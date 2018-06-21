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Перспективы социально-экономического развития Дальнего Востока уложились в 12 подпрограмм

Ответственный исполнитель Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года" – Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года"

Подпрограмма 1.        

Повышение эффективности экономики

Темпы экономического роста в России существенно ниже, чем требуется для стратегических целей развития. Экономика Дальнего Востока вынужденно имеет гипертрофированную примитивно-сырьевую экспортную ориентацию. Слишком высокая доля первичного сектора в экономике влечет недополучение добавленной стоимости, невыгодные условия экспортно-импортного обмена, занижение налоговой базы субъектов РФ.

Высокая капиталоемкость первичного сектора требует крупномасштабных инвестиций в его модернизацию, которую невозможно профинансировать за счет внутренних ресурсов региона. Это усиливает зависимость восточных территорий от притока капитала извне.

Для устранения негативных последствий перекоса экономики региона в сторону добычи и продажи сырья планируется в первую очередь развивать проекты по углубленной переработке первичных ресурсов. Ярким примером создания комплекса глубокой переработки ресурса с получением максимальной добавленной стоимости является реализация в настоящее время проекта освоения зоны вокруг ВСТО. Созданный инфраструктурный коридор будет использован для строительства газопровода от Восточной Сибири и Республики Саха до присоединения в районе Хабаровска к газотранспортной магистрали Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В результате будет создана единая система добычи, транспортировки и распределения газа с возможностью экспорта на рынки АТР.

Ключевым звеном этой системы должен стать кластер нефтегазопереработки в Приморье, который предполагается создать на базе следующих проектов:

- строительство нефтехимического комплекса ВНХК в Находке;

- строительство завода СПГ в Хасанском районе Приморья;

- газохимического комплекса в Находке.

Важную роль будет играть и модернизация уже существующих предприятий. Например, ЗАО «Горно-химический комбинат «Бор» (Дальнегорск).

Развитие машиностроения будет идти через создание авиационного и судостроительного кластеров, которые будут включать в себя ОАО «КнААПО», уже производящее боевые самолеты «Су» и региональные пассажирские самолеты «Суперджет-100», ОАО «Арсеньевский авиационный комплекс «Прогресс», выпускающее конкурентоспособные военные вертолеты, и судостроительный комплекс «Звезда».

В подпрограмму войдет и развернутое строительство в Амурской области космодрома «Восточный», который станет не только крупнейшим звеном аэрокосмической системы России, но и важным центром внедрения передовых научных разработок. На территории космодрома планируется строительство 10 технических обеспечивающих площадок. Всего на строительство космодрома будет потрачено 400 млрд рублей.

Кроме этого, в рамках подпрограммы планируется реализация на территории 23 комплексных инвестиционных проектов (КИП), которые обеспечат более трети прироста ВРП. Общий объем инвестиций в КИПы составит 8,2 трлн рублей, из них 2,8 млрд планируется потратить из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

Развитие глубокой переработки углеводородного сырья

Всего 2 662 223 375 000 рублей

Федеральный бюджет - 102 млрд 584 млн 360 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица - 2 трл 558 млрд 961 млн 875 тысяч рублей

Развитие машиностроения

Всего 62 442 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 2 млрд 535 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 309 млн

Юридические лица - 59 млрд 598 млн

Развитие промышленности стройматериалов

Всего 51 600 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 5 млрд 449 млн 360 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 368 млн 140 тысяч рублей

Юридические лица - 45 млрд 782 млн 500 тысяч рублей

Развитие металлургического производства

Всего 2 151 375 000 рублей

Федеральный бюджет - 0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица - 2 млрд 151 млн 375 тысяч рублей

 

Подпрограмма 2.        

Развитие минерально-сырьевого комплекса

Наличие богатых ресурсов минерального сырья и возможность создавать высокорентабельные предприятия по их разработке - одно из ключевых конкурентных преимуществ Дальнего Востока и Байкальского региона, использование которого позволяет получить высокий мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики.

В связи с этим подпрограммой определены приоритетные мероприятия в разрезе отдельных минерально-сырьевых кластеров.

Кластер алмазодобывающей и ювелирной промышленности сосредоточен в Республике Саха (Якутия). Здесь же предполагается освоение 4 железорудных месторождений, строительство 2 горно-обогатительных комбинатов - Таежный ГОК и Тарыннахский ГОК. В качестве перспективного и чрезвычайно важного проекта рассматривается освоение Томторского ниобий-редкоземельного месторождения. В зоне влияния Комсомольской агломерации в Хабаровском крае расположены перспективные для освоения месторождения олова, в том числе Правоурмийское и Соболиное, имеющие общероссийское значение по запасам металла.

