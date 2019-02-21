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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Марта, 05:22 |
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В первом торговом центре на "дальневосточном гектаре" открылся супермаркет
В городе Оха Сахалинской области открылся супермаркет в первом торговом центре на «дальневосточном гектаре». Здание построено на земельном участке, который был оформлен прямо в центре города предпринимателем Сергеем Крыловым в 2018 году. На сегодняшний день задействованы 100% торговых площадей нового торгового центра.
«Когда я брался за «гектар» - это был вызов. Кто мог себе представить и поверить в то, что можно будет бесплатно получить землю, да ещё и в центре города. И вот, в Охе появился новый торговый центр, а теперь и современный супермаркет», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Сергей Крылов.
По замыслу предпринимателей, новый супермаркет ориентирован на все слои населения, а на полках магазина представлен широкий ассортимент товаров от выпечки до бытовой химии. Площадь магазина составляет 360 кв. м. На сегодняшний день в супермаркете трудоустроены 20 человек.
«Мы привлекли к разработке проекта супермаркета лучших маркетологов, дизайнеров и создали магазин, которым гордимся. А широкий ассортимент товаров и удобное расположение уже привели к нам постоянный поток клиентов. Особенно впечатляет, что весь проект реализуется на бесплатной земле. Мы с семьей приняли решение поучаствовать в программе «Дальневосточный гектар» и тоже подали заявление на участок в городе Оха», - рассказал Геннадий Долгорук, заместитель генерального директора супермаркета «Семейный».
В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
Закон о «дальневосточном гектаре» предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства садового участка или строительства дома, ведения подсобного хозяйства. А можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского, рекреационного проекта или для другого вида деятельности. Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Кроме того, на сайте Агентства размещены «истории успеха» дальневосточников, реализовавших или реализующих свои проекты на «гектаре».
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Фото: Сергей Газаров.
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