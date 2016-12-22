|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:16 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальний Восток продолжает терять жителей
Кадровой ситуации на Дальнем Востоке экономисты давно дали определение экономической деградации, подтверждая свое мнение цифрами: за 25 лет из региона уехало более 2 млн человек. Сегодня, когда для развития бизнеса на территории создаются разного рода преференции, кадровое обеспечение новых производств и отраслей становится поистине главной стратегической задачей государства.
Отток пока продолжается
Несмотря на то что декларация особых условий для дальневосточников идет уже достаточно давно и на всей территории ДФО есть интересные многообещающие проекты, на приросте населения это пока значительным образом не сказалось. И хотя многие регионы отрапортовали по итогам года, что рождаемость превысила смертность, данные Росстата за 2015 год пока показывают убыль населения. По итогам прошлого года из дальневосточных территорий только Республика Саха (Якутия) увеличила численность населения на 0,31% (+2979 человек). Все остальные 8 регионов продолжали терять жителей. Согласно рейтингу динамики численности населения, составленному РБК и включающему в себя все 85 российских регионов, на 43 месте оказался Сахалин, снизивший численность населения на 0,2%. За ним идут Приморский край (-0,22% и 45-е место), Камчатка (-0,3%, 51-е место) и Хабаровский край (-0,35%, 55-е место).
У остальных регионов ДФО показатели еще хуже. Население Амурской области за год сократилось на 0,51% - 66-е место. На Чукотке - минус 0,77%, 76-е место. А Магаданская область и ЕАО заняли два последних места в рейтинге - 84 и 85 соответственно. На Колыме стало на 1,21% меньше жителей, а в Еврейской автономной области - на 1,22%.
Как комментируют специалисты рынка труда, данная ситуация вызвана не только старением населения и низкой рождаемостью. Продолжается отток населения из региона. Только в 2014 году превышение числа уехавших из региона над числом приехавших составило 24 752 человека. В то же самое время население Центрального федерального округа приросло почти на 216 900 человек.
К причинам, провоцирующим утечку мозгов из региона, эксперты относят суровый климат в северных районах, слабую базу подготовки в местных вузах, невозможность сделать карьеру и достичь определенного профессионального уровня. Но один из главных минусов - несоответствие зарплат уровню цен. Несмотря на то что средняя заработная плата в регионе - одна из самых высоких в России и, по предварительным данным, за 2015 год составила 49 981 рубль (+47% к среднероссийской), она практически нивелируется текущими расходами жителей: стоимость потребительской корзины в регионе более чем на 40% выше, чем в среднем по России.
Среди причин, провоцирующих отток населения, эксперты также называют низкий уровень социальной инфраструктуры, незначительные объемы ввода жилья, в том числе и ведомственного - большинство работодателей не могут обеспечить нуждающихся работников квартирами.
Предложение не соответствует спросу
Если говорить о ситуации на рынке труда, то в целом по региону, согласно данным служб занятости населения, ее вполне можно назвать благополучной: напряженности на рынке труда не наблюдается, а численность официально зарегистрированных безработных год от года стабильно снижается. По данным на конец 2015 года, их количество составило по всему Дальневосточному округу 58 099 человек. Самое большое число безработных - в Приморском крае - 16 504 человека, наименьшее - в Магаданской области, Еврейской АО и Чукотском АО.
Но видимое статистическое благополучие еще не показатель сбалансированности рынка труда. Данные выборочных исследований населения по проблемам занятости, например, дают совсем иную картину. Согласно этим исследованиям, численность безработных на конец 2015 года в среднем в округе составила 214 тыс. человек, что почти в три раза больше официально зарегистрированных.
Еще одна глобальная проблема рынка труда региона - несоответствие спроса и предложения. На одного безработного на сегодняшний день в Дальневосточном регионе, по данным служб занятости населения, приходится три вакансии. Но ни на одну из них, как правило, безработные граждане без дополнительного переобучения претендовать не могут: их квалификация и профессиональная сфера зачастую не соответствуют тем требованиям, которые выдвигает работодатель.
О низкой конкуренции между соискателями - то есть недостаточном предложении на рынке труда - говорят и данные портала HeadHunter. Как отмечает руководитель дальневосточного подразделения компании Ксения НЕСТЕРЕНКО, конкуренция среди соискателей ниже, чем в среднем по России, а значит, и выбор у компаний - один из худших по стране.
