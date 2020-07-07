Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 24 Июля, 17:27 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 70.96 р.
1 EUR 82.19 р.
100 JPY 66.21 р.
10 CNY 10.14 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
24.07 |
Врио хабаровского губернатора приступил к зачистке команды Фургала
24.07 |
Для строительства аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска ищут профессионального инвестора
24.07 |
Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав и ветеранов ТОФ с Днем ВМФ
23.07 |
Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка "Журавль – птица мира"
23.07 |
Во Владивостоке сносится большой санаторий
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Июля 2020, 14:30 | Регион сегодня |

Для строительства аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска ищут профессионального инвестора

Для окончания строительства необходимо дополнительное финансирование в размере 4,8 миллиарда рублей

В Сахалинской областной Думе сегодня состоялись парламентские слушания по вопросу привлечения инвестора для окончания строительства здания нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске.

Масштабная стройка началась в 2017 году. Из областного бюджета на нее выделили 7 миллиардов рублей. Для окончания строительства необходимо дополнительное финансирование в размере 4,8 миллиарда рублей.

Обсудив возможные варианты развития проекта, депутаты поддержали предложение о завершении возведения пассажирского терминала с привлечением профессионального инвестора. Такое решение позволит региону не только сэкономить значительные средства (4,8 миллиарда рублей), но и вернуть в бюджет не менее 2,5 миллиардов рублей из профинансированных ранее 7 миллиардов за счет возврата неизрасходованных средств и рефинансирования понесенных затрат инвестором.

По мнению ряда парламентариев, привлечение в проект профессионального частного инвестора – более логичный и эффективный шаг для региона, чем самостоятельная его реализация. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих субъектах РФ. Это позволяет не только профинансировать строительство за счет внебюджетных средств, но и гарантирует высокое качество проекта, поскольку его реализацией займется профессиональный игрок рынка с большим опытом и высоким уровнем компетенций.

Управляющая компания «Аэропорты Регионов» является одним из ведущих операторов России, объединяющим 7 крупных региональных аэропортов – Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского. Компания является лидером в стране по числу и качеству построенных аэровокзальных комплексов, и единственной компанией, имеющей опыт возведения новых аэропортов с нуля.

Выступая на слушаниях, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал о том, как может быть реализован проект нового аэровокзала аэропорта Южно-Сахалинска (Хомутово). На имеющемся каркасе здания планируется построить современный пассажирский терминал. Он позволит не только обеспечить качественно новый уровень обслуживания, но и будет содержать современные технологии трансфера пассажиров и багажа. Наличие такой технологии является критически важным для развития авиационного хаба, формированием которого намерены заниматься аэропорт и базовая авиакомпания «Аврора».

Заслушав участников слушаний, и обсудив предложения по развитию аэропорта Южно-Сахалинска, депутаты Сахалинской областной Думы поддержали предложение о формате завершения строительства и возможности доверить его реализацию УК «Аэропорты Регионов».

На следующем этапе региональные власти планируют детально проработать вопрос привлечения в проект инвестора, а также изучить параметры предстоящей сделки. Важнейшим ее условием является обеспечение и защита интересов региона.

Правительство должно провести оценку акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» и разработать условия, на которых они могут быть переданы в совместное предприятие с УК «Аэропорты Регионов». Кроме того, предстоит разработать детальное инвестиционное соглашение, которое зафиксирует обязательства инвестора и его ответственность с случае их нарушения. В сентябре 2020 года депутаты рассмотрят вопрос согласования такой сделки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  инвестиции  аэропорт 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика