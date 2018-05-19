|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 01 Июня, 15:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточникам обещают "три хвоста" лосося в день для еды
Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение сахалинцев о разрешении бесплатно ловить «три хвоста» лосося в день для еды дальневосточникам. Такое заявление он сделал на пресс-подходе в Магадане, сообщает пресс-служба Колымы.
«Что интересно: наука поддерживает, рыбаки не возражают. А Росрыболовство говорит: «Пусть покупают лицензии по интернету». Они, видимо, давно не были на Дальнем Востоке и не знают, что не во всех населенных пунктах до интернета легко добраться. Думаю, что глава Росрыболовства сильно ошибается. Я уже дал ему поручения внести предложения, направленные на удовлетворение желания людей», - сказал Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, нужно приложить все усилия, чтобы каждый дальневосточник почувствовал улучшение уровня жизни, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Объем поступающих на Дальний Восток инвестиций за последние четыре года увеличился в семь раз. Но этого недостаточно, чтобы люди жили здесь, были счастливы, чтобы им было комфортно. Конечно, они должны пользоваться преимуществами Дальнего Востока и рыбу должны свободно ловить. Она должна быть дома на столе. Думаю, мы все исправим», - подчеркнул он.
Напомним, что тему свободного вылова ежедневно до трех хвостов горбуши подняли региональные власти Сахалина. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на совещании островных рыбопромышленников с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым поднял этот вопрос, рассказал, что подобная практика действовала на островах ранее и была положительно воспринята населением. Не возражала, по его словам, и наука. Введение порядка поддержали отраслевые институты ТИНРО и СахНИРО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
- Дальневосточникам обещают "три хвоста" лосося в день для еды
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- На Сахалин на "Боинге-747" прилетел элитный скот из Дании
- Власти Сахалина и Хоккайдо объединят усилия в организации взаимных безвизовых поездок
- Сахалинский проект в сфере бальнеологии "Хонока" высоко оценил премьер-министр Японии
- На Сахалине планируется построить завод по выпуску конструкций для строительства быстровозводимых домов
- Сахалин стал лидером по росту в рейтинге инвестиционного климата
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.