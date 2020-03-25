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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Со 2 июля автомобили и пиво бизнесмены больше не смогут задекларировать на Сахалине
С 2 июля 2020 года подакцизные и некоторые другие товары можно будет задекларировать только на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной акцизной таможни (центр электронного декларирования), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Сахалинске таможне.
В сахалинских пунктах пропуска это относится к транспортным средствам и самоходным машинам, декларации на которые подавались на Южно-Сахалинский таможенный пост, и пиву, декларируемому в Корсакове.
Нововведение касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для физических лиц ничего не изменилось. Порядок декларирования подакцизных товаров регламентирует приказ Минфина от 18.02.2020 № 27н, который вступает в силу с 2 июля 2020.
Сахалинская таможня, как и большинство других таможен, продолжает осуществлять функции по фактическому контролю за перемещением товаров.
В настоящее время на Сахалин большинство автомобилей ввозятся физическими лицами. За 5 месяцев 2020 года индивидуальными предпринимателями подано 55 деклараций на автомобили на Южно-Сахалинский таможенный пост. За этот же период предприниматели поставили в область 13,5 тысячи литров алкогольного и 800 литров безалкогольного пива.
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