|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 22 Августа, 15:22 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Иностранный инвестор: вписаться в правила игры
Расчет и на иностранных инвесторов, которые самостоятельно или в партнерстве с российским капиталом могли бы создавать на Дальнем Востоке новые производства, заранее обеспеченные зарубежными рынками сбыта. Однако не только экспорт, но и внутренний спрос плюс преференции режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток могли бы стать стимулом для иностранного бизнеса. Россия намерена выигрывать в конкурентной борьбе за иностранного инвестора и делает в этом первые шаги.
Новые инструменты дали новые результаты
Созданы особые налоговые режимы, площадки с преференциями для инвесторов, и это уже обеспечивает заметный результат. Эксперты отмечают улучшение делового климата, что способствовало притоку инвестиций. При этом доля иностранных инвестиций, пришедших в последние годы, хоть и не превышает в общем объеме долю российских вложений, но все же является его весомой частью. По данным Минвостокразвития, только за последние два года доля иностранных инвестиций в проекты развития Дальнего Востока составила более 20%, из которых 14% пришло из Китая, 5% - из Японии. В подавляющем большинстве это частные инвестиции - 93%, причем 73% не связаны с добычей природных ресурсов. И это особенно важно. По словам министра Александра Галушки, новые инвестиции диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как это уже вложения в обрабатывающие производства, логистику, сельское хозяйство, туризм.
Проекты с иностранным капиталом сегодня уже представлены в 8 ТОРах из 17-ти, созданных в ДФО. Причем в пяти из них - с китайскими. С участием Китая реализуется 23 проекта, при этом круг интересов у китайских инвесторов достаточно широк: сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт и логистика, деревообработка, производство целлюлозы, строительство гостиниц и жилья, развитие туризма. Кроме того, в ДФО в последнее время пришли шесть южнокорейских инвесторов, объем их инвестиций в проекты составил $67 млн. Помимо Китая и Кореи в рамках режимов ТОР начали инвестировать компании из Японии, Австралии, Литвы, Сингапура, с Кипра и из других стран.
И много намерений пока только озвучены, делегации из соседних государств предметно изучают свои возможности в условиях налоговых преференций. Если судить по количеству иностранных бизнес-миссий, которые посещают дальневосточные регионы, то можно предположить, что сегодня все ожидают, когда откроются двери, и хотят заранее знать, как в них войти первыми.
Оставим за пределами этого материала общую статистику прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке, в которой уже многие годы лидирует Сахалин с его нефтегазовыми проектами. Это уже сложившаяся история, которая не стимулируется новыми экономическими режимами. Но вот в других ресурсных сферах, где иностранный капитал также исторически присутствует, намечаются новые игроки.
В этом смысле наглядным подтверждением является участие многочисленных зарубежных компаний в Восточном экономическом форуме. Соглашения, которые заключаются здесь, становятся началом новых историй для иностранного бизнеса, который едет на Дальний Восток вместе с правительственными делегациями своих стран. Это важная деталь: на новом пути важно ощущать поддержку собственного правительства и финансовых институтов.
Предполагается, что хорошим подспорьем в создании совместных производств, в финансировании проектов станут финансовые платформы, которые создаются с участием государственных структур и банков. Это Российско-китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР), который был создан при участии Фонда развития Дальнего Востока и УК Азиатско-Тихоокеанского продовольственного фонда (КНР) в рамках договоренностей о совместном развитии сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке, достигнутых между Минвостокразвития и Госкомитетом по развитию и реформам КНР. Впервые идея о создании РКФАР была озвучена на первом Восточном экономическом форуме.
В конце прошлого года в Токио Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) договорились о создании Российско-японского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны намерены поддерживать инвестиционно привлекательные проекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.
Заметна активность корейского бизнеса на Дальнем Востоке, хотя пока главным образом реализованная в проведении российско-корейских инвестиционных форумов и других мероприятий. Идей много, предложений - тоже, но и вопросов пока немало.
Уголь вписался в ТОР
Одним из первых ресурсных проектов, состоявшихся в режиме территории опережающего развития, стало освоение угольного месторождения Фандюшкинское Поле на Чукотке. В июле этого года резидент ТОР «Беринговский» компания «Берингпромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) отправила первую партию угля в 40 тыс. тонн в китайский порт Тайсанг. По существу, компания с австралийским капиталом стала «якорным» резидентом ТОР и привлекла в развитие месторождения 23,3 млн австралийских долларов.
