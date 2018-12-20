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Четверг| 14 Февраля, 16:57 |
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В Якутске открылась галерея местных сельхозпроизводителей
12 февраля на Крестьянском рынке "Сайсары" состоялось открытие галереи местных сельхозтоваропроизводителей, сообщает ЯСИА. Свою продукцию представили десять компаний из районов Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Как отметил замминистра сельского хозяйства региона Василий Афанасьев, одной из главных целей открытия новых торговых киосков для сельхозпроизводителей является продвижение бренда "Сделано в Якутии".
Проект реализуется при поддержке Минсельхоза республики. "Перед нами стоит задача организации доступа населения к экологически чистым продуктам высокого качества, которые производят фермерские хозяйства республики. Здесь в условиях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, жители города могут приобрести фермерскую продукцию по доступной цене, без накруток.Теперь горожанам не нужно ждать выходного дня, чтобы посетить ярмарку. Можно приехать в любое удобное время, продегустировать и приобрести товар высокого качества и по доступной цене", — отметил Василий Афанасьев.
Кроме того, организовать продажу своей продукции в таких магазинах предпринимателям проще, чем в крупных торговых сетях. Есть плюсы и для потребителей — все производители находятся в одном месте, цены ниже, чем в сетевых магазинах, а качество — ничуть не хуже.
Огромное преимущество состоит в том, что на таких прилавках — всегда свежая продукция.
На сегодня открыто десять торговых площадей. Свою линейку традиционных молочных и мясных продуктов представили сельхозпроизводители Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Горного, Намского, Хангаласского улусов, а также фермерские хозяйства города Якутска — "Куриный дворик", "Быырпах" и "Урун-Ас".
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