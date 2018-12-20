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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Декабря, 15:43 |
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Отходы потребовали особого обращения
С 1 января 2019 года регионы перейдут на новую систему обращения с отходами. В связи с этим, до 1 марта этого года они должны были принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая - выбрать регионального оператора, который будет осуществлять полный контроль за оборотом ТКО, и подписать с ним соглашение. К 1 июля необходимо было утвердить новые тарифы для населения. На деле сроки выдержали не все.
По данным Минприроды, в нашей стране ежегодно образуется свыше 70 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых на утилизацию идет лишь 5-7%. Остальные вывозятся и складируются на 1 100 полигонах и на несанкционированных свалках, которых в стране сегодня насчитывается около 22 000.
Кроме того, зафиксированы десятки тысяч мусорных навалов. В целом у нас в стране под мусором находится около 40 тысяч кв. километров, что сопоставимо с территорией Нидерландов или Швейцарии.
Исследования, которые по поручению президента Владимира ПУТИНА проводились Общественной палатой РФ, ОНФ и Советом по правам человека, показали, что существующие условия пока не способствуют масштабной модернизации мусорной отрасли, хотя определенные инструменты для этого имеются. До сих пор в развитие инфраструктуры обращения ТКО ни государство, ни бизнес серьезно не вкладывались. Отходы размещались в основном незаконно - без научного обоснования, проектов и применения высокотехнологичных решений. И главное для исправления ситуации - это как можно быстрее переходить от высокоущербного хранения ТКО к их серьезной утилизации и переработке. В то же время депутаты Госдумы отмечают, что во многих регионах на сегодня нет ни переработчиков ТКО, ни мощностей по переработке различных фракций отходов.
Новая «мусорная реформа», осуществляемая сейчас, предполагает переломить ситуацию, когда решение проблемы отходов оставлялось на усмотрение будущих поколений. Принятый в рамках майских указов президента национальный проект «Экология» предусматривает к 2024 году направлять на переработку уже не менее 60% ТКО. В этих целях к 2022 году в стране должны быть введены мощности по предварительной переработке 21,7 млн тонн ТКО, а к 2024 году по первичной - 37,1 млн и по вторичной переработке - 23 млн тонн. Кстати, сегодня в стране лишь десятая часть уже отсортированных отходов фактически идет на вторичное использование.
В связи с созданием новой отрасли планируется построить 210 новых комплексов по обработке и утилизации ТКО, которые призваны резко увеличить уровень их сортировки и вторичной переработки.
Досье "Дальневосточного капитала": В 2019-2024 году в рамках нацпроекта «Экология» предполагается профинансировать мероприятия, связанные с оборотом ТКО, в размере 4 трлн рублей (притом что, по данным Минпромторга, создание современной отрасли по переработке мусора в стране требует 5 трлн рублей), из которых только 1 трлн рублей планируется выделить из бюджетов, в т.ч. 700 млрд - из федерального и 300 млрд - из региональных. Остальные 3 трлн рублей предполагается привлечь из внебюджетных источников. Предприятия по переработке ТКО планируется строить в рамках государственно-частного партнерства. При этом, до 30% финансирования проектов может опираться на средства госбюджета. Вложенные инвестиции предполагается в дальнейшем вернуть за счет роста тарифов для населения. За десять лет мероприятия должны себя окупить.
На сегодня среди 15 регионов страны, которые полностью перешли на новую систему обращения с отходами, ДФО представляет Чукотский АО, а среди следующей десятки частично перешедших - Камчатский край.
На государственном уровне реформа обращения с отходами до последнего времени проводилась с опорой на Минстрой РФ. Однако 3 ноября правительством было принято Постановление №1314, которым «в целях консолидации полномочий по выработке государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления» полномочия по вопросам обращения с ТКО были переданы от Минстроя к Минприроды России.
Принципиально Минприроды и прежде очень плотно работало по проблемам отходов, решая вопросы минимизации ущерба экологии, организации раздельного сбора ТКО, размещения полигонов и пр. Теперь за этим министерством закреплены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам, касающимся обращения с ТКО, за исключением тарифного регулирования, оставшегося за Минстроем. Предполагается, что такая мера должна повысить эффективность проведения реформы.
На состоявшемся разговоре в правительстве и при личной деловой встрече с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ Владимир Путин потребовал проводить реформирование системы обращения ТКО с минимальными издержками для населения и оперативно.
