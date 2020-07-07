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На побережье Охотского моря открыли "филиал" Майами

Одна из услуг – организация романтического времяпровождения и фотосессий – очень востребована

Житель Сахалина Борис Шавырин принял участие в программе «Дальневосточный гектар» и вместе со своим партнером Александром Попадько создаёт центр для любителей морских видов спорта на побережье Охотского моря. «Сахалин-Майами» - такое название получила пляжная станция – уже принимает постояльцев из Южно-Сахалинска и Корсакова.  О планах по развитию проекта получатель «дальневосточного гектара» рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Всегда любил активный отдых – катаюсь на кайте, сапборде, сноуборде, занимаюсь джипингом. Нравится всё, что с этим связано. Когда стартовала программа «Дальневосточный гектар», я первым делом начал выбирать землю, чтобы обустроить пляжную станцию для любителей активного отдыха, рыбалки и кемпинга. И подходящий участок удалось найти в районе побережья залива Мордвинова, по дороге на мыс Свободный и мыс Великан! Здесь потрясающий пляж и отличные условия для того, чтобы ходить на сапах», - рассказывает Борис Шавырин. «Но первые два года не получалось стартовать, так как то не было средств, то по работе была большая загрузка. Дело сдвинулось, когда к проекту присоединился мой единомышленник – Александр Попадько. Сейчас у нас уже известная на весь Сахалин площадка для отдыха, а фотографии отсюда можно видеть даже в бортовых журналах крупнейшей в России авиакомпании».

По словам Бориса, участок удалось взять в прибрежной зоне, а для освоения был выбран вид разрешенного использования под создание зоны отдыха, кемпинг и под строительство водных объектов. На участке построили административное здание, в котором оборудовали кафе и ресепшен. Кроме того, на территории оборудованы столики, скамейки, различные арт-объекты и развесили гамаки, в которых любые посетители могут наслаждаться красотой моря. Понаблюдать за развитием туристического проекта можно в инстаграме @sakhalin_miami.

«Для нас это в первую очередь образ жизни. Мы хотим создать атмосферу восточного побережья Штатов или, например, как на Гавайях. Эту легкость, позитив, комфорт и свободу. Не обязательно приезжать сюда, чтобы заниматься спортом – многие просто здесь приятно проводят время, любуются на природу, общаются. Например, одна из услуг – организация романтического времяпровождения и фотосессий – это очень востребовано. Хотя безусловно, у нас можно арендовать и спортивное снаряжение и получить помощь инструктора по сапсерфингу», - делится Борис. «Мы не останавливаемся – собираемся и дальше развивать проект, открывать новые объекты – в ближайшее время собираемся построить спасательную вышку и открыть сувенирную лавку. Кроме того, подходит время подавать декларацию об использовании участка – готовимся подавать документ».

Напомним, что в декларацию об использовании участка необходимо подать в течение трёх месяцев после истечения трёх лет со дня заключения договора на «дальневосточный гектар». Процесс максимально понятный и простой. Документ можно подать или направить в уполномоченный орган несколькими способами по выбору получателя земли – лично, на бумажном носителе посредством почты или в виде электронного документа с помощью личного кабинета на сайте Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ». Также можно подать декларацию через МФЦ или Росреестр. Как правило получатели «дальневосточного гектара» предпочитают именно электронную форму, так как это быстрее и не требует личного посещения учреждений, а большая часть граф заполняется автоматически. В настоящее время декларации подают граждане, которые взяли землю в самом начале реализации программы «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день подано уже более 5,3 тысяч деклараций. Памятка по заполнению декларации об использовании участка размещена на сайте АРЧК.

Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Люди берут землю, чтобы строить себе жильё, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности.

«Это здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь, получили свой «дальневосточный гектар». Люди ставят на своем гектаре пасеки, люди ставят какие-то охотничьи или рыболовные базы, люди занимаются дайвингом. Мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое – это определяет каждый человек», - отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли около 83,5 тысяч человек.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Сахалин  активный отдых  туризм 


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