Тему острого дефицита специалистов того или иного профиля не раз озвучивали в своих выступлениях и руководители дальневосточных территорий.
«В крае нет кадров, обслуживающих действующие авиационные, судостроительные и металлургические предприятия, - заявлял губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - В базе данных службы занятости около 13 тыс. предложений, из которых 84% - предложения на постоянную работу, 65% - предложения по рабочим специальностям».
Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН отмечает, что Чукотка - это один из регионов, который напрямую зависит от освоения своей минерально-сырьевой базы. Однако для реализации проектов нужны не только инвестиции, но и специалисты. Кроме этого, округ нуждается в специалистах бюджетной сферы - медиках, педагогах, ветеринарах.
В Якутии, по словам главы республики Егора БОРИСОВА, самый большой спрос на трудовые ресурсы в таких сферах, как добыча угля и торфа, сырой нефти и природного газа, а также металлических руд.
В Приморье уже сегодня очень востребованы кадры для судостроения, судоремонта, сельского хозяйства, машиностроения, транспортного комплекса, сферы обслуживания, нефтехимической промышленности, энергетики, строительства, информационных технологий и связи. Уже в этом году потребность Приморья в трудовых ресурсах, по оценке специалистов, составит дополнительно 14 тысяч человек.
Обобщить потребности региона в кадрах взялось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, составив перечень специальностей, которые будут востребованы экономикой Дальнего Востока в период с 2016 по 2021 годы. В него вошли 598 профессий.
«В справочнике содержится информация о текущем и перспективном спросе на 2016-2017 годы, обобщающая потребности ведущих компаний по регионам. В зависимости от профиля деятельности компаний отличается и спрос на специалистов в тех или иных отраслях, - говорит директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин ТИМАКОВ. - Если посмотреть на выборку наиболее востребованных профессий по четырем субъектам - Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область и Еврейская АО, - то в список на ближайшие два года вошли автомеханик, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель грузового автомобиля, машинист дорожных и строительных машин, оператор котельной установки, горный инженер, лаборант химического анализа и другие. Наиболее востребованные специалисты - это оператор производственных линий, электрогазосварщик, энергетик, инженер-конструктор и инженер-механик, специалист по взрывным работам».
Местную молодежь - в нужное русло
Обеспечивать потребности дальневосточных предприятий планируется в первую очередь за счет тех кадров, которые есть на Дальнем Востоке. Их необходимо закрепить, дав им нужное для экономики региона образование, заинтересовав интересной и высокооплачиваемой работой и комфортными условиями труда.
Первым звеном на этом пути становится система профессионального образования. Однако ситуация в сфере среднего профобразования региона оставляет желать лучшего. И даже не потому, что учебные заведения не всегда имеют хорошую материально-техническую базу и кадровый состав для подготовки профессионалов, отвечающих требованиям рынка труда, - над этим работа в регионах как раз ведется, и реформирование системы СПО уже дает определенные плоды. Самая большая проблема, по мнению экспертов, - в низкой мотивации тех, кто приходит учиться рабочим профессиям.
«Мы проанализировали ситуацию по техникумам, и оказалось, что у нас в регионе около 40 учебных заведений, которые готовят рабочие специальности, - говорит Валентин Тимаков. - В них поступает 37 тысяч студентов ежегодно, заканчивает - 20 000. А на предприятия идет меньше 3-х тысяч. Поэтому, на наш взгляд, сегодня очень важен вопрос профориентации: прежде чем молодые люди пойдут в техникум, они должны получить первое представление о той работе, которая их ждет, об условиях работы, о зарплате. Поэтому вопросами профессиональной ориентации молодежи агентство будет заниматься очень активно».
На раннюю профориентацию молодежи направлены и активные действия региональных властей. Например, в Хабаровске для таких предприятий, как КнААЗ, молодых специалистов готовят по системе «школа - вуз - предприятие». В школах созданы профильные классы, где ребята обучаются по программам с уклоном на технические дисциплины. Там им помогают определиться с выбором специальности. Базовым вузом для предприятия является КнАГТУ, где создан малый авиационный факультет. Там молодые инженеры и авиастроители получают серьезную подготовку, параллельно с учебой проходят практику на производстве. В результате к выпуску предприятие получает готового специалиста, который уже имеет трудовой контракт с авиазаводом. Эта система обкатана и хорошо себя зарекомендовала, сейчас ее начинают внедрять и на других предприятиях края. Кроме этого, уже в этом году краевые власти планируют открыть Инженерную школу. Планируется, что в ней будут обучаться 400 школьников, которые в дальнейшем пополнят ряды специалистов технических профессий.