Западно-Амурская подзона природно-ресурсной зоны Байкало-Амурской магистрали сформирована на транспортной связке Бамовская - Тында. Основу ее развития составит промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апатитов.

Зейский минерально-сырьевой кластер будет формироваться по транспортной оси Тыгда - Зея - Улак - Эльга (Якутия) со специализацией в области добычи полезных ископаемых, включая золотодобычу. На базе таких месторождений полезных ископаемых, как Гаринское, Куранахское и Большой Сейм, а также на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, расположенных в Еврейской автономной области, планируется формирование межрегионального горно-металлургического кластера в Приамурье, включающего горно-обогатительные и горно-металлургический комбинаты. В Приморском крае в соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года приоритетным проектом является освоение месторождения вольфрамовых руд Скрытое.

Одной из специализаций Магаданского минерально-сырьевого кластера являются разведка и - в перспективе - добыча углеводородного сырья. На основе ресурсов Колымской горнодобывающей зоны (драгоценные металлы, цветные металлы, черные металлы) будет формироваться горнодобывающий кластер. Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области связано с введением в эксплуатацию месторождений рудного золота Наталкинское и Павлик.

На базе потенциала недр Еврейской автономной области вместе с Амурской областью будет сформирован горно-металлургический кластер. Перспективы развития минерально-сырьевых кластеров Камчатского края связаны с промышленным освоением ряда месторождений золотосеребряных руд. Активное развитие получит минерально сырьевой комплекс Сахалинской области, обладающей значительными запасами углеводородного сырья и угля.

Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса

Всего 981 236 759 000 рублей

Федеральный бюджет -29 млрд 614 млн 816 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 1 млрд 836 млн 750 тысяч рублей

Юридические лица - 949 млрд 785 млн 193 тысячи рублей

Освоение месторождений, комплексная переработка руд, развитие металлургической промышленности

Всего 1 331 441 807 000 рублей

Федеральный бюджет - 51 млрд 65 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 1 млрд 151 млн 54 тысячи рублей

Юридические лица - 1 трлн 278 млрд 884 млн рублей

Освоение золоторудных месторождений

Всего 241 508 252 000рублей

Федеральный бюджет - 0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 200 млн рублей

Юридические лица - 241 млрд 308 млн 253 тысячи рублей

 

Подпрограмма 3.

Развитие лесопромышленного комплекса

Лесные древесные и недревесные ресурсы, наряду с другими природными богатствами, определяют будущее развитие региона. Но современное состояние лесного комплекса макрорегиона не отвечает требованиям устойчивых темпов развития.

Дальний Восток обладает значительными лесосырьевыми ресурсами: на макрорегион приходится более 30% площади лесов и более 40% запаса древесины Российской Федерации. Но в настоящее время ежегодное использование разрешенного объема лесозаготовок (расчетной годичной лесосеки) по лесничествам макрорегиона не превышает 18%. Длительное время макрорегион был ориентирован на экспорт необработанной и вчерне обработанной стволовой древесины, после установления высоких экспортных пошлин на круглый лес тенденция экспорта только круглого леса стала снижаться. Но процесс идет медленно.

В ближайшие годы развитие лесного комплекса будет связано с проектами, включенными в программы стратегического развития регионов Востока, а также в масштабный монопроект ЛПК «Сибирь - Дальний Восток», в который входит ряд дальневосточных лесоперерабатывающих комплексов.

Это строительство деревообрабатывающего производства в пос. Октябрьский Ванинского района Хабаровского края (СП «Аркаим»); завода по производству лущеного шпона в г. Комсомольске-на-Амуре («Комсомольск-Форест Продакс», «Флора», «Соджиц Корпорейшн»); предприятия по комплексной переработке древесины в пос. Де-Кастри Ульчского района («Корпорация Росэкспортлес»); малого целлюлозно-бумажного завода в Сахалинской области («Корпорация Росэкспортлес»); лесоперерабатывающих комплексов в Амурской области («Национальная инвестиционная группа», «Удачастрой», «Туранлес»); фабрики по производству плит МДФ и завода по производству плит OSBi в Приморском крае («Приморсклеспром»).

К крупнейшим относятся проекты производства строганых и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края, комплектующих изделий для деревянного домостроения в пос. Сукпай Хабаровского края, лесопромышленного центра глубокой переработки сырья и завода по производству щепы в г. Амурске, комплексного деревообрабатывающего производства в Сахалинской области.

В Республике Саха (Якутия) будут формироваться вертикально интегрированные лесопромышленные структуры на базе существующих предприятий в Алданском, Ленском, Олекминском и Усть-Майском районах по производству клееной продукции, комплектов деревянных домов и строительных материалов, биотоплива.

