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06 Мая 2019, 09:15 | Регион сегодня |

В Шахтерский порт поступили уникальные морские суда для перевалки угля

Четыре новых 100-метровых грузовых судна вместимостью 7,5 тысяч тонн каждое и плавучий терминал-перегружатель "RT GENOVA" грузоподъемностью 55 тысяч тонн теперь используются для перегрузки угля на участке от причала до рейда

Новый морской транспорт не имеет аналогов на Дальнем Востоке, а плавучий терминал по своим характеристикам не имеет аналогов в России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Развитие портового хозяйства Сахалина и Курильских островов – одно из важнейших направлений работы регионального правительства. Врио губернатора Валерий Лимаренко подчеркнул, что за модернизацией морских ворот стоит будущее Сахалинской области.

- Мы должны конкурировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, иметь мощную, современную инфраструктуру. Поэтому сегодня уделяем особое внимание модернизации причалов, закупаем новые пассажирские и транспортные суда, привлекаем инвестиции в развитие морских портов. Повышение перегрузочных мощностей в порту Шахтерска позволит нам увеличить экспорт угля за рубеж, что принесет в бюджет Сахалинской области дополнительные доходы, - сказал Валерий Лимаренко. 

Врио губернатора отметил, что развитие угольной отрасли и порта Шахтерск ежегодно приносит Углегорскому району дополнительные рабочие места. Сегодня на угледобывающих и смежных предприятиях трудится около 3 тысяч специалистов.  По итогам 2018 года налоговые выплаты увеличились вдвое и составили почти 4 миллиарда рублей.

Основное грузовое оборудование перегружателя представлено четырьмя 40-тонными кранами, а также системой конвейеров и судопогрузочной машиной для транспортировки угля. Оно перегружает уголь со скоростью 4 000 тонн угля в час – это почти вдвое больше используемого ранее оборудования.

Для членов экипажа «RT GENOVA» - это первый опыт управления подобным комплексом. Для работы в новых условиях они прошли специальную подготовку.

- Мы пока продолжаем работать в команде с иностранными специалистами. Они осуществляют технический менеджмент. Оборудование перегружателя сложное, мощное и быстрое, чтобы успешно с ним работать, нужны не только соответствующие знания, но и определенная сноровка, - рассказал капитан Владимир Метелкин.

Новое перегрузочное оборудование приобрела компания – резидент Свободного порта Владивосток «ВГК Стивидор». Этот статус дал возможность привлечь к участию в проекте иностранных инвесторов – компанию из Сингапура, которая предоставила резиденту начальный заемный капитал в сумме более 500 миллионов рублей. Общий объем частных инвестиций, привлеченных к реализации проекта, составил свыше 5 миллиардов рублей.

- Сегодня это первая иностранная инвестиция в развитие угольного флота на территории России и на данном этапе крупнейшая инвестиция в рамках СПВ на Сахалине. Объединение ресурсов двух компаний – это уникальная возможность интегрировать в развитие экспорта сахалинского угля передовой технологический опыт и знания нашего партнера, инновационный для страны в целом. Сахалинской области это сотрудничество принесет дополнительный социально – экономический эффект, - отметил генеральный директор «Восточной горнорудной компании» Станислав Площенко.

Новые суда позволяют не только наращивать объемы отгрузки угля в порту Шахтерск – в этом году они будут увеличены до 10 миллионов тонн, но и расширять рынок сбыта сахалинского угля. В ближайшее время в порту ждут первое судно повышенной грузоподъемности с дедвейтом 150 тысяч тонн, которое доставит груз индийским покупателям. Ранее поставки в Индию были практически невозможны из-за высокой стоимости перевозки угля судами меньшей грузоподъёмности.

Отгрузка угля в порту Шахтерск ведется по уникальной для России технологии: сухогрузы покупателей загружаются не у причала, а в нескольких километрах от него. К сухогрузам уголь доставляет рейдовый флот. Далее происходит перегрузка полезного ископаемого с одного судна на другое с помощью плавучих перегружателей. До прихода нового оборудования в порту Шахтерск для перегрузки угля использовались 20 рейдовых судов с максимальной грузоподъёмностью 3,5 тысячи тонн и один перегружатель со скоростью погрузки угля 2,5 тысячи тонн.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Шахтерский порт  rt genova 


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