К системе ранней профориентации и подготовке специалистов для нужд предприятий со школьной скамьи постепенно подключаются и работодатели.
«Наше предприятие очень много занимается профориентацией школьников, - говорит Максим КИРЕНКОВ, главный специалист управления по работе с персоналом ОАО «Дальневосточный центр судостроения». - Наша основная задача - организовать целевой набор абитуриентов для обеспечения предприятия инженерными кадрами. Причем нам нужны не только выпускники высшей школы, но и специалисты рабочих профессий. Со своей стороны, мы активно идем в школы: участвуем в родительских собраниях, проводим видеопрезентации и экскурсии на предприятия - сегодня на предприятиях ДЦСС идет модернизация производства, и нам есть чем заинтересовать молодежь. То есть мы считаем, что школьника нужно знакомить не только с тем, где он будет учиться, а в первую очередь давать ему представление о будущей профессии и том рабочем месте, на которое он придет. Решая эту задачу, мы участвуем в профессиональных пробах для школьников на крупных профориентационных мероприятиях. Очень радует и тот факт, что в регионе развивается движение World Skills. Это действительно прекрасная возможность не только выявить лучших в тех или иных рабочих профессиях, но и показать молодежи, что рабочие профессии могут быть интересными и высокотехнологичными».
Центрами деловой активности в отношении кадрового потенциала региона должны стать и службы занятости населения - их решено переформатировать, «перезагрузить», приблизить к потребностям работодателей. Пока, к сожалению, большой роли в формировании цивилизованного рынка труда в регионе, стимулировании внутрирегиональной мобильности и привлечении кадров из других регионов они не играют.
«Региональные службы занятости не представляют реальную картину рынка труда, - считает глава Роструда Всеволод ВУКОЛОВ. - Продукт службы занятости - это все-таки качество вакансий и потребность в этих вакансиях в регионе. Дальний Восток является лакмусовой бумажкой в этом плане. Здесь сформированы передовые инструменты, которые позволяют продвигать развитие экономики и социальной сферы. Однако при этом службы занятости в этот процесс практически не включены».
Особенно настораживает специалистов ситуация по переобучению граждан. В условиях, когда на рынке труда присутствует несоответствие требований работодателя и качества предлагаемой рабочей силы, государственный орган снижает объемы предоставления услуг, которые призваны устранить подобный дисбаланс. А это говорит о том, что полной ситуацией на рынке труда службы занятости региона не владеют.
На всероссийском совещании, которое прошло в конце прошлого года в Хабаровске, было решено в течение 2016 года провести полную перезагрузку центров занятости в регионах - настроить их на работу с онлайн-ресурсами, стимулирование внутрирегиональной миграции и переобучение в соответствии с требованиями регионального рынка труда.
На привлечение работают программы
Но профориентацией и переобучением специалистов под нужды экономики глобально потребность обеспечения региона кадрами все-таки полностью не закрыть. Поэтому о том, как привлечь кадры на Дальний Восток, дискутируют сегодня на самых разных уровнях. Создание условий для трудовой миграции в экономически быстрорастущие регионы, формирование кадрового резерва и популяризацию рабочих профессий в последнее время активно обсуждают на самых разных площадках: об этом шла речь и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, и на Гайдаровском форуме в Москве.
Риторика всех выступлений примерно такая: нужно всеми силами закреплять на территории тех людей, которые здесь есть, однако без привлечения работников из других субъектов регион вряд ли обойдется. Поэтому нужно прикладывать усилия для того, чтобы ценные кадры не только приехали сюда работать, но и перевезли сюда свои семьи и стали настоящими жителями Дальнего Востока. По прогнозам Минвостокразвития, до 2020 года потребуется привезти в регион более 50 тысяч работников по уже реализуемым проектам, а с учетом членов семей предполагается приезд в ДФО более 100 тысяч человек.