Надо отметить, что руководство страны ориентировало мусорную отрасль на работу по-новому уже с 2016 года, но проведение реформы тормозилось. Более того, и сегодня крупные отечественные мегаполисы и некоторые регионы оказались не готовы к реформированию этой сферы и просят отложить перемены в отношении их еще на несколько лет. Это, в частности, федеральные города - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Надо отметить, что Минприроды решило сделать ставку на создание государственной управляющей компании в сфере переработки мусора, которая должна разработать единую систему размещения ТКО, учитывающую как сложившиеся в этой сфере реалии, так и планы по развитию инфраструктуры по обработке, утилизации и хранению ТКО. По сути, она должна стать госоператором новой системы и координатором территориальных схем обращения с отходами. Появление такой компании было обещано до конца этого года.
Дмитрий Кобылкин отметил, что помимо разработки единой федеральной схемы обращения с отходами, на базе региональных данных федеральная госкомпания подготовит общую программу строительства объектов по сортировке, утилизации и переработке ТКО. Внедрение самой комплексной системы обращения ТКО до 2024 года по стране оценивается в 291 млрд рублей, из которых 104 млрд поступят из федерального бюджета.
Отдельно Минприроды решается вопрос по началу формирования единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности (чрезвычайно опасные и высоко опасные отходы). Предполагается, что в системе их обращения полномочия по утилизации будут закреплены за Госкорпорацией «Росатом».
Курировать в министерстве мусорную отрасль, вероятно, будет заместитель министра Владимир ЛОГИНОВ.
Тарифы грозят ростом
Президент, при обсуждении в ноябре в правительстве хода реформы по обращению с отходами, указал Минприроды на то, чтобы не был допущен значительный рост тарифов на вывоз мусора от населения. В Минприроды отмечают, что в большинстве субъектов РФ рост платежа будет в среднем всего лишь на 4-5%. Несколько больше он может возрасти в отдельных крупных регионах, но в некоторых вообще не изменится. В целом, и министерство и ФАС намерены не допустить резкого роста тарифа.
К ноябрю, по данным Минприроды, максимальные по стране тарифы на услуги регоператоров были установлены на Чукотке и Камчатке. Соответственно - от 712 до 2 023 и от 445 до 929,4 рублей за кубометр вывозимых отходов.
В соответствии с законом обязанность оплаты населением услуг по обращению с ТКО наступает без уведомления каждого потребителя, на основании принимаемого соглашения между субъектом РФ и региональным оператором. При этом обязательно должен быть определен единый тариф на услугу регоператора. Однако многие регионы затянули его принятие, как и выборы региональных операторов по обращению ТКО. Сама услуга вычленяется сейчас из общего прежде пункта «Содержание жилья».
Из дальневосточных регионов поступает тревожная информация, что здесь с тарифами есть определенные проблемы, поскольку складывающиеся затраты на вывоз отходов должны «отпустить» и рост платежей. Сокращение мест складирования отходов и увеличение расстояний при их транспортировке в будущем неизбежно потребуют серьезного пересмотра тарифов. Уже сейчас этот вопрос будоражит депутатов Госдумы. В частности, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ отмечал, что принятые ставки тарифов по регионам страны разнятся в 7 раз.
В Хабаровском крае единый региональный оператор по обращению ТКО, ООО «Хабавтотранс ДВ», оценило установленные в крае тарифы на услуги по обращению с ТКО как абсурдные. По мнению его руководителя Вячеслава МАТВЕЕВА, тариф занижен минимум в пять раз - до 100 рублей за куб. Сегодня компания не в состоянии собирать отходы за 43 рубля за кубометр и вывозить их на полигоны по тарифу, принятому для Ванинского, Бикинского и еще 12 районов края. Напомним, что с 1 января ТКО можно будет складировать только на полигонах, находящихся в госреестре (ГРО РО), а на территории Хабаровского края таких всего два - в Советской Гавани и районе им. Лазо. Чтобы затраты оператора погашались, расчетно, оптимальным для этого региона на сегодня может быть тариф в 500 рублей за кубометр.
Руководитель компании-регоператора считает, что если щадящий для потребителя тариф приведет к ее разорению, то в регионе может повториться челябинский коллапс, когда руководство города отказало перевозчикам мусора в повышении тарифа, и Челябинск оказался завален отходами.