Интерес к угледобыче проявили и индийские инвесторы. Компания Tata Power намерена осваивать на Камчатке Крутогоровское месторождение каменного угля. Проект по созданию угольного добывающего предприятия на полуострове оценивается в $560 млн. После выхода на полную мощность на месторождении будут добывать до 10 млн тонн готового к реализации угля в год. В правительстве Камчатского края рассчитывают, что проект может быть начат уже в конце 2017 года. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
- Индийская сторона активно занимается этим проектом. И хотя он довольно сложный с логистической точки зрения, в Tata Power считают, что он будет эффективно реализован. Мы будем оказывать им всю необходимую поддержку, - говорит Владимир Илюхин.
Соглашение о сотрудничестве между российской и индийской сторонами было подписано в Мумбаи в присутствии вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Ключевым решением для запуска проекта сегодня является расширение режима ТОР на территорию Соболевского района, где находится месторождение.
Проекты с пролонгированным эффектом
Стоит отметить, что прямые иностранные инвестиции сегодня ждут в инфраструктурных проектах, что имеет особое значение для российского Дальнего Востока. В регионах реализуются проекты по созданию логистических центров, модернизации и строительству специализированных терминалов в морских портах и аэропортах. Страны-инвесторы, вошедшие в ряд проектов, - Китай, Япония, Корея, Сингапур.
О намерении реконструировать Хабаровский аэропорт заявили японские инвесторы. Проект с участием крупного японского консорциума, в который входят Sojitz Corporation, Japan Airport Terminal Co., инвестфонд Министерства земли, оценен в $70 млн, пропускная способность нового аэропорта составит до 3 млн пассажиров в год. Это также проект, запуск которого напрямую увязан с режимом ТОР.
Кроме того, «Самсунг Си энд Ти Корпорейшн», являясь совладельцем транспортной компании ООО «Порт Углегорский», совместно с сахалинским бизнесом вложила в реконструкцию Углегорского порта $50 млн, увеличив пропускную способность порта до 1 млн тонн в год.
Но основные иностранные инвестиции в логистические проекты пока в перспективе. Хорошим полем для частного бизнеса может стать обустройство транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», соглашение о совместном развитии которых этим летом подписано между Россией и КНР. И, конечно же, порты. У иностранного бизнеса давно сформировался интерес к портовым проектам на Дальнем Востоке, однако реальных проектов пока так и не появилось.
Одним из самых масштабных проектов на Дальнем Востоке с участием иностранных инвесторов может стать строительство моста через реку Лену в Якутии. Региональное правительство уже несколько лет ведет переговоры об участии в проекте с китайскими партнерами. И как было заявлено на инвестиционном форуме «Сочи-2017», в настоящее время завершается работа над предпроектной документацией, которая велась в сотрудничестве АО «Институт «Стройпроект» с Китайским главным проектно-исследовательским железнодорожным институтом. Предполагается, что участие в самом строительстве примет китайская госкорпорация «Синогидро Корпорейшн Лимитед».
Агропарки и теплицы - новое сельское хозяйство
При всех традиционных сельскохозяйственных рисках Дальнего Востока, агропромышленная отрасль привлекла еще несколько значимых для федерального округа иностранных проектов. И если китайские и корейские инвестиции в сельское хозяйство в регионах ДФО шли и в предыдущие годы, то японские стали абсолютно новым явлением. Правда, пока это только вложения в строительство тепличных предприятий. Тем не менее они важны для территории не только с точки зрения насыщения зимними овощами пустующего рынка, но и тем, что внедряются новые технологии. В Хабаровском крае японская компания JGC Evergreen, став резидентом ТОР «Хабаровск», построила тепличный комплекс, поставляя на местный рынок помидоры и огурцы. Сегодня японский инвестор уже рассматривает возможность выхода на приморский рынок.
В пригороде Якутска тепличный комплекс компании «Саюри» построен с участием японского инвестора «Хоккайдо Корпорейшн». Это был первый и весьма успешный опыт использования японского оборудования в условиях морозов, доходящих до минус 60 градусов по Цельсию.
Но, пожалуй, наиболее впечатляющих результатов удалось добиться за прошедшие два года Еврейской автономной области, считавшейся раньше регионом с отсталым сельским хозяйством и обилием китайских арендаторов земли. По данным центра социальных инноваций «Черный куб», в 2015 году прирост зарубежного капитала в экономике ЕАО составил 110%, а в 2016-м - 140%. «Причиной тому тесная кооперация с иностранными партнерами, которые по-новому открывают для себя депрессивный регион. Так, ведется активная работа с китайским бизнесом по созданию агропарка «Весна». Проектом предусмотрено строительство свиноферм, комбикормового завода, овощехранилища, теплиц. Он поддерживается правительством провинции Хэйлунцзян. Есть интерес к организации сельхозпроизводства в ЕАО и у израильских инвесторов. Речь идет о молочном направлении, свиноводстве, рыборазведении, тепличном хозяйстве.
