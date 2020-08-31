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Среда| 28 Октября, 19:36 |
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Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
Первый этап программы продлился всего неделю – с 21 по 28 августа, и многие туристы не успели воспользоваться возможностью сэкономить на отдыхе. На втором этапе приобрести тур с кешбэком можно до 5 декабря 2020 года, а осуществить поездку – до 10 января 2021-го. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей, что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные.
– Наша компания участвовала в первом этапе кешбэка и с удовольствием подключилась ко второму. Мы увидели, что больше туристов стали интересоваться поездками на Сахалин и Курилы. Мы предлагаем различные варианты осенних и зимних видов отдыха с посещением природных объектов, катанием на снегоходах, рыбалкой и еще много интересного, – рассказала менеджер по туризму компании «Амист» Татьяна Саутченкова.
Сергей Рак из Нового Уренгоя узнал о программе кешбэка от родственников. Зашел на сайт, выбрал тур и уже несколько дней отдыхает на Сахалине, а затем отправится на Курилы.
– Программа насыщенная и интересная. Сахалин – удивительное место. Про красоту дальневосточной природы наслышан давно, но инфраструктура города также произвела хорошее впечатление. Вдвойне приятно, что удалось вернуть часть суммы. Эти деньги можно потратить, к примеру, на подарки близким, – рассказал путешественник.
Чтобы воспользоваться условиями программы и вернуть часть средств за отдых необходимо на сайте мирпутешествий.рф ввести название региона, выбрать понравившийся тур и оплатить покупку картой «Мир». Кешбэк в размере до 20 процентов будет начислен автоматически в течение пяти дней.
Так, при покупке недельного тура на Сахалин за 58 тысяч рублей на человека, в который входит трансфер из аэропорта, питание по программе, проживание в гостинице, страховка, посещение природных объектов, можно будет вернуть 11600 рублей.
Островные туроператоры предлагают массу вариантов отдыха с возможностью кешбэка на осень и зиму. К примеру, тур для настоящих мужчин, рассчитанный на 9 дней, насыщен морской и речной рыбалкой, гастрономическими удовольствиями, посещением популярных природных объектов – мыса Евстафия, бирюзовых озер, хребта Жданко, мысов Великан и Птичий. Совмещенный тур Сахалин-Итуруп окунет путешественников в мир сразу двух уникальных островов. Есть интересные предложения для любителей тайн и загадок, а также зимние туры для экстремалов с катанием на снегоходах, полетами в аэротрубе, походами на снегоступах и подледной рыбалкой.
Также в ноябре на острове стартует акция «Твоя яркая зима на Сахалине», которая позволит получить ее участникам дополнительные бонусы и скидки на отдых, товары и услуги.
Отметим, программу туристического кешбэка, которая направлена на расширение возможностей для доступного отдыха внутри страны, реализует Ростуризм. Всего на стимулирование внутренних турпоездок из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей.
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