«В ближайшие 5 лет рынок труда кардинально изменится. Нам необходимо к этому готовиться, - считает замглавы Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ. - Для этого в том числе было создано Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Минтрудом создана программа трудовой мобильности, в которой участвуют 5 дальневосточных регионов. Сами регионы модернизируют свои службы занятости». По его мнению, нужно активнее привлекать специалистов из регионов, где рабочая сила является избыточной.
На привлечение специалистов на Дальний Восток направлены усилия сразу нескольких государственных программ. Например, в апреле 2015 года правительство РФ опубликовало список 15 регионов, куда привлекать кадры стоит в первую очередь. В него попали Амурская, Магаданская области, Приморский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ. Госпрограмма, к которой активно подключились и дальневосточные субъекты, предусматривает стимулирование работодателей, которые привлекают в регион специалистов: предприятиям компенсируют расходы на переезд в размере 225 000 рублей за сотрудника. Правда, как говорят в компаниях, привлекающих специалистов из других регионов, на переезд одного управленца на Дальний Восток тратится не менее 500 000 рублей. Но даже частичная компенсация этих расходов - это уже существенная поддержка бизнесу.
На поддержку трудовой мобильности россиян в Дальневосточном федеральном округе выделили 205,7 млн рублей из госбюджета. В этот проект рассчитывают привлечь более 2,7 тыс. человек и около 60 работодателей.
Если еще несколько лет назад, делая упор на развитии в регионе новых проектов, власти предполагали, что кадры потянутся в регион вслед за новыми возможностями, то сегодня стало очевидным, что этого не произойдет. Для переезда на Дальний Восток квалифицированным специалистам нужна не только интересная работа, но и дополнительные стимулы, в том числе и от государства. В связи с этим регионам было предложено сформировать программы трудовой мобильности и в них закрепить преференции, которые власть готова давать тем, кто решил переехать на Дальний Восток.
В регионах Дальнего Востока над этими программами уже серьезно поработали. Программы трудовой мобильности сейчас действуют практически на всех дальневосточных территориях.
В Хабаровском крае в программе по трудовой мобильности участвуют 11 работодателей. В их число входят «Ургалуголь» и филиал «Компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина».
Со второго полугодия 2015 года начала действовать программа и в Приморье. Среди участников программы - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Руководство намерено привлечь иногородних работников на новый судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне.
Отобраны проекты для участия в программе повышения мобильности трудовых ресурсов в Камчатском крае. В 2016 году приступила к реализации данной программы и Сахалинская область.
Определенные результаты дает и государственная программа по переселению соотечественников. Так, например, в Приморье в 2015 году в рамках этой программы прибыли почти 4,2 тысячи соотечественников из-за рубежа. Около 2,3 тысячи из них - участники программы содействия переселению, остальные - семьи переселенцев.
Специалисты департамента труда и социального развития Приморского края связывают рекордное количество прибывших с поддержкой, которую предоставляет переселенцам государственная программа, а также с расширением территорий вселения в регионе.
«В планах было принять 1257 человек. К осени стало понятно, что показатели программы будут существенно перевыполнены. После корректировки мы рассчитали, что к концу года переселенцев будет около 3800 человек. Однако к 1 января зафиксировали 4174 участника программы и их семей, прибывших в Приморье», - поясняет директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.
Наибольшее число соотечественников переехали на территории городов Артем, Находка и Уссурийск. За 2014-2015 годы более 4,5 тысяч человек выбрали своим постоянным местом проживания именно эти три городских округа. Это объясняется тем, что в городских округах наблюдается достаточно благоприятная ситуация на рынке труда.
Тем не менее для большей мобильности приезжих в прошлом году список территорий вселения увеличился с 19 до 26 муниципальных образований. В списке появились Дальнереченск и Лесозаводск, а также в Кировский, Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы. Наиболее часто желают переехать в Приморский край граждане Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы.
С начала 2015 года в рамках программы на Камчатку переселились 439 человек. В основном это жители Донецкой и Луганской областей. Всего с начала реализации программы (с 2009 года) в Камчатский край прибыли 2221 человек. Приехавшие на полуостров граждане заместили вакантные рабочие места инженеров, менеджеров, преподавателей, врачей различных специализаций, воспитателей, водителей, электромонтеров и строителей.
