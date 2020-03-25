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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 22 Июня, 11:06 |
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На Сахалин поступят новые мобильные газовые заправщики
Информация об этом прозвучала сегодня во время прямого эфира губернатора Валерия Лимаренко, который он провел с жителями Корсаковского района. Ранее глава региона поручил активизировать работу по переводу автомобилей на голубое топливо, а также по созданию на островах сети газовых заправщиков.
Во время трансляции к губернатору обратился заместитель директора местной коммунальной компании. Предприятие занимается вывозом мусора, используя при этом технику на газомоторном топливе. Однако приобрести такие машины оказалось проще, чем найти для них заправку, отметил руководитель. Услуг мобильного заправщика, который обслуживает муниципалитет, не хватает.
– Мы знаем, что сегодня на плече Южно-Сахалинск – Корсаков работает один передвижной заправщик. Видим, что его мощностей не хватает. Чтобы снять напряженность, в ближайшие дни увеличим количество рейсов работающего заправщика, – отметил министр энергетики области Герман Тютюков.
В трех районах – в Невельском, Поронайском и Тымовском – технику приобретут за счет муниципальных средств. Еще ряд комплексов купят предприниматели. Бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию – 90 процентов от стоимости заправщика.
Кроме того, до конца года будет открыта вторая стационарная газовая заправка в Южно-Сахалинске. Она даст возможность заправляться экологически чистым топливом тем, кто едет в сторону Корсакова, Анивы, Холмска или Невельска.
Напомним, в Сахалинской области создан беспрецедентный пакет мер поддержки бизнеса, который занимается развитием газомоторной инфраструктуры, а также жителей региона, использующих экологически чистое топливо.
Любой владелец автомобиля может переоборудовать его для заправки газомоторным топливом и получить компенсацию затрат в размере до 150 тысяч рублей. Эта сумма выведена опытным путем – она покрывает расходы на переоснащение автомобиля среднего класса. С 1 июня в тестовом режиме, а с 1 июля полноценно начнет действовать льгота по бесплатному переводу машин на газомоторное топливо. В первоочередном порядке ее предоставят малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ряду других льготных категорий островитян.
Финансовая помощь предусмотрена и для бизнеса. Так, юридические лица могут перевести свою технику на газ и получить до 70 процентов потраченных средств на покупку оборудования, но не более 1 миллиона рублей в год. Сельхозпроизводителям и организациям, задействованным в пищевой промышленности, компенсируют 70-90 процентов затрат на приобретение нового авто и установку на него газобаллонного оборудования. Помощь региональных властей также получают владельцы сервисных центров, предоставляющие услуги по переоснащению авто. Им возвращают затраты на покупку оборудования, необходимого для этой работы.
Напомним, перевод транспорта на газ - один из инструментов реализации нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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