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26 Ноября 2018, 12:31 | Регион сегодня |

На Сахалине будут сами ремонтировать маломерные суда

Проект за 19 млн рублей будет реализован в порту города Корсаков

Компания является резидентом Свободного порта Владивосток. Она будет оказывать услуги по ремонту маломерных судов, судового и рыбообрабатывающего оборудования. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

В настоящее время предприятия Сахалинской области, использующие маломерные рыболовецкие суда, испытывают дефицит в ремонтных мощностях, кроме того, в регионе не хватает зон отстоя флота в зимний период. Проект «Гаммерс-Марине» позволит рыбопромышленным предприятиям полноценно обслуживать свои суда.

«Гаммерс-Марине» стал резидентом свободного порта Владивосток в начале июня 2018 года. За прошедший период проведена большая подготовительная работа по созданию предприятия. Очищен земельный участок, подведено энергоснабжение, решены организационные вопросы. В настоящее время предприятие готовится к реализации первой части проекта - выпуску защитных покрытий для водомоторной техники.

- Партии армированных тканей и фурнитуры, которая будет использоваться для изготовления тентов, должна поступить на следующей неделе. После этого начнется производство защитных покрытий для водомоторной техники, - рассказал Виктор Якунин, генеральный директор ООО «Гаммерс-Марине», добавив, что ранее на Сахалине подобные услуги не оказывались и предприятие уже имеет несколько предварительных заказов на продукцию от сахалинских рыбопромышленных предприятий.

В следующем году компания планирует начать строительство производственных мощностей. Площадь здания, где разместятся судоремонтные мастерские, составит 800 квадратных метров. Инвестиции в проект составят почти 19 миллионов рублей, за счет его реализации будет создано 36 рабочих мест, при этом приоритет в трудоустройстве получат жители Корсаковского района.

Корсаковский порт – один из ключевых торговых узлов, обеспечивающий поставку в островной регион продуктов питания и важных грузов. Грузооборот Корсаковского морского торгового порта – 1,5 миллиона тонн в год.

Напомним, на территории района сегодня действует режим свободного порта Владивосток. Введенный в Корсакове особый режим экономической деятельности позволяет бизнес-структурам получать ряд преференций. Среди них – льготы по налогам на землю, имущество и прибыль. Земельные участки предоставляются без торгов, по кадастровой стоимости. Кроме того, работает режим свободной таможенной зоны - без пошлин и налогов можно ввозить и вывозить продукцию, обрабатываемую на территории порта.

В настоящее время в Корсаковском районе зарегистрирован 21 резидент свободного порта Владивосток.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: производство  Корсаковский порт  СПВ 


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