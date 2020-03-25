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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Сахалинской таможне сменилось руководство
Андрей Станиславович Беляев родился 6 июля 1972 года в городе Кореновск Краснодарского края. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи.
В таможенных органах с 1993 г. Имеет большой опыт профессиональной работы в таможенной сфере. Прошел путь от инспектора таможенного поста до начальника таможни.
На руководящей работе с 2003 года. Работал заместителем и первым заместителем начальника в Минераловодской и Волгоградской таможнях, возглавлял Ставропольскую и Ростовскую таможни. С октября 2018 года – заместитель начальника Южного таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов.
За безупречную службу в таможенных органах награжден ведомственными медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, «Дмитрий Бибиков», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы». Имеет государственные награды – «Медаль Жукова» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является ветераном таможенной службы.
Пресс-секретарь Сахалинской таможни Юлия Ждахина, т. (4242) 491-278
Журнал "Дальневосточный капитал"
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