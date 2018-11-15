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08 Декабря 2018, 15:38 | Регион сегодня
Сахалину назначен врио губернатора
Валерий Лимаренко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Сахалинской области».
Текст Указа:
В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Сахалинской области Кожемяко О.Н., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности Губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Сахалинской области.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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