Тем не менее, и.о. министра ЖКХ Хабаровского края Дарий ТЮРИН отметил, что тариф не должен принципиально изменить стоимость услуги для жителей региона. На следующий год ее рост не должен быть выше 4%. Причем повышение планируется в два этапа - на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля. Все, что в квитанциях будет свыше этого, должно будет компенсироваться.
В Амурской области мусорный тариф для многоквартирных домов (МКД) увеличился примерно на 60% - от 233 до 284 рублей в месяц для условной квартиры площадью 54 кв. метра.
На Сахалине тариф для юридических лиц определен в 729,9 рублей за кубометр, а для населения - 55% от этой суммы или 4 рубля за кв. метр жилплощади. При этом тариф для населения в целом по региону усредняется. Ранее плата бралась от 2,5 до 7,5 рубля за кв. метр.
Подсчитано, что «щадящим» по стране сегодня может быть «мусорный» тариф в 100 рублей в месяц на человека. Но он может оказаться заметно больше для северных и восточных регионов страны. Резко подорожает вывоз отходов из сельских поселений и дачных поселков, с отдаленно осваиваемых дальневосточных гектаров. Так, для Бурятии тарифы по разным зонам для МКД на 2019 год составили 93,89, 110,28 и 147,52 рублей в месяц с человека, а по частным домам - 107,1, 125,88 и 168,27 рублей. В соседнем Забайкальском крае тариф установлен в размере около 120 рублей в месяц. Но с тарифом для сел определиться здесь оказалось сложно, поскольку и сбор ТКО возможен только сезонно, и население в селах до 80% безработное, а компенсировать затраты регоператора из скудных муниципальных копилок невозможно.
Владимир Бурматов высказал мнение, что для ряда регионов неизбежно повышение «мусорного» тарифа в несколько, а то и в десятки раз. В ДФО особенно серьезное положение, как он считает, складывается по Бурятии и Магаданской области, где сегодня отсутствуют мощности лицензированных полигонов для постоянного складирования ТКО. Трудно представить, что отходы из этих регионов могут начать вывозить в другие, что и дорого, и крайне нерационально.
Эту обеспокоенность разделяет вице-премьер правительства РФ Виталий МУТКО, считающий, что регионам действительно грозит серьезный рост тарифов на вывоз бытовых отходов, но их повышение будет оставаться в компетенции региональных операторов и властей.
Раздельный сбор
Зам руководителя Минстроя РФ Андрей ЧИБИС пообещал, что у населения есть прекрасная возможность снизить плату за вывоз ТКО, но скидку в 50% смогут зарабатывать только те многоквартирные дома, где жильцы единогласно примут решение о сортировке отходов и будут его выполнять. Такой льготный платеж должен внедряться в регионах уже с 2019 года. При этом он отметил, что должна появиться соответствующая инфраструктура, но не объяснил, каким образом этот раздельный сбор у дома должен быть организован и за счет каких средств проплачен.
Надо полагать, что вывоз рассортированного мусора от дома тоже должен производиться «раздельным» спецтранспортом, а не мусоровозами, которые сегодня вывозят все скопом, что попадает в контейнеры без сортировки.
Опять же, пока непонятно, что с рассортированным мусором делать тем дальневосточным регионам, в которых еще нет производств, способных использовать полученное при раздельном сборе ТКО вторсырье.
Стоит отметить, что в ДФО раздельный сбор мусора пока не вышел из экспериментальной стадии. Активно с ним уже ряд лет пробуют работать в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске. Однако попытки пока недостаточно успешны. Причин этому несколько. Прежде всего - незаинтересованность населения, которое привыкло, не заморачиваясь, сваливать мусор в один мусоропровод или один контейнер. Вторая причина - слабая развитость перерабатывающих производств, которые, появляясь, работают с отходами очень недолго и затем исчезают или перепрофилируются на более прибыльную деятельность. Третья причина - это непонимание своей организаторской роли в раздельном сборе ТКО управляющих компаний, объединений жильцов и муниципалитетов.
Вероятно, реформа обращения ТКО заставит дальневосточные регионы по-новому подойти к решению проблемы раздельного сбора мусора.
