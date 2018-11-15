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На Кунашире создается производство по глубокой переработке рыбы

Изготовленное в Таиланде оборудование станет основой современного цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира

В Южно-Курильск на борту теплохода "Нерей" прибыла партия груза - 66 40-футовых контейнеров и шесть негабаритных мест.

Курильские острова расположены в богатом районе Мирового океана, обладающем огромными запасами многих видов рыб, а также беспозвоночных и водорослей. Поэтому основная отрасль промышленности на островах – добыча и переработка водных биологических ресурсов. В настоящее время одно из старейших предприятий Сахалинской области – «Южно-Курильский рыбокомбинат» - создает на Кунашире новое современное производство, которое будет выпускать рыбий жир и рыбную муку. Общий утвержденный объем инвестиций – 1,083 миллиарда рублей. Поддержку проекту оказал региональный институт развития – созданная островными властями «Корпорация развития Сахалинской области». Акционерное общество на льготных условиях профинансировало изготовление в Таиланде высокотехнологичного оборудования для двух производственных линий. В пиковый период они способны перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Пока оборудование изготавливали и везли морским путем, на Кунашире строилось помещение будущего цеха.

- После завершения таможенных формальностей прибывший груз поступит на склад, - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Далее приступим к поэтапному монтажу оборудования. Одновременно будем достраивать здание цеха. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года.

- Проект очень перспективный, - сказал Алексей Белик, заместитель председателя регионального правительства, председатель совета директоров «Корпорации развития Сахалинской области». – Подходящее для переработки сырье на Южных Курилах имеется в избытке. При этом в России и за рубежом существует большой спрос на конечную продукцию будущего цеха.  Рыбий жир и рыбная мука широко используются при изготовлении кормов, как для сельскохозяйственных животных, так и для рыб в аквакультуре. С выходом нового производства на полную мощность в 2021 году ежегодный вклад предприятия в валовый региональный продукт вырастет до 1,7 миллиарда рублей.  Поступление налогов в бюджет региона увеличится до 92 миллионов рублей.

Проект имеет не только экономическое значение, считают в правительстве Сахалинской области. В нем присутствует важная социальная составляющая. Запуск нового производства создаст 46 новых рабочих мест. Значение этого события для острова Кунашир, где проживает всего около 8 тысяч человек, а количество потенциальных работодателей ограничено, трудно переоценить.

Создание нового современного производства на Южных Курилах ведется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2018 года, глава государства заявил, что развитие Дальнего Востока для руководства страны является безусловным приоритетом. Это последовательная и долгосрочная политика. Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу. В этом есть мощный ресурс для достижения стратегических целей, необходимых для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан, сказал Президент.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Курилы  Кунашир  Нерей 


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