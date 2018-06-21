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Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
Об этом стало известно на состоявшемся в Южно-Сахалинске международном научном симпозиуме «Геотехника строительства промышленных и транспортных сооружений Азиатско-Тихоокеанского региона». Его главная тема - создание сухопутного транспортного соединения острова с материком. Участники форума – более 100 специалистов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Японии, Республики Корея, Великобритании, США, Канады, Австралии, Польши, Сирии и ряда других стран - обсудили мировые практики в реализации крупных гидротехнических проектов.
- Масштабное научное мероприятие, которое приковало внимание многих ученых мира, проходило на Сахалине с 4 по 7 июля. На четырех секциях мы обсудили инженерные задачи и технологические решения, необходимые для проектирования и строительства железнодорожного перехода с острова на континентальную часть России в условиях сложного островного климата и неустойчивых грунтов, а также возможных природных катаклизмов и техногенных воздействий, - рассказал один из организаторов симпозиума - директор Сахалинского института железнодорожного транспорта Иван Литвинов.
Международное научное сообщество предлагает, объединив усилия ученых, проектировщиков и производственников, собравшихся на сахалинском симпозиуме, провести в течение двух-трех лет эксперимент – построить один или два пролёта будущего мостового перехода. На этих конструкциях можно установить исследовательское оборудование для сбора данных, которые помогут избежать рисков в реализации проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Возведение моста с Сахалина на материк может начаться уже в 2021 году, сообщил заместитель главного инженера «Дальневосточной железной дороги» Сергей Дрокин. Сейчас Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства по заказу РЖД проводит необходимые расчеты, рассматривая два варианта стройки – мост или тоннель. Уже в декабре этого года изыскания представят в Правительство России для принятия решения по судьбе проекта.
Участники форума сошлись во мнении, что строительство перехода с Сахалина на материк станет эпохальным событием для всего Дальнего Востока. Вслед за ним особую актуальность приобретет и вопрос о соединении российского острова с японским Хоккайдо.
- Уверен, что сооружение мостового перехода между Сахалином и Хабаровским краем принесет регионам огромную пользу и положительно отразится на качестве жизни людей. Проект позволит использовать мощный транзитный потенциал Сахалинской области и всей страны, связав новым маршрутом две части света – Европу и Азию. Рассчитываю, что стартовавший на островной земле международный геотехнический симпозиум поможет выработать эффективные решения для реализации масштабной транспортной инициативы, - говорится в приветственном слове губернатора островного региона Олега Кожемяко к участникам форума.
Напомним, тема строительства железнодорожного перехода с континентальной части страны на Сахалин поднималась в ходе недавней прямой линии с Президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос жителя островного региона, глава государства сказал, что сейчас этот вопрос изучается с разных сторон: экономической эффективности, загрузки моста, геополитических обстоятельств, а также необходимости развития инфраструктуры.
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