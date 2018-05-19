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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
В настоящее время в Сингапур направляется транспорт для того, чтобы доставить его в начале июля на Сахалин.
Как ранее отмечал губернатор Сахалинской области, региональные власти планируют сохранить паромное сообщение между Корсаковом и Вакканаем.
- Считаем, что паромное сообщение надо сохранить и развивать в интересах жителей Сахалинской области и Японии, создавая тем самым условия для сотрудничества, развития культурных и экономических связей,- прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.
Предполагается, что навигация 2018 года начнется в конце июля и продлится до 22 сентября. По три раза в неделю «Пингвин-33» будет выходить из Корсакова и Вакканая. Таким образом, три дня и две ночи в Японии для любого гражданина Российской Федерации становится обыденностью при наличии одноразовой или трехлетней визы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На сегодняшний день стоимость проезда для граждан Российской Федерации остается на уровне прошлого года и составляет около 7 400 рублей для взрослых и 3 600 рублей для детей от 6 до 12 лет в одном направлении. Проезд детей до 6 лет – бесплатно. В навигации 2018 года может быть реализовано предложение по тарифу для школьников и студентов в возрасте от 12 до 24 лет - 5500 рублей в одну сторону. Бесплатная норма провоза багажа для одного пассажира составляет 50 кг.
Впервые с июля 2017 года билеты на этой линии для россиян стали продаваться через интернет-сайт rfbus.ru, который уже известен сахалинцам по реализации билетов на автомобильный и морской транспорт. Планируется продолжать реализацию билетов через сеть Интернет. Это создаст дополнительные удобства при оформлении визы и исключит необходимость посещения офиса компании. Официальными агентами на данном направлении с российской стороны по прежнему предполагаются АО «ТЭК «Дальтранссервис» и туристическая компания «Би-Томо». Для организованных туристических групп предусматриваются специальные льготные условия.
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