирования.
Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед недропользователями, напоминал, что недра являются общенациональным достоянием: «Получая лицензии на недра, вы эти недра используете, но они остаются в собственности российского народа: это - общенациональное достояние. Недропользователи, должны принимать самое активное участие в решении социальных и иных проблем тех или иных территорий». Между тем, до настоящего времени в федеральном законодательстве остаётся нерегулированным вопрос обеспечения социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на территории, задействованной в недропользовании.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Ил Тумэне хотят закрепить законом согласование условий участия недропользователей в СЭР регионов и муниципалитетов
- В Якутии пройдут испытания водородной турбогенераторной установки
- Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей
- В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
- Республика Саха (Якутия) вошла в двадцатку Дельфийского рейтинга за 2016 год
- Вклад ТОСЭР "Южная Якутия" в валовый региональный продукт региона до 2025 г. оценивается на уровне более 250 млрд рублей
- С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
- ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
- Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"
- Парламент Якутии утвердил Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия)
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.