В Хабаровском крае за годы действия этой программы - а это более восьми лет - вместе с семьями переехало около 6500 человек, в основном из стран бывшего СНГ, в том числе с Украины. «Многие из переселенцев заняли свою трудовую нишу, работают, помогают нашему краю развиваться. Однако среди них не так много высококлассных специалистов», - отмечает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Готовы рассматривать Дальний Восток как место для продолжения своей карьеры и жители российских регионов. Служба исследований портала по поиску работы HeadHunter проанализировала 640 тыс. откликов на вакансии на Дальнем Востоке и выяснила, что каждый четвертый отклик на дальневосточную вакансию (или 170 тыс. в абсолютных цифрах) в 2015 году был сделан жителями других регионов страны!
Лидером же по проценту активных на рынке труда жителей региона, которые готовы работать на Дальнем Востоке, оказался Забайкальский край. 4% соискателей из этого региона откликаются на вакансии Дальнего Востока. На втором месте Ненецкий АО, далее - Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия.
Новые ориентиры
Однако для того, чтобы в регион поехали специалисты, в том числе и высококлассные, и, главное, остались здесь жить, им нужны дополнительные стимулы. И это не только высокая заработная плата. Это и жилье, и уровень социальной обеспеченности, и соответствующая инфраструктура.
Инициатив, как завлечь специалистов на Дальний Восток, сегодня высказывается достаточно много.
Так, импульс привлечению специалистов на Дальний Восток, по мнению многих, должна дать новая инициатива правительства - дальневосточный гектар.
«Дать человеку землю, создать комфортные условия для жизни и возможности для стабильного заработка - это действенный способ «привязать» население к территории», - считает губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Однако он отмечает, что, хотя свободной земли в регионе много, значительная часть ее находится в природоохранных зонах или в зоне рискованного земледелия и труднодоступных северных районах. Тем не менее в центральной Камчатке климат позволяет заниматься сельским хозяйством, сбором грибов и ягод, а также охотой, а на севере - оленеводством. По мнению губернатора, такие бесплатные наделы вряд ли заинтересуют горожан, но могут оказаться востребованными среди сельского населения.
Поддержал инициативу и губернатор Амурской области. Правда, по его мнению, в дополнение к участку надо предоставлять также возможность дешевой ипотеки и дешевых кредитов для приобретения семян и техники.
Есть, правда, и эксперты, которые не считают, что эта идея приведет к массовому переезду россиян на Дальний Восток. «Да, в начале XX века бесплатные земельные наделы в Сибири и на Дальнем Востоке оказались весьма востребованы. Но предлагались они не сами по себе, а в рамках масштабной аграрной реформы: переселенцам выдавали деньги на переезд, безвозвратные ссуды, строили для них дороги и школы. С 1906 по 1917 годы этой программой воспользовались несколько сотен тысяч граждан. Но это были безземельные крестьяне, для которых земля была источником жизни. Сейчас таковых нет, гектар земли никого не удержит и не привлечет», - отмечал в интервью «Российской газете» директор Института экономических исследований ДВО РАН, академик Павел МИНАКИР.
Станет ли стимулом для переезда на Дальний Восток земельный надел или властям необходимо будет искать новые заманчивые предложения для ценных специалистов, покажет время. Но специалисты в сфере подбора персонала считают, что привлечь люлей в регион не так сложно, если есть стоящая работа и амбициозные задачи. Как рассказывает директор рекрутингового агентства «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА, когда Владивосток готовился к саммиту АТЭС в 2012 году, ей поручили найти управленцев для проектов в сфере строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса. И заманить их из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска оказалось на удивление легко. Жажда интересных проектов была сильна, и люди оказались легки на подъем. «А вот когда все закончилось, многие уехали», - резюмирует генеральный директор агентства. Поэтому основная задача - уже не столько привлечь, сколько удержать специалистов в регионе. И над ней еще предстоит довольно плотно поработать и федеральным, и региональным властям.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
- Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
- Наиболее привлекательными для инвестиций остаются недра Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке рыбаков затягивает под киль
- Инвесторы "разбирают" новые инструменты развития Дальнего Востока
- Инвестиции из стран АТР на Дальний Восток идут осторожно
- Динамика без прорыва
- Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Какой быть ТОР "Южная Якутия"?
- Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор АО "ДНИИМФ": Научные и проектные институты - важнейший инструмент развития
- Найден ключ к устойчивому развитию Северо-Восточной Азии
- Опережающие инвестиции в железную дорогу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.