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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Декабря, 01:32 |
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Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
Только хороших отношений и желания сотрудничать, которые высказывают руководители наших стран, недостаточно, нужен прагматичный план, учитывающий все возможные риски, основанный на масштабном маркетинге грузопотоков, которые могут не только оживить СМП, но и сделать его конкурентоспособным, востребованным владельцами грузов. В нем должны найти свою выгоду мировые судоходные компании. И, в конечном счете, новые импульсы к развитию смогут получить и российские территории, расположенные на побережье Арктики.
Вот несколько моих соображений на этот счет. При том, что глобальное потепление дает возможность больше рассчитывать на использование северного морского пути в коммерческих целях, в последние годы (начиная с 2013г.) количество грузов, перевозимых этим путем, упало, и в настоящее время мы не видим здесь положительных тенденций. Основные причины - это снижение торговой активности из-за санкций, установленных европейскими странами. Свое влияние оказывает сокращение внешнеторгового оборота, вызванное снижением цен на энергоносители. Есть такая причина, как незаинтересованное отношение к этому пути со стороны мировых судоходных компаний, которые в большинстве своем не обладают судами ледового класса.
Однако есть другие причины. Повышенное таяние льда не стабилизирует путь, непредсказуемое изменение ледовой обстановки тоже представляет определенные риски для судоходства. Быстрое таяние льда оказывает существенное влияние на атмосферу, вызывает сильные шторма.
Сегодня Россия прилагает немало усилий для того, чтобы преодолеть застой этой международной торговой магистрали. Но эти действия должны быть еще более активными в ситуации, когда потенциальные пользователи СМП взвешивают риски и возможности. Несмотря на потенциал СМП, возможность существенно, по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал, сократить сроки доставки грузов, на перспективы его использование оказывают влияние ряд глобальных экономических условий и фундаментальных причин.
Один из факторов: мировые судоходные компании, способные ходить по СМП, переживают не лучшие времена в своей истории. Этому свидетельствует, например, банкротство корейской Компании Korea`s Hanjin Shipping, которая когда-то занимала 7-е место в мире. Определенные трудности испытывают судоходные компании в Японии, которая в скором времени намерена объединить три национальные судоходные компании. Китай активно занимается концентрацией этого бизнеса. Эти процессы заставляют организаторов судоходного бизнеса пристальное внимание уделять поиску новых, более эффективных морских линий, настраивает на инвестирование в их развитие.
В этих условиях компании обращают внимание и на глобальные риски, возникающие из фундаментальных проблем СМП. Это не только безопасность мореплавания в суровых условиях Арктики, но и недостаточное количество ледокольного флота, отсутствие необходимой современной наземной инфраструктуры, которая бы позволяла обеспечить, в том числе, и эффективное управление грузами. Их объемы должны быть сбалансированы в обоих направлениях, так же как и номенклатура грузов. Сегодня мы имеем несбалансированность между насыпными и контейнерными грузами, в портах заходов отсутствует дополнительная грузовая база. Решение этих вопросов могло бы существенно снизить себестоимость грузоперевозки.
Конкурентность СМП обеспечит решение таких вопросов, как снижение сборов за использование ледоходов, сборов за заходы и обслуживание в промежуточных портах, страховых сборов и так далее.
Особое внимание необходимо уделить созданию инфраструктуры в портах заходов по пути следования по СМП. Отправляющееся в длительный рейс судно должно иметь гарантированные возможности для получения помощи в аварийной ситуации, для пополнения припасов, обеспечения повседневной безопасности жизни.
Обеспечить большую эффективность судоходных линий по СМП может использование внутренних водных артерий России - крупных рек, протекающих по территории Сибири и впадающих в арктические моря, - Лены, Енисея, Оби. Благодаря им можно через локальные логистические пути собрать, переработать и экспортировать минеральные и лесные ресурсы огромного северного региона России. Так, к примеру, река Лена, по существу, связывает обширные территории от Байкала до Северного Ледовитого океана в районе полярного порта Тикси. Она открывает новые логистические пути для Китая, у которого со строительством моста через Амур появляется более короткий путь к СМП, и далее в Северную Европу.
У корейских компаний, к примеру, уже есть опыт доставки тяжелого крупногабаритного груза для горных компаний в Казахстане с помощью части СМП - водной артерии - реки Обь. Такая логистика значительно сократила дорогостоящую и сложную наземную доставку тракторами до места строительства горнодобывающего предприятия.
Для самой России вовлечение в международные логистические пути внутренних водных артерий - это возможность развивать промышленный потенциал труднодоступных территорий.
И конечно, в модели развития СМП должны найти свое место достижения технологической индустриальной революции, такие как IoT, автоматизация, большие данные. Для минимизации рисков навигации могут быть использованы подводные дроны, например. Продвижение Северного морского пути требует новых подходов, а главное - системных решений со стороны российского правительства. В этом случае и корейские инвесторы, участники глобального логистического рынка будут более осознанно принимать решения об использовании возможностей СМП, найдут свое место в вопросах формирования грузовой базы для транспортировки северным путем.
- Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
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