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В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы по строительству нового аэровокзала
23 октября прошла церемония закладки в основание будущего здания памятной капсулы для потомков. Её завещали вскрыть в 2045 году - в честь 100-летия аэропорта, сообщает nadv.ru.
Также в понедельник стороны, связанные с возведением стратегического объекта площадью почти 40 тысяч кв. метров, встретились на первом установочном совещании. Как отметил Александр Веклич, гендиректор «Сахалинской механизированной колонны №68», сдача аэровокзала планируется на 2019 год, строительство пройдёт в два этапа.
Согласно проекту, новый терминал будет рассчитан на пропуск 550 пассажиров внутренних рейсов в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. На финансирование работ из областного бюджета запланировано 6,7 млрд рублей.
Аэропорт Южно-Сахалинск или Хомутово — международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, расположенный в 10 км от центра города. Является крупнейшим в Сахалинской области.
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