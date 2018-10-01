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На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
Конкурс «Сахалинское качество» демонстрирует увеличившийся ассортимент местной продукции. В регионе стартовал ежегодный смотр-конкурс, который уже более 10 лет демонстрирует достижения островных товаропроизводителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В этом году эксперты выберут лучшую икру лососевую баночную, слабосоленую подкопченную кету, тихоокеанскую сельдь, консервы из скумбрии и печени трески. Также специалисты протестируют бифидок, ряженку, адыгейский сыр и сливочное масло. Из мясных изделий на конкурс попадут колбаса «Краковская» и «Чайная», а из хлебных – батон нарезной, хлеб «Украинский» и хлебец «Докторский».
- Конкурс «Сахалинское качество» - значимое мероприятие для островного региона. Благодаря ему уровень качества, ассортимент продукции, представленной на рынке области, улучшается с каждым годом. Желание предприятий и их коллективов побеждать и быть лучшими в области становится серьезным мотивом для обновления и совершенствования производства, – рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.
Она напомнила, что в декабре 2017 года заключено соглашение между Правительством Сахалинской области и АНО «Роскачество». Оно предусматривает сотрудничество, направленное на улучшение качественных характеристик продукции. В текущем году батон «Нарезной» ЗАО «Долинский хлебокомбинат», - одного из старейших предприятий пищевой индустрии, который в эти дни отмечает 70-летний юбилей, признан на федеральном уровне продуктом повышенного качества.
«Сахалинское качество» проходит в три этапа: контрольная закупка в сахалинских торговых точках, дегустация продукции местных производителей и выставление оценок, смотр-конкурс лучших товаров.
На втором этапе все образцы лишаются узнаваемой упаковки и получают цифровой код. Каждый эксперт выставляет продуктам баллы в своей дегустационной карте. Победителем становится продукт, набравший наибольшее количество положительных оценок.
В состав конкурсной комиссии входят представители отраслевых органов власти, общественных организаций, а также профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации и профсоюза «Торговое единство».
- Эксперты, которые участвует в дегустации проходят сенсорное обучение. Нас учат, как и что пробовать, на каких органах чувств мы можем ощутить запах и вкус, - пояснила эксперт по молоку и молочной продукции, ведущий инженер органа по сертификации ООО «Сахалинский центр сертификации» Екатерина Счастная.
Главными задачами смотра-конкурса «Сахалинское качество» является определение местных товаров-лидеров, а также широкое информирование жителей области о высококачественных товарах собственного производства. Подобные мероприятия стимулируют предприятия пищевой промышленности на совершенствование качества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента, обновление и модернизацию производства.
Победители «Сахалинского качества» станут известны 3 ноября.
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