Развитие деревообрабатывающего комплекса

Всего 61 045 610 000 рублей

Федеральный бюджет - 0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 754 млн 364 тысячи рублей

Юридические лица - 60 млрд 291 млн 245 тысяч рублей

Развитие целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности

Всего 91 620 100 000 рублей

Федеральный бюджет - 0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица - 91 млрд 620 млн 100 тысяч рублей

Строительство лесовозных дорог

Всего 31 810 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 15 млрд 940 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица -

15 млрд 870 млн рублей

Освоение и охрана лесов

Всего 5 236 350 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 174 млн 437 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 61 тысяча 812 рублей

Юридические лица - 4 млрд 100 тысяч рублей

 

Подпрограмма 4.

Развитие рыбопромышленного комплекса

Рыбохозяйственная отрасль макрорегиона на сегодняшний день находится в крайне сложном положении. Несмотря на увеличение объемов вылова и повышение прибыльности ряда рыбодобывающих предприятий, по-прежнему остается нерешенным целый комплекс проблем.

Макрорегион концентрирует более 50% всех береговых рыбообрабатывающих мощностей страны. Однако доля выпуска рыбопродукции с высокой степенью переработки крайне незначительна. Глубокой переработкой занимаются лишь немногие организации - не более 10%. Значительным сдерживающим фактором увеличения объемов отгрузки продукции в европейскую часть Российской Федерации является высокая стоимость железнодорожных перевозок, особенно в период промысла лососевых видов рыб.

В рамках подпрограммы планируется развивать рыборазводную отрасль - строительство рыборазводных заводов предполагается в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и ЕАО.

Будущее отрасли связано также и с развитием аквакультуры.

Эту отрасль планируется развивать в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском и Хабаровском краях.

Развитие береговой переработки рыбы и морепродуктов позволит производить более глубокую переработку сырья и выпускать значительно больший, чем на флоте, ассортимент рыбопродукции. Наиболее перспективной областью рынка являются замороженная рыбопродукция (например, крабовые палочки), производство рыбного филе и фарша, пресерв из рыбы. Крайне ограниченным потенциалом обладает консервное производство.

Повышение привлекательности для инвесторов береговой переработки связано с формированием и развитием рынков рыбной продукции и эффективной инфраструктуры. До настоящего времени ни в одном регионе Дальнего Востока, прилегающем к морскому побережью, нет оптового рыбного рынка, функциями которого являются круглосуточный прием уловов у добывающего флота, их концентрация, рассортировка и сохранение качества для последующей продажи потребителям.

Оптовый рыбный рынок может быть организован на условиях ГЧП. Основными инициаторами и лидерами в организации и управлении рынком должны выступить региональные органы власти.

В отдельную статью расходов подпрограммы выделено развитие рыбопромышленного кластера Сахалинской области. Ключевые объекты: строительство волнолома для порта-укрытия в заливе Китовый, о. Итуруп Сахалинской области; реконструкция Северо-Курильского портпункта, глубоководный причал, о. Парамушир Сахалинской области; реконструкция портпункта «Малокурильское», грузовой причал, о. Шикотан (II очередь) Сахалинской области.

Развитие искусственного воспроизводства рыбных ресурсов

Всего 12 055 148 000рублей

Федеральный бюджет - 7 млрд 856 млн 160 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 317 млн 988 тысяч рублей

Юридические лица - 3 млрд 881 млн рублей

Развитие рыбоперерабатывающих предприятий и формирование кластеров

Всего 1 915 678 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 24 млн 459 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 151 млн 804 тысячи рублей

Юридические лица - 739 млн 414 тысяч рублей

Комплексное развитие рыбопромышленного кластера Сахалинской области

Всего 43 112 980 000 рублей

Федеральный бюджет - 13 млрд 248 млн 770 тыс. рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 2 569 610 тысяч рублей

Юридические лица - 27 294 600 тысяч рублей

Институциональное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса

Всего 76 290 000рублей

Федеральный бюджет - 13 млн рублей

Юридические лица - 63 млн 290 тысяч рублей

Развитие судостроения

Всего 21 899 000 000рублей

Федеральный бюджет - 21 млрд 899 млн рублей

 

 

Подпрограмма 5.        

Развитие агропромышленного комплекса

Одной из важных проблем современного развития является недостаточная обеспеченность населения макрорегиона собственным продовольствием.

Среди наиболее крупных аграрных территорий следует выделить Центрально-Якутскую, Амуро-Зейскую, Зейско-Буреинскую равнины, долины Амура, Ангары, Селенги, Приханкайскую низменность. Значительные нераспаханные пространства могут служить пастбищами для различных групп животных. Наиболее плодородными почвами на Дальнем Востоке являются буроземы и лугово-черноземные почвы Приамурья и Приморского края, палевые почвы Центрально-Якутской равнины.