Единые операторы выходят на старт
В Чукотском АО, первом в ДФО регионе, перешедшем на новую систему обращения ТКО, отмечают, что на самом деле тариф, принятый в рамках реформы на этот год для Анадыря, был ниже, чем в Ивановской области - 777,2 рублей за кубометр отходов. При норме накопления отходов в 1,2 тонны на человека в год, плата за месяц составила 77,72 рублей. Единый тариф регоператора был принят в начале этого года.
В рамках перехода на новую систему правительством Чукотки была принята региональная программа обращения с отходами, дорожная карта на переходный период 2017-2020 годы, территориальная схема, правила деятельности регоператора, определен порядок сбора ТКО, приняты нормативы накопления.
Статус регоператора по итогам конкурса был присвоен ООО «Анадырская транспортная компания». С ним департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО заключил договор по обращению с ТКО в Анадыре сроком на 10 лет.
Первым муниципальным образованием, которое запустит новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, станет окружная столица.
На Камчатке подготовка к переходу на новую систему обращения ТКО была начата еще в 2016 году. В первую очередь была создана региональная нормативно-правовая база для этой сферы деятельности, организовано Агентство по обращению с отходами Камчатского края, регулирующее деятельность регоператоров, принята территориальная схема обращения с отходами, выбран региональный оператор, которым стал МУП «Спецтранс». А первым муниципальным образованием, где была опробована система, стал Петропавловск-Камчатский. Пилотный проект был запущен с 1 ноября 2017 года.
Основная ставка в проведении реформы здесь делается на сортировку и переработку ТКО. Местный бизнес реализует проекты, которые позволят из отходов на первом этапе получать топливо и электроэнергию.
В правительстве Камчатского края отмечают, что были предприняты серьезные меры к тому, чтобы население финансово не почувствовало перехода на новую систему обращения ТКО.
Однако есть проблемы, которые могут этот переход омрачить. Так, Петропавловск-Камчатский городской суд на сегодня признал свалку №1 в краевом центре непригодной для эксплуатации и потребовал от регоператора привести ее в соответствие с нормами и зарегистрировать в госреестре объектов размещения отходов в течение полугода, начиная с 11 октября. То есть, над этим объектом нависла угроза закрытия. И если полигон будет закрыт, то везти мусор будет некуда. Впрочем, запрет этот, видимо, довольно формален, поскольку заполненность этого полигона составляет уже 98%, и надо строить новые мощности.
В Хабаровском крае единым региональным оператором была выбрана компания «Хабавтотранс». В настоящее время предпринимаются усилия по подбору и подготовке площадок, которые подходят для складирования, обработки, утилизации и сортировки ТКО под вторичную переработку. Приступить к их обустройству, где это будет решено, предполагается в следующем году, когда край получит федеральное финансирование в рамках национального проекта «Экология».
Как отмечают в правительстве региона, в рамках перехода на новую схему работы с ТКО до 2024 года в крае предстоит построить 79 объектов для их обработки, утилизации и обезвреживания. Общая стоимость этих проектов на сегодня составляет около 8 млрд рублей.
Сахалинская область в ближайшие шесть лет планирует вложить в развитие новой системы обращения ТКО 10 млрд рублей. Министр ЖКХ этого региона Дмитрий ЗАЙЦЕВ отмечает, что регион должен построить десятки полигонов и комплексов по переработке мусора. Все это строительство оценивается на сегодня в 7 млрд рублей. Большой комплекс по сортировке и переработке отходов к 2022 году должен появиться в Южно-Сахалинске, возможно, с мусоросжигательным заводом. На островах Курильской гряды - Шикотане, Кунашире, Парамушире и Итурупе - планируется построить мусоросжигательные заводы. Уже в 2019 году под это строительство намечено подготовить проектно-сметную документацию.
Еще около 3 млрд рублей в регионе предполагают затратить на ликвидацию старых свалок, в том числе 24 крупных, в пределах территорий населенных пунктов.
Единым региональным оператором на Сахалине и Курилах сроком на 10 лет с декабря 2017 года стало государственное АО «Управление по обращению с отходами», а региональная схема по работе с ТКО была подготовлена еще ранее. Заместитель председателя сахалинского правительства Владимир СИДОРЕНКО предупредил, что по новым правилам в регионе перевозчикам будет оплачиваться не факт вывоза мусора от населения, а факт приема его на легальном полигоне на утилизацию или переработку, что должно ликвидировать основную причину образования в регионе несанкционированных свалок.
