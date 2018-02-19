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Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым смотром искусств на Дальнем Востоке
На остров народный артист России прилетел, чтобы представить на первом отечественном фестивале телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» одну из своих работ – сериал «Демон революции». В нем Евгений Миронов исполнил роль Владимира Ленина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Телефестиваль будет проходить в областном центре до 14 марта. Организаторы – правительство региона и творческая дирекция, которую возглавил заслуженный артист России и инициатор «Утра Родины» Сергей Жигунов. Поддержку мероприятию оказали три федеральных министерства – по развитию Дальнего Востока, культуры, связи и массовых коммуникаций, а также Роспечать.
Символ телефорума – дальневосточный лотос, изготовленный из тончайшего костяного фарфора, организаторы вручили Евгению Миронову за роль князя Мышкина в сериале «Идиот», который по роману Федора Достоевского снял в 2002 году режиссер Владимир Бортко. Произошло это в ходе совместной пресс-конференции артиста, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.
- В 90-х годах мы по сути потеряли как явление свой национальный телефильм, - сказал Александр Галушка. – На наш взгляд этапным, рубежным, поворотным фильмом стала картина «Идиот». Это произведение изменило у подавляющей части зрителей представление о сериале. Стало понятно, что он может быть не только «мыльной оперой, но и произведением искусства – выдающимся по исполнению, глубоким по содержанию.
Министр отметил, что после выхода «Идиота» в эфир с полок книжных магазинов роман Достоевского исчез, зрители полностью раскупили тиражи. А на отечественном телевидении стали появляться замечательные произведения: «Ликвидация», «Раскол», «Тихий Дон».
В свою очередь Евгений Миронов анонсировал событие, которому предстоит сыграть важную роль в культурной жизни не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока. С 3 по 10 декабря на острове состоится фестиваль «Территория. Сахалин» - специальный проект фестиваля-школы «Территория». Он ежегодно проводится в Москве при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
«Территория» - один из крупнейших образовательных проектов в области исполнительских искусств в России. Фестиваль соединяет афишу, состоящую из российских и зарубежных произведений различных жанров исполнительских искусств, с разнообразной программой выставок, мастер-классов, лекций и обсуждений. Школу фестиваля прошли около 1500 молодых актеров, режиссеров, студентов, многие из которых стали заметными творческими деятелями.
Проект «Территория. Сахалин», заметил Евгений Миронов, будет реализовываться в рамках долгосрочной программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, которую поддержал Президент России Владимир Путин. 1 марта в своем Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов, сказал Президент.
- Настало время, направить усилия на развитие театрального искусства на Дальнем Востоке, - сказал Евгений Миронов. – Эта мысль нашла мощную поддержку со стороны руководства Минвостокразвития и губернатора Сахалинской области.
«Территория. Сахалин» предложит зрителям Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Невельска и Холмска афишу современных произведений исполнительских искусств, которые должны существенно раздвинуть границы восприятия, показать, как лучшие традиции российского искусства соединяются с новыми творческими методами и художественными идеями. Среди них спектакль-концерт «Ван Гог. Письма брату», соединивший музыку и слово, с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета, а также самого Евгения Миронова. Современный российский режиссерский театр представит спектакль «Гроза» Государственного Театра Наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли с участием одной из самых известных молодых актрис театра и кино Юлии Пересильд. Также в программе целый ряд постановок, каждая из которых стала ярким событием театральной жизни.
Фестиваль «Территория. Сахалин» станет не просто большим мультижанровым смотром искусств, но мастерской для профессионалов и зрителей. Пятьдесят студентов, молодых профессионалов из городов Дальнего Востока примут участие в образовательной программе. Встречи с режиссерами и театральными экспертами, мастер-классы ведущих постановщиков и хореографов позволят участникам не только повысить уровень своего мастерства, узнать о путях развития театра, но и еще раз осмыслить роль и значение современной театральной культуры для гармоничного развития федерального округа.
- Сахалинская область, ее жители заслуживают того, чтобы здесь проводились культурные события, значимые в масштабах всей страны, - сказал Олег Кожемяко. – Важно, чтобы люди понимали: на Сахалине и Курилах можно не только зарабатывать. На островах должны быть культурные точки притяжения. Культурное наследие – это то, что связывает нас с землей, на которой мы живем, с Родиной.
Участники пресс-конференции сообщили, что, по их мнению, имеющихся в Южно-Сахалинске площадок достаточно для проведения фестиваля-школы «Территория. Сахалин». При этом отметили необходимость строительства в областном центре современного концертного зала, который стал бы центром музыкальных и культурных мероприятий. Сейчас областные власти занимаются подготовкой технико-экономического обоснования проекта.
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым смотром искусств на Дальнем Востоке
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