Приоритетными направлениями в Республике Саха (Якутия) являются кормопроизводство, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, строительство и реконструкция картофеле- и овощехранилищ. Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края связано с развитием оленеводства, мясного животноводства и птицеводства. В качестве приоритетных направлений развития отраслей АПК Приморского края следует выделить: расширение производства сои, кукурузы, создание кормовой базы производства животноводческой продукции. В Хабаровском крае к основным производственным приоритетам отнесено развитие подотраслей животноводства, а также развитие овощеводства открытого и закрытого грунта. Приамурская аграрно-индустриальная зона должна стать основным звеном в обеспечении продовольственной безопасности Дальнего Востока. Основным направлением развития сельского хозяйства Магаданской области является модернизация сельскохозяйственного производства. На Сахалине необходимо создание современных объектов инфраструктуры. ЕАО будет участвовать в разработке основ формирования соевого комплекса, а также наращивать объемы зерновых, в том числе кукурузы, овощей, картофеля.

Республика Саха (Якутия)

Всего 18 076 493 000 рублей

Федеральный бюджет - 6 млрд 925 млн 351 тысяча рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 4 млрд 552 млн 150 тысяч рублей

Юридические лица - 6 млрд 598 млн 995 тысяч рублей

Камчатский край

Всего 13 188 981 000 рублей

Федеральный бюджет - 4 млрд 550 млн 94 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 3 млрд 169 млн 409 тысяч рублей

Юридические лица - 5 млрд 469 млн 477 тысяч рублей

Приморский край

Всего 32 326 654 000 рублей

Федеральный бюджет - 3 млрд 347 млн 987 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 2 млрд 842 млн 400 тысяч рублей

Юридические лица - 26 млрд 136 млн 267 тысяч рублей

Хабаровский край

Всего 830 000 000 рублей

Федеральный бюджет -0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 249 млн рублей

Юридические лица - 581 млн рублей

Амурская область

Всего 5 198 600 000рублей

Федеральный бюджет - 859 млн 500 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 824 млн 700 тысяч рублей

Юридические лица - 3 млрд 514 млн 400 тысяч рублей

Магаданская область

Всего3 398 400 000 рублей

Федеральный бюджет - 3 млрд 12 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 386 млн 400 тысяч рублей

Юридические лица - 0

Сахалинская область

Всего2 344 640 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 755 млн 312 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 589 млн 328 тысяч рублей

Юридические лица - 0

ЕАО

Всего8 404 558 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 658 млн 618 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 410 млн 556 тысяч рублей

Юридические лица - 6 млрд 335 млн 384 тысячи рублей

 

Подпрограмма 6.        

Развитие транспортной инфраструктуры

Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона во многом определяется наличием современной транспортной инфраструктуры. Однако ее сегодняшнее состояние не соответствует задачам ускоренного развития макрорегиона, узкие места и диспропорции существуют на всех видах транспорта.

В соответствии с перечнем поручений президента РФ особое развитие получат Транссиб, БАМ, автодороги «Амур», «Лена», «Уссури», «Колыма» и «Вилюй».

На Транссибе, играющем ключевую роль в доставке продукции на российские и рынки стран АТР, будет реконструирован тоннель под р. Амур у Хабаровска. Будет завершена реконструкция Лагар-Аульского, Кипарисовского, Владивостокского и Облученского тоннелей, мостов через р. Зею и Бурею, построены обходы Иркутского и Читинского транспортных узлов.

Получит развитие инфраструктура приграничных железнодорожных станций, пунктов пропуска через госграницу РФ. В районе п. Нижнеленинское ЕАО совместно с КНР будет завершено строительство на условиях ГЧП мостового перехода через р. Амур. Появление Транскорейской магистрали повлечет в перспективе необходимость модернизации линии Уссурийск - Посьет - граница КНДР.

Дальнейшее развитие получит БАМ, что позволит поддержать перспективные грузопотоки с вновь осваиваемых крупных месторождений минерального сырья и предприятий по их переработке. Первоочередная задача - завершение модернизации линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань.

В долгосрочной перспективе предстоит строительство линии Селихино - Ныш с переходом на о. Сахалин. Должно быть завершено строительство железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск с автомобильно-железнодорожным мостовым переходом через р. Лену. Для обеспечения устойчивого сообщения с северо-восточной частью Якутии и Магаданской областью будут начаты проектно-изыскательские работы по строительству линии Якутск (Нижний Бестях) - Мома - Магадан.