В Якутии переход на новую систему обращения ТКО проходит довольно болезненно. На одном из последних совещаний, посвященных этому вопросу, представитель МинЖКХ республики Виктор РОМАНОВ отметил, что принятую в регионе схему надо дополнить разделами об объектах капитального строительства, являющихся источниками образования отходов, включить сведения об объектах обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов.
Новая система обращения с ТКО Якутии предусматривает деятельность пяти региональных операторов. При этом выборы пятого затянулись. ООО «Якутскэкосети» досталось обслуживание центральной зоны Якутии, компании ООО «Экологические системы Якутии» - центрально-восточная зона, МУП «Переработчик» - южная, и ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» - западная.
Регоператоры Якутии столкнулись с такими проблемами, тормозящими их работу, как отсутствие тарифов, которые определятся только к концу декабря, необходимость создания единой информационной базы по накоплению ТКО по юридическим лицам, труднодоступность многих населенных пунктов, низкая информированность людей о новой системе обращения с ТКО, сложность оформления свалок и включения их в Госреестр объектов размещения отходов. Определенную сложность для работников отрасли представляет и то, что в контейнеры при эксплуатации вместе с сухими отходами поступают и жидкие. Работа с мерзлым конгломератом отходов оборачивается дополнительными расходами. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ отметил низкий уровень взаимодействия в проведении реформы обращения ТКО муниципальных образований и регоператоров.
В настоящее время якутские регоператоры продолжают договорную кампанию на сбор и транспортировку ТКО и оказание услуг по размещению отходов на полигонах, определяют компании, которые будут заниматься транспортировкой отходов, формируют инвестиционные программы предприятий.
Амурская область, в силу своей специфики, также была вынуждена выбрать пять регоператоров по обращению с ТКО, разбив их зоны деятельности на кластеры, имеющие по одному лицензированному полигону отходов. Ими стали компании ООО «ТрансЭкоСервис», ООО «Жилищно-эксплуатационный участок», ООО «Спецавтохозяйство», ТКО ООО «Полигон» и ООО «СпецЭкоМаш».
В связи с большими расстояниями, в регионе предполагается развить сеть площадок-накопителей ТКО временного, до 11 месяцев, хранения, которые позволят не гонять мусоровозы порожняком на сотни километров, что серьезно влияет на стоимость услуг и тарифы. Предполагается, что на этих площадках могут возникнуть сортировочные станции и производства по переработке отходов, которые задействуют вторсырье, а то, что останется, будет вывозиться на полигоны. Перед регоператорами поставлена задача в ближайшие шесть лет сократить количество неиспользуемых вторично отходов до 50% от собираемых сегодня объемов. Уменьшить зависимость от больших расстояний в регионе позволят строительство и ввод новых лицензированных полигонов.
Забайкальский край начал готовиться к переходу на новую систему работы с ТКО еще в начале 2016 года. Тогда в регионе быстро сверстали свою территориальную схему обращения с отходами, предусматривающую перспективу развития отрасли на срок до 10 лет и строительство 7 новых полигонов, 35 сортировочных станций и 8 предприятий по сортировке отходов. Но региональный оператор, который должен был реализовывать намеченную мусорную политику, был выбран лишь весной этого года. Им стала московская компания «Олерон+». Сам этот конкурсный выбор населением был встречен с непониманием, поскольку трудно верилось, что страшно далекая от региона компания, не имеющая здесь какой-либо базы, сможет нормально работать с местным мусором. Местная же компания ОАО «Забайкалспецтранс», участвовавшая в конкурсе на регоператора, борьбу проиграла.
По данным «Олерон+», в Забайкалье на сегодня имеется только один лицензированный полигон ТКО - в Краснокаменске. Строительство еще шести необходимых полигонов и объектов мусоросортировки пока не идет, но уже несколько из них по программе стоят вводными в следующем году. Закончить создание современной «мусорной» инфраструктуры возможно не раньше 2023 года, и это будет зависеть от энтузиазма инвесторов, желающих развивать в регионе мусорную отрасль. Сейчас ведется их активный и трудный поиск.
По информации минприроды Забайкалья, мусор, в основном, пока что будет вывозиться на площадки временного складирования ТКО - закрываемые свалки поселений. После появления новых полигонов, временно складированные отходы будут перемещены и захоронены по всем правилам, если не будут использованы вторично. При этом предполагается наладить строгий учет и контроль, чтобы не возникало каких-либо приписок объемов.
