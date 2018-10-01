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Сахалин готовится к сезону безвизовых российско-японских поездок
В преддверии очередного сезона безвизовых российско-японских поездок в Правительстве Сахалинской области прошло заседание комиссии по проведению обменов.
Вопросы японской стороны и пожелания российской обсудили члены областного Правительства, представители курильских муниципальных образований, контролирующих органов – пограничной, таможенной, миграционной служб, а также представитель Министерства иностранных дел России Владимир Носов. Встреча прошла под председательством заместителя Министра инвестиций и внешних связей области Дмитрия Хана.
Основные пожелания японской стороны связаны, прежде всего, с организацией предстоящих поездок. Например, возможность осуществления пограничного и таможенного контроля в местах прохождения маршрута – на островах Танфильева и Шикотан. Однозначную позицию по этому вопросу высказали таможенная служба и МИД. По словам представителя Сахалинской таможни Алексея Антонова, пункты пропуска, в которых осуществляется таможенный контроль, определены Правительством РФ. На сегодняшний день в зоне деятельности Сахалинской таможни на Курилах пункт пропуска определен только в Южно-Курильске. Тем более, поддержал представитель МИД В.Носов, договоренности именно по Южно-Курильску имеются и на межправительственном уровне.
Другой вопрос – как сократить время на прохождение всех процедур? Случается, что этот процесс затягивает неверное заполнение судовых документов и несоответствие данных на членов группы тем, что имеются в личных документах. Поэтому российская сторона высказала пожелание уделять заполнению документов особое внимание.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Геннадий Котликов сообщил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о привлечении на июнь-сентябрь еще одного судна по курильскому маршруту, поскольку отрегулированное расписание теплохода «Игорь Фархутдинов» специально под безвизовые группы переделываться не будет.
В заключение члены комиссии обсудили культурную программу поездок. На Кунашире для японских туристов жители приготовили балет и показ модной одежды. Традиционно, будут организованы спортивные мероприятия. В свою очередь, курильчанам очень интересно изучение японского языка и мастер-класс японской кухни. Последнее, кстати, обсуждали на российско-японских консультациях в прошлом году, и японцы обещали провести такой курс.
Тема образовательных программ стала самой актуальной. Эту часть обменов, по общему мнению, должно взять под контроль областное Министерство образования. С этой просьбой было решено обратиться к губернатору Сахалинской области, сообщила DVKAPITAL.Ru пресс-секретарь Сахалинской таможни Юлия Ждахина.
Фото "Эхо Москвы".
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