Реконструкция автодороги «Уссури» (Хабаровск - Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами Китая, Северной и Южной Кореи, Японией и другими государствами АТР.

Строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск - Находка) решит проблему связи портов Находка и Восточный с транспортным коридором Восток - Запад. Будут достроены автодороги «Лена» (Невер - Якутск) и «Колыма» (Якутск - Магадан). Новая дорога «Вилюй» (от автодороги М-53 «Байкал» - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск) решит задачи северного завоза грузов и экономического развития вновь осваиваемых территорий.

Аэропорты Иркутска, Хабаровска и Владивостока будут развиваться как международные узловые. В качестве внутрироссийских узловых получат развитие аэропорты Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Якутск, Магадан, Мирный, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Увеличение каботажных перевозок потребует реконструкции объектов инфраструктуры в морских портах Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Певек, Беринговский, Холмск и Невельск.

Развитие пропускных способностей опорной транспортной сети

Всего 1 096 904 280 000рублей

Федеральный бюджет - 1 трлн 96 млрд 904 млн 280 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица - 0

Создание транспортной инфраструктуры комплексных инвестиционных проектов

Всего 488 080 169 000рублей

Федеральный бюджет - 443 млрд 271 млн 254 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 26 млрд 964 млн 638 тысяч рублей

Юридические лица - 17 млрд 844 млн 276 тысяч рублей

Реконструкция аэропортов, взлетно-посадочных полос

Всего 83 814 205 000 рублей

Федеральный бюджет - 79 млрд 909 млн 812 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 0

Юридические лица - 3 млрд 904 млн 393 тысячи рублей

 

Подпрограмма 7.        

Развитие энергетической инфраструктуры

Территория макрорегиона характеризуется значительной протяженностью коммуникаций, неравномерностью и низкой плотностью поселенческой структуры, суровыми климатическими условиями.

Основным драйвером роста энергопотребления являются новые крупные проекты, которые в составе государственной программы сформированы в качестве КИПов. Они формируют концентрированные зоны хозяйственного освоения. Реализация подобных проектов - точек роста - должна инициировать процесс формирования и рост вокруг них территориальных кластеров различной специализации, что создаст дополнительный спрос на энергомощности.

Основными мероприятиями подпрограммы для Республики Саха (Якутия) являются строительство линии электропередачи 220 кВ Пеледуй - ПС «Новая» и Олекминск - Алдан для обеспечения межрегионального нефтегазового кластера на Востоке России. В Приморском крае планируется строительство ряда крупных объектов в области энергетической инфраструктуры: ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2, ПС 220/110/10 кВ «Звезда» с заходами ВЛ 220 кВ Береговая 2 - Перевал, ГТУ-ТЭЦ «Восточная» на площадке ЦПВБ. Запланирован ряд проектов строительства и реконструкции распределительных электрических сетей.

Перспективы энергетической инфраструктуры Хабаровского края определяются прежде всего проектами развития Ванинско-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла, которые реализуются с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и с привлечением масштабных частных инвестиций.

Запланирован комплекс проектов развития электросетевых объектов класса напряжения 110 кВ в целях поддержки экономического роста и присоединения новых потребителей.

На территории Амурской области в стадии реализации уже находится проект строительства Нижне-Бурейской ГЭС. Проект Нижне-Зейской ГЭС находится в стадии разработки. Здесь также будут реализованы проекты реконструкции и строительства распределительных сетей и оптимизации локальной энергетики.

В Камчатском крае перспективным направлением является развитие энергетики на основе ВИЭ, что соответствует стратегии развития туристического кластера на территории полуострова.

Развитие энергосистемы Магаданской области тесно связано с минерально-сырьевой базой региона. Обеспечение опережающих темпов экономического развития Магаданской области приведет к значительному росту энергопотребления в регионе, в 2015 году - 2 650 млн кВт/ч, в 2020 году - 3 620 млн кВт/ч, и к 2025 году выработка электроэнергии составит 5 470 млн кВт/ч.

На юге острова Сахалин планируются два крупных проекта - Сахалинская ГРЭС-2 и реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (с 2017 года). Приоритетными для ЕАО являются проекты строительства подстанций «Биробиджан - Нижнеленинская», «Нижнеленинская», реконструкции действующей подстанции «Биробиджан» (общая вводимая мощность - 200 МВ-А), строительства кольцевой системы внешнего электроснабжения в г. Биробиджане и Октябрьском районе.

