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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:10 |
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Какие специалисты нужны сегодня Дальнему Востоку?
Решение проблемы дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда до недавнего времени вменялось в обязанность целому ряду ведомств: ее решали муниципальные и региональные власти, службы занятости населения, учебные заведения и даже отчасти частные кадровые агентства. Правда, при этом ситуация на рынке труда региона многие годы оставалась довольно сложной: экономике были нужны квалифицированные рабочие и инженерные кадры, а молодежь предпочитала выбирать модные гуманитарные направления обучения.
Перспектива организации в регионе целого ряда предприятий и появления новых отраслей в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток еще более обострила кадровую проблему. Для ее решения в середине прошлого года была создана АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».
О первых результатах работы нового института развития в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал Валентин ТИМАКОВ, генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».
- Валентин Витальевич, особое внимание, которое сегодня правительство РФ уделяет Дальнему Востоку, более чем очевидно. За последние годы создано сразу несколько институтов развития региона, причем каждый из них имеет свою специализацию. На ваш взгляд, такой подход оправдан? И какие функции выполняет Агентство по развитию человеческого капитала?
- Новый институт развития в глобальном смысле нацелен на выполнение двух основных функций: привлечение на Дальний Восток новых жителей и обеспечение резидентов территорий опережающего развития, инициаторов инвестиционных проектов и действующие дальневосточные компании трудовыми ресурсами.
Вместе с тем, поскольку привлечение кадров всегда связано не только с предоставлением рабочего места с гарантированной оплатой труда, но и с решением целого ряда социальных вопросов, деятельность агентства направлена на улучшение качества жизни в регионе: решение вопросов с жильем, повышение уровня образования и здравоохранения.
- Агентство начало свою работу относительно недавно. Что уже удалось сделать?
- Несмотря на то что агентство было учреждено в сентябре, уже в конце года были определенные результаты. Мы провели достаточно большую работу, итогом которой стал электронный справочник востребованных профессий.
Одним из главных вызовов сегодняшнего дня является существующий дисбаланс на рынке труда Дальнего Востока, вызванный в том числе слабым взаимодействием учебных учреждений с работодателями. Учебные программы зачастую не соответствуют потребностям экономики, выпускники вузов не могут найти работу по специальности, при этом на одного безработного приходится до трех вакансий. Причем среди безработных больше всего представителей трех профессий - преподаватели, юристы, экономисты, в то время как рынку труда в большом количестве требуются рабочие кадры.
Мы проанализировали более 400 проектов и составили перечень профессий, которые будут необходимы экономике в ближайшем будущем.
- Попытки сделать перспективный прогноз потребности в кадрах не единожды предпринимались властями регионов. Как агентству удалось составить такой прогноз?
- У нас есть соответствующая методология и автоматизированная платформа, а также тесные контакты с работодателями. Власти в свое время пытались решить этот вопрос директивно, вузы не шли к работодателям, предпочитая двигаться своим путем. Нам удалось установить контакт с работодателями, и сегодня мы с уверенностью можем сказать, что знаем их потребности. Причем речь идет не только о крупных предприятиях. Мы работаем и с небольшими, но перспективными компаниями, которые тоже вносят свой значительный вклад в развитие региона.
- Так кто же нужен сегодня Дальнему Востоку?
- В первую очередь важно понимать, что больше всего экономика России, и Дальний Восток здесь не исключение, нуждается в квалифицированных рабочих кадрах: сварщики, бетонщики, каменщики, токари-фрезеровщики - это очень дефицитные профессии, и их представители могут получать больше, чем инженеры. Тем более что высокоточное оборудование, которое сегодня используется на предприятиях, требует от этой категории работников новых знаний и навыков.
Если говорить про профессии с высшим образованием, то востребованы специалисты в области нефтехимии и нефтепереработки, добычи полезных ископаемых, аквакультуры. Развитие сельского хозяйства повышает спрос на профессии в области агропромышленности - нужны зоотехники, ветеринары, инженеры.
Всего Агентство проанализировало 25 отраслей и уже сейчас может с уверенностью сказать, какие профессии будут необходимы и сколько люди будут зарабатывать на тех или иных предприятиях.
В электронный справочник вошли 590 профессий. Его мы в ближайшее время разместим на сайте нашего агентства.
- Потребность в специалистах прояснилась. Как будете привлекать их на Дальний Восток?
- Для того чтобы понять, как привлекать, необходимо было проанализировать, почему люди уезжают с Дальнего Востока. И одна из главных причин - это жилищный вопрос. Потребность в жилье в регионе составляет порядка 10 млн кв. м в год, в то время как сдается в среднем 2 млн кв. м. При этом 600 тыс. кв. м приходится только на Якутию. Представьте, сколько остается на другие субъекты?!
Чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, мы разработали несколько типовых решений по строительству жилья. В составе агентства есть специалисты в том числе и из АИЖК, и мы можем выполнять для предприятий региона функцию проектного менеджера. В ряде случаев работодатель не знает, что существуют меры поддержки, которые предоставляются государством или субъектом. Кроме этого, у предприятий зачастую возникают сложности с привлечением инвестиций. Как правило, нет в компаниях и соответствующего опыта и экспертизы в строительстве жилья. Агентство эту нишу заполняет, являясь для предприятия аутсорсинговым партнером, привлекая финансирование, помогая в получении разрешительной документации. Причем эта услуга для потенциальных работодателей абсолютно бесплатна.
Это оказалось очень востребованным: работодатели готовы сотрудничать с агентством для решения вопроса строительства жилья. Первые совместные проекты мы уже реализуем - с СУЭК, «РАО ЭС Востока» в Советской Гавани. Рассчитываем, что в течение года у нас будет до 20 таких проектов.
Конечно, особую роль при привлечении специалистов на Дальний Восток будут играть хорошая заработная плата и условия труда. В силу того, что резиденты ТОР получат налоговые льготы - страховые взносы во внебюджетные фонды у них будут уменьшены и составят 7,6% вместо 30%, - они смогут платить конкурентную заработную плату. То есть мы планируем, что заработная плата станет одним из основных преимуществ. Агентство со своей стороны будет выступать гарантом того, что все контрактные обязательства, которые берет на себя работодатель, будут выполнены.
Вопрос доверия выходит на первый план, и мелочей здесь быть не может. Люди должны поверить, а потом на деле убедиться в том, что здесь действительно хорошо и комфортно. И тогда у специалистов сформируется понимание, что Дальний Восток - это возможность для роста.
- Из каких регионов планируете привлекать людей?
- Приоритетным для нас является трудоустройство жителей Дальнего Востока, их закрепление на этой территории. Зачем привлекать из других регионов, когда есть свои? Поэтому перед нами стоит задача сформировать учебные программы, программы переподготовки таким образом, чтобы люди продолжали учиться и получать те навыки и знания, которые нужны экономике. И не уезжали при этом в западные регионы страны.
- Частные кадровые агентства довольно успешно решали вопрос привлечения кадров из других регионов. Их опытом воспользуетесь?
- Если кадровые агентства могут это делать хорошо, то они будут продолжать это делать. Мы не должны дублировать и подменять собой агентства. Но для кадровых агентств это бизнес. И чем больше людей они привезут, тем больше смогут заработать. Вопрос удержания людей в регионе для них вторичен. Для нас же важно не только привезти людей, но и обеспечить их закрепление. То есть обеспечить такие меры поддержки, чтобы люди приезжали сюда семьями и становились жителями Дальнего Востока.
- Зачастую бывает так, что квалифицированные работники, высвободившись с одного предприятия, просто не знают о тех предложениях, которые есть на рынке. Такой информационный вакуум агентство тоже будет восполнять?
- Конечно, у нас для этого есть и технологии, и профессионалы. Помимо этого, мы знаем, какие сегодня существуют меры поддержки, и помогаем работодателям ими воспользоваться. Например, программы повышения трудовой мобильности, которые приняты сегодня во многих регионах, позволяют предприятиям субсидировать затраты на релокацию работников. Но здесь также будет сделан акцент в первую очередь на жителях Дальнего Востока. Бывает так, что предприятие сокращает людей и работники стоят перед выбором: либо уехать с Дальнего Востока, либо остаться. Здесь мы являемся проводниками, рассказываем о возможностях трудоустройства внутри региона. В рамках инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в регионе будет создано 80 000 рабочих мест с горизонтом планирования до 2021 года. У нас уже есть примеры внутрирегиональной трудовой миграции. Например, ряд сотрудников депо «Шимановское» из Амурской области были трудоустроены на космодром «Восточный».
- В конце прошлого года на совещании в Хабаровске был остро поставлен вопрос о переформатировании служб занятости населения. На ваш взгляд, проблема действительно есть? И будет ли агентство принимать участие в ее решении?
- Государственные центры занятости сегодня осуществляют, по большому счету, поддерживающие функции. В то время как сейчас требуется больше активности по взаимодействию с работодателями. Центры занятости жалуются, что работодатели не дают им вакансии, у них нет информации о том, что происходит на рынке труда. На мой взгляд, агентство должно помочь выстроить мост между центрами занятости и работодателями. Но и государственные службы занятости тоже не должны сидеть сложа руки - они должны стать центрами деловой активности в регионах.
Кроме этого, они должны пользоваться онлайн-инструментами поиска. В том числе и порталом «Работа в России». Я вижу наше взаимодействие как очень тесное. Их необходимо «перезагрузить», сделать более операционными, клиентоориентированными. И тогда они тоже будут активно работать на удержание людей в регионе, а не только учитывать количество безработных и платить им пособия.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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