Проекты в перспективе
Стоит отметить, что рост инвестиций в последние годы отмечен в большинстве регионов Дальнего Востока. Среди лидеров Приморский край, куда пришло, по данным ЦСИ «Черный куб», более миллиарда иностранных инвестиций, их суммарный прирост составил более 97%. Кроме того, за прошедшие два года был отмечен рост прямых иностранных инвестиций в экономике Якутии (+$389 млн), Хабаровском крае (+$284 млн), на Камчатке (+$165 млн).
Пока этот накопленный портфель иностранных инвестиций не сильно связан с режимами ТОР и СПВ. В Приморье, к примеру, самые значительные иностранные инвестиции пришли в строительство объектов интегрированной развлекательной зоны «Приморье», пока это казино и гостиница. В агропромышленном секторе также иностранный капитал работает уже не первый год, и его приход от налоговых льгот не зависел. Тем не менее уже в ближайшее время мы можем ожидать, что именно новые режимы станут главным локомотивом в привлечении иностранных инвестиций.
Так, сегодня идет динамичная подготовка к запуску алмазогранильного предприятия во Владивостоке крупнейшего индийского холдинга KGK. Инвестор получил статус резидента свободного порта Владивосток. Свое производство он разворачивает на площадке Евразийского алмазного центра - специально созданной инфраструктуры по хранению и таможенной обработке (экспорту) ценных грузов, включая бриллианты. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, во время третьего Восточного экономического форума ведущий мировой производитель драгоценных камней индийская корпорация KGK откроет в свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов.
- Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР, - заявлял управляющий директор группы компаний KGK Сандип КОТАРИ.
Корейский бизнес уже не первый год предлагает Приморскому краю проект по созданию рыбопромышленного комплекса, который будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу - в Европу. Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость его оценивается в $133 млн.
- В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России, - признался президент «Корея Трейдинг энд Индастриз» Су Иль Тай на Дне корейского инвестора в Хабаровске.
Приморью корейские инвесторы предлагают и строительство гольф-клуба и гостиничного комплекса. Об этом говорил президент компании «ЛС Нетворкс» (LS Networks) Юн Чан Хен.
Интересен и опыт корейской компании «Гидеон Систек», которая, получив статус резидента СПВ, совместно с российской «Городской транспортной компанией» инвестирует свыше $30 млн в развитие «умной» платежной системы для городского транспорта столицы Приморья.
Отметим, что для корейских инвесторов особый интерес представляют проекты в рыбной отрасли не только в Приморье. Так, компания Korea Traiding & Industries Co. инвестирует около $7 млн в строительство рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 10 тыс. тонн продукции в ТОР «Камчатка».
Запаздывающее переформатирование
Собственно о планах иностранных инвесторов создания на Дальнем Востоке новых производств мы слышим много, однако далеко не всем уже суждено сбыться. Как говорят сами предприниматели, иной раз пройдя не один круг переговоров, они останавливаются в раздумьях. Казалось бы, созданы преференции и объявлены льготы. В каждом регионе работают институты развития, специально созданные для того, чтобы водить инвесторов буквально за руку.
- Если посмотреть на ситуацию в совокупности, то мы увидим, что динамика объема инвестиций в субъектах ДФО неизменно положительная уже на протяжении долгих лет, например у Приморского края - с 2006 года, - оценивает ситуацию директор ЦСИ «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ. - Восточная федеральная политика, заключающаяся в создании экономических зон с особым режимом, а также проведении многочисленных мероприятий по установлению диалога с азиатскими партнерами, пока что в корне не изменила саму работу с иностранными инвесторами в регионах Дальнего Востока. За последние годы на Дальнем Востоке создано большое количество институтов по работе и привлечению иностранных инвесторов в регион, как на уровне федерального округа, так и на уровне субъектов. Однако, к сожалению, они зачастую отпугивают инвесторов, потому что те, в свою очередь, не понимают, к кому же обращаться. Исходя из наблюдаемой мною практики в нашем регионе, скажу, что инвесторы, как правило, обращаются в администрацию Приморского края, оттуда их посылают в министерство, из министерства их направляют еще куда-то, и в итоге инвестор теряется.
Фото ТАСС.
Юрий РОГОВ.
- Финансовый фарватер для высоких технологий
- Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока
- Иностранный инвестор: вписаться в правила игры
- Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
- Дальневосточный гектар: Первый год расставляет по местам
- Дальний Восток наращивает туристические потоки
- Го Чжицзюнь, генеральный консул КНР в Хабаровске: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное
- Регионы Дальнего Востока пересматривают структуру экспорта
- Юрий ЛАДЫГИН, начальник ДВТУ: Мы готовы уйти от бумажного документооборота при взаимодействии с бизнес-сообществом
- ДВЖД увеличивает международные перевозки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.