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На Сахалине переведут на общероссийский стандарт 52,4 км железной дороги
Помимо «перешивки» на участках дороги от Арсентьевки до Буюклы предстоит построить 32 новых моста и реконструировать ряд станций. Продлятся работы с 25 апреля по 1 октября. Такая информация прозвучала на встрече губернатора региона с коллективом Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Напомним, в конце прошлого года областные власти заключили соглашение о сотрудничестве с филиалом ОАО «РЖД» - Дальневосточной железной дорогой. Предмет договоренностей - совместная модернизация существующей на острове узкоколейной стальной магистрали. Ее «перешивка» на общесетевой стандарт началась в 2003 году. Уже сегодня реконструировано почти 626 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году.
Реализация проекта позволит отказаться от приобретения редкой и дорогостоящей узкоколейной техники, а также перестановки колесных пар. Сегодня при доставке вагонов с материка на остров и обратно без этой затратной операции не обойтись. Переход на широкую колею даст возможность приобретать новые комфортабельные пассажирские вагоны, увеличит объемы грузовых перевозок железнодорожным транспортом. За счет этого снизится нагрузка на автомобильные дороги области, повысится безопасность движения.
- Немаловажно, что сформированные планы «перешивки» железной дороги Сахалина обеспечены финансированием. Только в этом году компания «Российские железные дороги» выделяет на данные цели около 17 миллиардов рублей. Можно с уверенностью говорить о том, что большой коллектив сахалинских железнодорожников – а это около 3,5 тысячи человек – будет обеспечен работой, - отметил на встрече Олег Кожемяко. - Власти региона окажут железнодорожникам необходимое содействие в реализации инфраструктурных проектов. В частности, мы готовы направить средства на приобретение новых комфортабельных пассажирских вагонов.
Переустройство стальной магистрали входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. По поручению Президента Владимира Путина его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В 2018 году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии – приступить и к проектированию.
По мнению Олега Кожемяко, создание перехода между Сахалином и континентальной частью страны поможет в полной мере раскрыть экономический потенциал островной экономики. Область получит надежное транспортное сообщение с «большой землей». Как следствие – увеличится объем грузовых потоков, а товары для жителей области станут более доступными, что отразится на качестве жизни людей.
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