К самой схеме размещения полигонов в регионе у минприроды Забайкалья возникли серьезные претензии, и ее было решено откорректировать. Правительство региона продолжает работать над решением по утилизации строительного мусора в региональной схеме обращения с ТКО. Предполагается, что население за вывоз появляющегося у него в ходе ремонтов строительного мусора должно платить региональному оператору сверх установленного тарифа.
Судя по поступающей из региона информации, с первых дней перехода на новую систему работы с ТКО Забайкалье столкнется с серьезными проблемами. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей ХАРИН отметил, что с подготовкой было затянуто дальше некуда. При этом не было должного разъяснения новации населению, и не созданы гарантии того, что внедрение ее не ляжет тяжким финансовым бременем на граждан и нищие муниципальные бюджеты.
Приморский край сегодня, пожалуй, относительно неплохо входит в мусорную реформу, даже имея массу проблем. В отличие от других регионов ДФО, он имеет 13 лицензированных полигонов, которые позволяют охватывать всю территорию края. Наличие пунктов временного складирования ТКО здесь необходимо для ряда северных и восточных районов, но в меньшей степени, чем это надо другим регионам округа. Однако имеющиеся полигоны требуют модернизации и развития новых мощностей для складирования ТКО. Имеется ряд проектов новых полигонов, но для их строительства необходимы инвестиции.
Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что концепцию утилизации и переработки ТКО на территории края разработают с учетом мнений представителей муниципальных образований и бизнеса. В перспективе в регионе должны появиться несколько крупных центров по сбору, сортировке и переработке ТКО и промышленных отходов. В настоящее время ряд местных компаний, использующих режимы ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, вводят предприятия, использующие сырье, получаемое в результате раздельного сбора мусора.
Уже после состоявшихся выборов регоператора, выигравшая их компания «Спецзавод №1» под давлением общественности и по решению краевых властей была вынуждена приступить к консервации мусоросжигательного производства, на котором ликвидировалось до 30% городских бытовых отходов. Советник руководителя регоператора Сергей ЛАЗАРЕВ отметил, что пока повышение затрат, связанное с более высокой стоимостью складирования ТКО на полигоне на ул. Холмистой, чем сжигание отходов, взяли на себя перевозчики. Однако в перспективе удорожание, конечно, может пойти в платежи, поскольку перевозчики уже сегодня жалуются, что тариф на перевозку отходов для них слишком мал. Поэтому не исключено, что будет принято решение о модернизации завода, после которой он сможет возобновить свою работу и вновь снизить стоимость услуги.
Специалисты регоператора намерены довести сортировку мусора на полигоне до совершенства, чтобы уменьшить проблему складирования ТКО. На ближайший год принято решение свозить весь мусор Владивостока на временную площадку, откуда затем перемещать его на новую карту полигона, которую за это время планируется построить. А свободных карт пока нет.
Региональный оператор поднимает и другие больные вопросы. Платежи за его деятельность должны пойти лишь в феврале следующего года. Может возникнуть серьезный разрыв в оплате регоператором услуг компаний отрасли. Сама деятельность регоператора может оказаться убыточной, если не пересмотреть норматив накопления мусора, который на сегодня в регионе определен в 0,9 куба в год на каждого жителя МКД, что ниже общероссийского.
Принятие новой территориальной схемы по обращению с отходами в Приморье затянулось. И уже, не дожидаясь ее утверждения, регоператор вынужден был приступить к «расторговке» подрядов, чтобы начало своей деятельности с 1 января 2019 года не омрачить сбоем в вывозе мусора от населения.
Для Еврейской АО в новой территориальной схеме обращения ТКО особое значение имеет начатое вблизи Биробиджана строительство полигона ТКО 4 и 5 классов опасности, мощностью складирования 350 тыс. кубометров в год и площадью около 50 га. Объект решено развивать в три очереди строительства, и каждая очередь позволит успешно использовать объект не менее 17 лет.
Предполагается, что ввод этого полигона позволит нанести серьезный удар по несанкционированным свалкам. Особенно вызывающей на сегодня стала замусоренная часть микрорайона «Осенняя», где под отходами оказалась территория свыше 1 кв. км.
Региональным оператором в этом регионе после выборов с 1 октября этого года определена местная компания - ООО «Эко-Ресурс», которой поручена деятельность по работе с отходами во всех трех зонах, определенных по региону.
