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31 Июля 2020, 11:18 | Регион сегодня

На Сахалине кинофестиваль "Край Света 2020" пройдет в особом формате

Впервые в рамках культурного мероприятия организуют онлайн-трансляцию картин

Кинофестиваль "Край Света" будет проходить с 21 по 28 августа.  Зрителей и участников ждут традиционные показы фильмов в кинотеатрах и работа в творческих мастерских. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с участием генерального продюсера «Края Света» Алексея Аграновича и программного директора Алексея Медведева.

Открыло мероприятие видеообращение министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик.

– Для Сахалинской области кинофестиваль является знаковым мероприятием, вошедшим в список событий, которые мы включили в реализацию национального проекта «Культура», – отметила Нонна Лаврик. – Немаловажное значение имеет тот факт, что в рамках кинофестиваля организована работа с молодежью – созданы круглогодичные творческие мастерские, которые помогают лучше понять мир киноискусства.

Участники пресс-конференции рассказали, что в этом году фестиваль будет носить название «Край света 2020» (вместо «Край света. Восток»).

На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска – «Октябрь» и «Комсомолец» – покажут 4 программы, в которые войдут около 30 фильмов. 

Для того, чтобы открыть мероприятие и проводить традиционные встречи со зрителями после показов, в Южно-Сахалинск прилетят генеральный продюсер фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев.

Также в Южно-Сахалинск прибудут кураторы фестивальных мастерских.  Занятия в них пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Творческая работа пройдет по 5 направлениям: «Кинолаборатория для подростков», продюсерская мастерская «Успех», мастерская дизайна «24/7», детская анимационная мастерская «Острова» и подростковая анимационная мастерская «Острова 2.0».

Перед организаторами фестиваля стоит задача – вовлечь в «Край света» жителей всей Сахалинской области. Благодаря появлению нового партнера кинофестиваля – в лице портала Культура.рф – удалось сделать качественный шаг в этом направлении. На специальной странице сайта будет показано большинство фильмов программы. Расписание опубликуют накануне открытия фестиваля.

Также жителей острова ждут 2 выступления Евгения Гришковца, которые состоятся 22 и 23 августа в Сахалинском театре кукол.  Зрители увидят концерты-монологи, вышедшие из книг, работа над которыми была окончена в этом году – «Водка как нечто большее» и «Узелки».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Край Света  Сахалин  кинофестиваль 


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