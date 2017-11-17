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20 Декабря 2017, 15:07 | Тема номера

Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала Первой грузовой компании: Мы готовы подхватить растущий грузопоток

Сегодня развитие Дальнего Востока является одним из приоритетных направлений для России. Новые точки роста экономики – территории опережающего развития и свободный порт Владивосток – содействуют наращиванию грузовой базы региона. Перед транспортной отраслью встает новая задача: подхватить грузопоток и обеспечить доставку грузов как по России, так и за рубеж. Готовы ли логистические компании принять этот вызов? Этот и другие вопросы "Дальневосточный капитал" адресовал директору Владивостокского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Виктору ОСИПОВУ.

– Виктор Александрович, по динамике грузопотока можно судить в том числе об экономической ситуации в регионе. Как обстоят дела на полигоне Дальневосточной магистрали?

– Грузовые перевозки в регионе растут, и этот факт не может не радовать. Положительная динамика наблюдается по целому ряду грузов: нефтепродукты, лесные материалы, цемент и уголь. Также рост фиксируется вф импортном направлении, чего не было на протяжении последних нескольких лет.

По итогам 10 месяцев этого года филиал увеличил общий объем перевозок на 30% по отношению к 2016 году. В частности, объем погрузки нефтепродуктов составил 3,4 млн тонн, что на 2% выше уровня прошлого года. Лесные грузы и цемент выросли почти в три раза, до 260 тыс. тонн и 174 тыс. тонн, соответственно.

– Какой подвижной состав сегодня наиболее востребован и хватает ли его сегодня, чтобы закрыть потребности грузоотправителей?

– Сегодня востребованы все виды подвижного состава. Например, объем перевозок на платформах ПГК в регионе в этом году вырос на 50%. Кроме того, сейчас наблюдается повышенный спрос на крытые вагоны и цистерны. Особенно остро складывается ситуация с полувагонами – их не хватает в целом на сети железных дорог. Однако мы полностью закрываем потребности наших партнеров в подвижном составе. Например, в этом году по Дальневосточной железной дороге перевезли 3,6 млн тонн грузов в полувагонах, в том числе уголь для крупнейшей электростанции в Якутии.

– Как именно Вы справляетесь с повышенным спросом на подвижной состав? За счет чего удается стабилизировать ситуацию?

– В нынешних условиях мы сконцентрировали усилия на повышении производительности вагонного парка. Для этого совместно с грузоотправителями работаем над ускорением оборота вагона, сокращением простоев под грузовыми операциями, увеличением маршрутных отправок и снижением порожнего пробега вагонов.

В результате общих действий в этом году филиал ускорил оборот полувагона на одни сутки по отношению к 2016 году, что позволило высвободить под погрузку более трех тысяч единиц. На ключевой станции погрузки нефтепродуктов Дземги мы сократили простой цистерн под погрузкой на 1,3 суток. На некоторых станциях погрузки лесных грузов снижение простоев составило четверо суток.

Кроме того, в этом году ПГК приобрела семь тыс. единиц новых полувагонов повышенной грузоподъемностью 75 тонн и 200 крытых вагонов постройки 2012 года с объемом кузова 158 м3.

– Рост потребности в грузоперевозках, наверное, требует и новых подходов к сервисному обслуживанию?

– Конкуренция на рынке грузовых железнодорожных перевозок достаточно острая. Поэтому наша основная задача: сделать так, чтобы грузоотправителю с нами было удобно работать. Исходя из этого, мы постоянно внедряем новые сервисные услуги, позволяющие доставить груз в любую точку. В портфеле услуг компании есть комплексные логистические решения, в том числе экспедирование грузов по принципу «от двери до двери». Еще мы внедряем различные цифровые сервисы, в том числе электронный документооборот, который позволит значительно сократить время на подготовку и отправку документов и повысит производительность труда.

– Какие планы строите на 2018 год? На чем будут сфокусированы основные усилия?

– Продолжим реализовывать программу по эффективному использованию подвижного состава и сделаем все возможное для укрепления отношений с бизнес-партнерами на Дальнем Востоке.

Елена ЛЕНСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: логистика  ПГК 


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