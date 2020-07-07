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Пятница| 24 Июля, 17:27 |
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Для строительства аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска ищут профессионального инвестора
В Сахалинской областной Думе сегодня состоялись парламентские слушания по вопросу привлечения инвестора для окончания строительства здания нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске.
Масштабная стройка началась в 2017 году. Из областного бюджета на нее выделили 7 миллиардов рублей. Для окончания строительства необходимо дополнительное финансирование в размере 4,8 миллиарда рублей.
Обсудив возможные варианты развития проекта, депутаты поддержали предложение о завершении возведения пассажирского терминала с привлечением профессионального инвестора. Такое решение позволит региону не только сэкономить значительные средства (4,8 миллиарда рублей), но и вернуть в бюджет не менее 2,5 миллиардов рублей из профинансированных ранее 7 миллиардов за счет возврата неизрасходованных средств и рефинансирования понесенных затрат инвестором.
По мнению ряда парламентариев, привлечение в проект профессионального частного инвестора – более логичный и эффективный шаг для региона, чем самостоятельная его реализация. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих субъектах РФ. Это позволяет не только профинансировать строительство за счет внебюджетных средств, но и гарантирует высокое качество проекта, поскольку его реализацией займется профессиональный игрок рынка с большим опытом и высоким уровнем компетенций.
Управляющая компания «Аэропорты Регионов» является одним из ведущих операторов России, объединяющим 7 крупных региональных аэропортов – Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского. Компания является лидером в стране по числу и качеству построенных аэровокзальных комплексов, и единственной компанией, имеющей опыт возведения новых аэропортов с нуля.
Выступая на слушаниях, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал о том, как может быть реализован проект нового аэровокзала аэропорта Южно-Сахалинска (Хомутово). На имеющемся каркасе здания планируется построить современный пассажирский терминал. Он позволит не только обеспечить качественно новый уровень обслуживания, но и будет содержать современные технологии трансфера пассажиров и багажа. Наличие такой технологии является критически важным для развития авиационного хаба, формированием которого намерены заниматься аэропорт и базовая авиакомпания «Аврора».
Заслушав участников слушаний, и обсудив предложения по развитию аэропорта Южно-Сахалинска, депутаты Сахалинской областной Думы поддержали предложение о формате завершения строительства и возможности доверить его реализацию УК «Аэропорты Регионов».
На следующем этапе региональные власти планируют детально проработать вопрос привлечения в проект инвестора, а также изучить параметры предстоящей сделки. Важнейшим ее условием является обеспечение и защита интересов региона.
Правительство должно провести оценку акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» и разработать условия, на которых они могут быть переданы в совместное предприятие с УК «Аэропорты Регионов». Кроме того, предстоит разработать детальное инвестиционное соглашение, которое зафиксирует обязательства инвестора и его ответственность с случае их нарушения. В сентябре 2020 года депутаты рассмотрят вопрос согласования такой сделки.
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