Программа Еврейской АО по работе с ТКО, рассчитанная на 2018-2025 годы, была принята правительством региона еще в конце января. Соответственно, была разработана и принята дорожная карта по переходу на новую схему работы с отходами, утверждено положение о регоператоре, выработаны прочие нормативные документы.
В Бурятии отмечают, что новая система обращения с ТКО будет принципиально отличаться от прежней. Разработана и принята территориальная схема обращения с отходами, определившая в регионе три зоны деятельности регоператора. При конкурсном отборе по всем трем зонам победителем была признана иркутская компания ООО «ЭкоАльянс», которая после подписания договоров с Минприроды региона перерегистрировалась в Улан-Удэ.
Мэр Улан-Удэ Александр ГОЛКОВ отметил, что регоператору надо будет детально проработать ряд больных вопросов - это организация вывоза мусора из частного сектора, нехватка техники, разграничение и взаимодействие в деятельности с городским комбинатом по благоустройству, определить, кто уже с первых дней нового года станет вывозить отходы и так далее.
Генеральный директор компании «ЭкоАльянс» Игорь АЛЕКСЕЕВ отмечает, что сегодня не в каждом районе региона есть свои перевозчики мусора, и налаживание системы обращения с твердыми коммунальными отходами сталкивается с определенными трудностями, но работа уже начата, и партнеры определены. Регоператор надеется на поддержку населения и общественности, администраций, глав поселений и местных перевозчиков ТКО.
Одной из первых задач регоператор для себя определил налаживание системы раздельного сбора мусора, чтобы после сортировки отходы можно было использовать для вторичной переработки. Уже в следующем году «Эко- Альянс» предполагает внедрить в систему работы с ТКО 7 передвижных мобильных сортировочных комплексов на базе «КамАЗов», которые будут охватывать пункты сбора отходов, где стационарная сортировка нерациональна. Предполагается, что внедрение в регионе технологии высокоточной лазерной сортировки ТКО позволит направлять на вторичную переработку до 70% отходов. При этом треть из «вторички» сможет использоваться как твердое топливо, а остальные две трети - для производства компоста, используемого в сельском хозяйстве. Уже есть договоренности поставлять отсортированное сырье на Селенгинский ЦКК, в Ангарск, Горноалтайск, Новосибирск и Хабаровск.
Есть больной вопрос с мусоросортировочными станциями, которые ранее строились на бюджетные средства Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ. Около 10 лет назад объекты оказались брошены, и сегодня без ремонта не могут быть введены. Однако их ввод может потребовать увеличения тарифа в три раза, что вряд ли допустимо.
В Магаданской области прогнозируется мусорный коллапс. Отсутствие лицензированных полигонов, задержка выбора регионального оператора и другие проблемы, с которыми сталкивается регион, серьезно скажутся на его вхождении в новую систему работы с ТКО.
Губернатор Колымы Сергей НОСОВ отметил, что магаданский полигон отходов сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Для строительства нового подыскиваются инвесторы. В этом вопросе области помогает Минприроды России. Региональной программой по обращению с ТКО предполагается строительство ряда новых полигонов для отходов - в Эвенске, Усть-Омчуге, Стекольном, Оле, Сусумане, Сеймчане и Ягодном. Были поданы заявки на финансирование развития в области мусорной инфраструктуры из федерального бюджета.
С другой стороны, в Госдуме вызвал недоумение факт отказа в этом году области от средств, выделявшихся ей для приобретения нового технологического оборудования для сортировки и переработки ТКО - деньги вернулись в федеральный бюджет.
К чему стоит стремиться
«Мусорная» реформа в некоторых аспектах настораживает. И не только по непредсказуемости цены, в которую она обойдется населению. Но и по странности некоторых решений. Например, запрет на сдачу населением своего мусора напрямую на полигоны и повальная плата за вывоз ТКО, вне зависимости - работают ли с отходами конкретного человека или отдельной семьи регоператор и его подрядчики, или нет. Плата по закону в обязательном порядке должна быть собрана со всех до одного жителей региона. То есть, необслуживаемые регоператором человек или семья будут обязаны платить, даже не получая услуги. Это нонсенс. И это надо поправлять.