Развитие электрических сетей

Всего 411 760 236 000 рублей

Федеральный бюджет - 265 млрд 270 млн 40 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 3 млрд 146 млн 282 тысячи рублей

Юридические лица - 143 млрд 343 млн 915 тысяч рублей

Развитие генерации

Всего 383 620 618 000 рублей

Федеральный бюджет - 147 млрд 109 млн 715 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 1 млрд 375 млн 800 тысяч рублей

Юридические лица - 235 млрд 135 млн 103 тысячи рублей

Развитие экспорта электроэнергии

Всего 561 933 820 000 рублей

Федеральный бюджет - 3 млрд рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 9 млрд 500 млн рублей

Юридические лица - 549 млрд 433 млн 820 тысяч рублей

Развитие локальной энергетики

Всего 27 843 260 000 рублей

Федеральный бюджет - 26 млрд 465 млн 760 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 60 млн рублей

Юридические лица - 1 млрд 317 млн 500 тысяч рублей

 

Подпрограмма 8.

Создание условий для комфортного проживания

Общее отставание макрорегиона по многим параметрам развития социальной сферы от среднероссийских показателей связано с особенностями преимущественно ресурсного освоения региона в предыдущий период, слабой транспортной освоенностью региона, незначительным числом крупных городов. Ситуация особенно обострилась в 1990-е годы и была усугублена оттоком наиболее активного населения.

Для развития положительных тенденций и достижения стабилизации численности жителей региона требуются повышение качества условий проживания и обеспечение доступа населения к качественным социальным услугам.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий. Первые пять касаются модернизации отдельных подотраслей социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты. Мероприятия включают создание и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры основных подотраслей социальной сферы.

Повышение качества и доступности всего комплекса предоставляемых социальных услуг требует не только создания новых и реконструкции имеющихся учреждений социальной инфраструктуры, но и оснащения их современным оборудованием, а также подготовки и закрепления профессиональных кадров, без чего новые объекты не смогут реализовать свой потенциал.

Развитие системы учреждений здравоохранения

Всего 43 586 960 000 рублей

Федеральный бюджет - 30 млрд 749 млн 642 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 12 млрд 837 млн 318 тысяч рублей

Юридические лица - 0

Развитие системы учреждений образования

Всего 50 199 112 000 рублей

Федеральный бюджет - 34 млрд 858 млн 457 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 15 млрд 340 млн 655 рублей

Юридические лица - 0

Развитие системы учреждений культуры

Всего 33 145 442 000 рублей

Федеральный бюджет - 27 млрд 514 млн 753 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 5 млрд 459 млн 647 тысяч рублей

Юридические лица - 171 млн 40 тысяч рублей

Развитие учреждений физкультуры и спорта

Всего 41 148 345 000 рублей

Федеральный бюджет - 26 млрд 483 млн 870 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 10 млрд 13 млн 875 тысяч рублей

Юридические лица - 4 млрд 650 млн 600 тысяч рублей

Развитие учреждений социальной защиты

Всего 15 711 620 000 рублей

Федеральный бюджет - 10 млрд 17 млн 552 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 5 млрд 694 млн 67 тысяч рублей

Юридические лица - 0

Развитие и модернизация коммунальной энергетики и жилого фонда

Всего 374 251 324 000 рублей

Федеральный бюджет - 229 млрд 143 млн 225 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 38 млрд 442 млн 453 тысячи рублей

Юридические лица - 106 млрд 665 млн 645 тысяч рублей

Строительство жилья для переселенцев

Всего 5 400 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 4 млрд 725 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 675 млн рублей

Юридические лица - 0

Развитие пассажирского авиационного сообщения

Всего 47 864 025 000 рублей

Федеральный бюджет - 45 млрд 976 млн 932 тысячи рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 1 млрд 887 млн 92 тысячи рублей

Юридические лица - 0

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов

Всего 94 918 853 000 рублей

Федеральный бюджет - 90 млрд 462 млн 668 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 4 млрд 456 млн 184 тысячи рублей

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Всего 55 606 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 55 млрд 606 млн рублей

 

 

Подпрограмма 9.        

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды

Сложившаяся несбалансированность природопользования, связанная с очаговым расселением населения и размещением производств, определяет специфику воздействия на окружающую среду практически во всем макрорегионе.

Строительство и реконструкция систем питьевого водоснабжения и очистных сооружений направлены на обеспечение экологической безопасности территорий и благоприятной среды для проживания населения, сохранение природных систем и комплексов.

Предусматривается создание комплексов по сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), отвечающих современным экологическим требованиям. Например, строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки ТБО в г. Тында, Амурская область; строительство второй очереди комплекса по переработке и утилизации ТБО в г. Владивостоке, г. Южно-Сахалинске, полигонов для размещения отходов.

