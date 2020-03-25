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19 Июня 2020, 13:12 | Регион сегодня
Жители Сахалинской области смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно
На базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска, а также центральных районных больниц в муниципалитетах организуют сбор анализов для сахалинцев и курильчан, которые собираются выехать за пределы региона.
Обследования будут проходить в рабочие дни с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди.
Справка об отрицательном тесте на COVID-19 требуется для въезда в Сахалинскую область, а также во многих субъектах России. Документ также может понадобиться для предъявления по месту лечения в российской клинике или санатории. Эта мера способствует раннему выявлению заболевания и не позволяет распространиться инфекции среди жителей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: Сахалин коронавирус Курилы тесты
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