Опять же, сельский житель недоумевает - он сжигает большую часть своего мусора в своей печке в качестве дров, и норма образования ТКО для него в регионе явно завышена. То есть, не придется ли ему платить за «перевоз и утилизацию воздуха»?
Тариф, опирающийся на норму образования ТКО в регионе, все усредняет, и тот, кто мало производит мусора, проплачивает работу с ним за того, кто мусорит больше. Выстраивать прием отходов от каждой семьи и оплату по фактическому объему ее отходов, конечно, невозможно. Хотя в частном секторе это вполне допустимо. Аналогично спорен вопрос «выравнивания» оплаты услуги для тех, от кого вывоз дешевле, и от кого дороже.
В этом отношении интересно решение жителей села Березняки Сахалинской области об индивидуальном сборе отходов в домохозяйствах. Они сами определили компанию, которая будет вывозить их мусор, заключили с ней индивидуальные договоры, установили контейнеры; и договором определено, что оплата за вывоз будет исключительно по объему вывезенного мусора. Расчеты показали, что мусорная услуга за счет этого для жителей Березняков окажется в два раза дешевле регионального тарифа. Подобные договоры начали заключать и жители частного сектора Южно-Сахалинска.
Любая реформа должна не отнимать, а что-то давать населению, и что-то улучшать. В этом отношении интересна ситуация с металлоломом.
В ДФО, по данным Межрегионального дальневосточного профсоюза работников сбора, утилизации и обработки металлических отходов, в этой отрасли задействовано около 7 700 человек (без учета Бурятии и Забайкалья), и еще десятки тысяч людей в какой-то степени зависимы и частично этим заняты. Ежегодно ими заготавливается 1,5-1,8 млн тонн лома черных металлов, который является важным компонентом для металлургии. При этом большая часть дальневосточного металлолома уже много лет шла на экспорт и приносила металлосборщикам валютную выручку.
Что ценно, благодаря им, население ДФО сегодня почти не платит за вывоз и утилизацию металлоотходов. Сборщики готовы приехать и забрать лом металла по первому же телефонному звонку. На несанкционированных свалках металлолом тоже уже не залеживается. Металлоприемные пункты платят его сборщикам в такой степени, что это стало занятием взрослых, а не школьников, как было ранее.
И это нормально, поскольку металлолом, как вид отходов, заслужил позицию ценного сырья. Если бы все отходы оценивались бы аналогично, то населению вообще не надо было бы платить за свой мусор - сборщики и переработчики забирали бы его бесплатно, а то и приплачивая, стимулируя работу с качеством сдаваемого сырья и прочие показатели.
К сожалению, по металлосбору в ДФО серьезный удар нанесло майское постановление правительства «Об определении в ДФО пунктов пропуска через госграницу РФ и убытия из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров». Экспорт металлолома оказался под угрозой полного запрета, хотя окончательно явно не прекратился - грузовики еще везут его в порты. Но металлосборщики полагают, что их деятельности придется резко сократиться и ориентироваться только на запросы «Амурметалла», которому металлолома в качестве сырья для производства ежегодно необходимо всего 700 тысяч тонн. Тем не менее, в муниципалитетах накопления новых металлоотходов пока не наблюдается. Вероятно, проблема сбыта как-то решается.
Стоит отметить, что аналогично металлоотходам сегодня выстраивается в ДФО и работа с макулатурой. В приморских городах она принимается от граждан от 0,8 до 8 рублей, в зависимости от марки, или же бесплатно, при средней оценочной стоимости килограмма этого сырья по стране в 28,7 рублей. Но сборщики макулатуры работают менее активно, чем «металлисты», и большая часть бумаги и картона в регионе пока как вторсырье не используется, попадая в ТКО. И это тоже понятно. Практически единственным потребителем собранной в ДФО макулатуры пока что является Компания «Промышленный парк Уссурийский» или бывший Уссурийский картонный комбинат. То есть, здесь конкуренции в борьбе за это сырье пока не наблюдается.
Есть прекрасные отечественные и зарубежные примеры по сбору органических отходов и переработке их в ценные удобрения, новации по переработке других видов отходов. Но все это у нас пока в зачаточном состоянии. Тем не менее, если все бытовые отходы пойдут по пути металлолома и макулатуры, то тариф по сбору и вывозу ТКО со временем может просто отмереть. Улучшится занятость населения, проявятся другие положительные последствия. К чему нам всем и стоит стремиться.
Виктор КУДИНОВ.
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