В рамках мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба предусмотрены консервация и ликвидация хвостохранилищ в Республике Саха (Якутия), демонтаж и рекультивации территории хлорного цеха бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината, рекультивация шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислого завода в Хабаровском крае, ликвидации экологического ущерба в Сахалинской области.

Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия предусматривают поддержку новых особо охраняемых территорий регионального и местного значения в Камчатском крае, Амурской области, Приморском крае, строительство центра реабилитации диких животных и меры по сохранению амурского тигра в Хабаровском крае.

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения

Всего 81 521 951 000 рублей

Федеральный бюджет - 66 млрд 45 млн 550 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 12 млрд 484 млн 77 тысяч рублей

Юридические лица - 2 млрд 992 млн 323 тысячи рублей

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод

Всего 85 045 928 000 рублей

Федеральный бюджет - 67 млрд 867 млн 819 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 15 млрд 444 млн 813 тысяч

Юридические лица - 1 млрд 733 млн 295 тысяч рублей

Развитие системы экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления

Всего 27 003 922 000 рублей

Федеральный бюджет - 18 млрд 55 млн 950 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 7 млрд 58 млн 139 тысяч рублей

Юридические лица - 1 млрд 889 млн 833 тысячи рублей

Защита от негативного воздействия вод

Всего 86 628 631 000 рублей

Федеральный бюджет - 69 млрд 406 млн 48 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 17 млрд 144 млн 582 тысячи рублей

Юридические лица - 78 млн рублей

Ликвидация накопленного экологического ущерба

Всего 15 979 960 000 рублей

Федеральный бюджет - 15 млрд 370 млн 677 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 609 млн 283 тысячи рублей

Развитие системы экологического мониторинга

Всего 83 110 000 рублей

Федеральный бюджет - 82 млн 565 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 545 тысяч рублей

Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия

Всего 775 806 000 рублей

Федеральный бюджет - 673 млн 605 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 102 млн 200 тысяч рублей

 

Подпрограмма 10.

Научное и кадровое обеспечение реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

Проекты по развитию Дальнего Востока сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров и недостаточным развитием собственной научно-исследовательской базы.

Научное и кадровое обеспечение реализации Государственной программы в Хабаровском крае предполагает строительство и реконструкцию учебных корпусов, инновационных центров, библиотек, социальной инфраструктуры вузов края (прежде всего Тихоокеанского государственного университета).

В Республике Саха (Якутия) намечены строительство и реконструкция учебных корпусов и общежитий для системы среднего профессионального образования в муниципальных центрах, развитие Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), включая строительство общежитий, интеллектуально-общественного центра, лабораторных корпусов.

В Амурской области планируется строительство комплексов профобразования в Тамбовке и Завитинске, формирование Амурского биофармацевтического кластера, строительство общежитий и спортивных сооружений для вузов Благовещенска, создание материально-технической базы для ДГАУ, клиники для АМГА.

В Приморском крае предполагается строительство и оснащение двух учреждений профессионального и среднего образования в районах края, корпусов и общежитий для вузов, технологическое и лабораторное обеспечение для ДВФУ. В Магадане - строительство общежития для Северо-Восточного государственного университета и спортзала в пос. Стекольный для профессионального училища.

На Сахалине предполагается строительство общежития и учебно-лабораторного корпуса для Сахалинского государственного университета, на Камчатке будут созданы центры коллективного пользования для Камчатского государственного университета.

Хабаровский край

Всего 15 628 821 000 рублей

Федеральный бюджет - 15 млрд 429 млн 45 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 199 млн 776 тысяч рублей

Республика Саха (Якутия)

Всего 14 678 724 000 рублей

Федеральный бюджет - 12 млрд 281 млн 439 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 536 млн 435 тысяч рублей

Юридические лица - 1 млрд 860 млн 849 тысяч рублей

Амурская область

Всего 6 792 800 000 рублей

Федеральный бюджет - 4 млрд 714 млн 180 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 871 млн 200 тысяч рублей

Юридические лица - 1 млрд 207 млн 420 тысяч рублей

Приморский край

Всего 3 492 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 3 млрд 92 млн рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 400 млн рублей

Магаданская область

Всего 716 300 000 рублей

Федеральный бюджет - 678 млн 830 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 37 млн 470 тысяч рублей

Сахалинская область

Всего 1 580 476 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 490 млн 476 тыс. рублей

Юридические лица - 90 млн рублей

Камчатский край

Всего 149 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 1 млрд 149 млн рублей

 

 

Подпрограмма 11.  

Развитие туризма на Дальнем Востоке

Дальний Восток характеризуется значительным потенциалом развития всех видов туризма и невысоким уровнем его использования.

