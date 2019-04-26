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Предпринимателям рассказали о поддержке инвестиционных проектов

Семинар "Инвестиции в ТОР: миф или реальность" прошел в Южно-Сахалинске

Сбербанк совместно с администрацией Сахалинской области организовали обучающее мероприятие для предпринимателей. Спикеры рассказали о том, как стать участником ТОР (территории опережающего развития), обсуждались все меры поддержки инвестиционных проектов, действующие в Сахалинской области, говорили также о финансировании инвестиционных проектов Сбербанком.

Генеральный директор УК ТОР «Сахалин» Михаил Алешин рассказал о налоговых и административных преференциях, действующих для режимов ТОР и СПВ (свободный порт Владивосток), о механизме получения статуса резидента, приводя практические примеры ошибок при подаче заявок потенциальными инвесторами. Спикер рекомендовал обращаться за консультацией в Корпорацию развития Дальнего Востока и ее дочерние организации во избежание ошибок при подготовке заявки и бизнес-плана.

Руководитель ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций» Антон Шередекин озвучил финансовые и нефинансовые меры поддержки инвестиционных проектов в Сахалинской области. Кроме субсидий, инвестиционного фонда и предоставления заемных средств на льготных условиях, у предпринимателей есть возможность получить земельный участок без проведения торгов, воспользоваться налоговыми преференциями и поддержкой института развития.

Среди приглашенных экспертов также выступил Павел Павленко, директор департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска. Он напомнил слушателям о том, что механизм поддержки инвестиционных проектов действует и на уровне администрации города. Специалисты департамента экономического развития сопровождают весь процесс от создания бизнес-плана до направления документов в органы исполнительной власти Сахалинской области.

О бизнес-инкубаторе как институте поддержки проектных инициатив рассказала его руководитель Софья Ким. Такая форма содействия малому и среднему предпринимательству включает консалтинговые услуги, обучение и даже предоставление оснащенных офисных рабочих мест.

Тема инвестиций в зонах с льготными условиями ведения бизнеса собрала более 50 слушателей, которые задавали волнующие их вопросы. Предприниматели говорили о трудностях, с которыми они сталкиваются при создании и реализации проектов. Мероприятие в формате живого диалога растянулось на 3 часа, а после у бизнесменов была возможность индивидуально поговорить со спикерами.

«Я надеюсь, что представители бизнес-сообщества теперь имеют четкое представление о том, куда подавать заявку, к кому обращаться за консультацией и как соблюсти установленные требования, предусмотрев

типовые ошибки. Наша главная цель – структурировать информацию об инвестировании, была достигнута», - сообщила Ольга Шашкина, заместитель управляющего Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк.

На инвестиционном портале Сахалинской области размещена подробная информация о мерах государственной поддержки, деятельности специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также о текущих показателях развития Сахалинского региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  инвестиции  Сбербанк 


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