Специализацией туристско-рекреационного комплекса на Дальнем Востоке станет экологический, спортивный, морской круизный, лечебно-оздоровительный и культурно-этнографический туризм. Особое значение приобретет горнолыжный туризм и др.

В Республике Саха (Якутия) планируется создание туристско-рекреационных зон, сформированных на основе национальных брендов - Полюс холода, Мамонтовые туры, Алмазные туры, Ленские столбы (природный объект мирового наследия ЮНЕСКО), национальный праздник Ысыах, международные спортивные игры «Дети Азии».

В Хабаровском крае будут формироваться лечебно-рекреационные туристские центры на базе термоминеральных вод и лечебных грязей, климатолечение.

Перспективное направление для Приморского края - деловой туризм. Создание интегрированной развлекательной зоны «Приморье», особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на острове Русский позволят Владивостокской агломерации занять ведущее положение в туристском кластере Дальнего Востока и АТР. Развитию образовательного и медицинского туризма будет способствовать ДВФУ.

На территории Амурской области получит развитие совместный российско-китайский туристский проект «Города-близнецы: Благовещенск - Хэйхэ».

В Сахалинской области предполагается строительство гостиничных спортивно-оздоровительных комплексов и гостевой яхтенной гавани в заливе Анива, создание лечебно-рекреационных туристских центров на базе термоминеральных вод и лечебных грязей, организация туристского комплекса на острове Монерон.

В Камчатском крае планируется создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» с приданием ему федерального статуса, всесезонного международного горнолыжного курорта на базе гор Морозная и Седло, зоны Авачинского вулкана, хребта Тополовый, сопки Петровская, а также развитие санаторно-курортных комплексов с использованием бальнеологических ресурсов, расширение номерного фонда в регионе.

Авачинская агломерация станет одним из базовых центров развития рекреации, активного отдыха и круизного туризма.

Амурская область

Всего 12 100 000 000 рублей

Федеральный бюджет - 3 млрд 323 млн 500 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 862 млн 500 тысяч рублей

Юридические лица - 7 млрд 914 млн рублей

Камчатский край

Всего 46 298 812 000 рублей

Федеральный бюджет - 7 млрд 305 млн 379 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 2 млрд 506 млн 321 тысяча рублей

Юридические лица - 36 млрд 487 млн 112 тысяч рублей

Приморский край

Всего 80 128 574 000 рублей

Федеральный бюджет - 10 млрд 456 млн 200 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 182 млн рублей

Юридические лица - 69 млрд 490 млн 374 тысячи рублей

Хабаровский край

Всего 2 249 838 000 рублей

Федеральный бюджет - 382 млн 750 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 255 млн 522 тысячи рублей

Юридические лица - 1 млрд 611 млн 566 тысяч рублей

Республика Саха (Якутия)

Всего 5 863 042 000 рублей

Федеральный бюджет - 746 млн 550 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 128 млн 255 тысяч рублей

Юридические лица - 4 млрд 988 млн 236 тысяч рублей

Магаданская область

Всего 910 620 000 рублей

Федеральный бюджет - 797 млн 390 тысяч рублей

Консолидированные бюджеты субъектов РФ - 113 млн 230 тысяч рублей

Юридические лица - 0

 

Подпрограмма 12.

Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации  «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» является обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Государственной программы и обеспечение качества управления процессами территориального развития Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, а также эффективной деятельности органов государственной власти макрорегиона.

К числу приоритетов государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы отнесены:

- координация территориальных аспектов инновационной политики, а также усиление обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного развития;

- скоординированность принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;

- нормативно-правовое обеспечение сферы социально-экономического развития территорий.

Система основных мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивает эффективную реализацию Государственной программы Российской Федерации «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» путем создания и внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере реализации настоящей Государственной программы, создания рычагов и инструментов мониторинга и управления социально-экономическим развитием Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, выработки концептуальных решений комплексного развития территорий с учетом их конкурентоспособных преимуществ.

В рамках основных мероприятий подпрограммы будут реализованы меры по нормативно-правовому, научно-методическому и методологическому обеспечению территориального развития Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.

В связи с этим ход реализации Программы ежеквартально будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий. Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.

Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг государственной программы

Всего 250 230 000 рублей

Федеральный бюджет

Научно-методическое сопровождение государственной программы

Всего 357 471 000 рублей

Федеральный бюджет

Разработка нормативно-правовых актов правительства РФ и стратегических документов, определяющих направления развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Всего 285 977 000 рублей

Федеральный бюджет

На реализацию функций Минвостокразвития

Всего 6 685 193 000 рублей

Федеральный бюджет

"Дальневосточный капитал", N 5.

Теги: Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года  территория роста 


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