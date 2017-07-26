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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Июля, 23:52 |
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Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
В какой-то степени в эту большую игру вовлекаются местное население, российские гектарные романтики, привозная рабочая сила, пестрый спектр компаний и бизнесменов, мощные госструктуры, большие деньги разной природы.
И хочется надеяться, что все это вот-вот образуется в прекрасный оркестр Большой стройки, которая воплотит на наших суровых просторах проекты новых городов, мощных предприятий без дыма и запаха, комплексов для туризма и отдыха, дорог, мостов и, вообще, всего того, что надо для счастливой и долгой жизни. И есть ведь сегодня основания для такой надежды, есть первые ростки результатов начатого инвестиционного «сева», есть попытки победить суровые реалии, огромные риски, чьи-то разочарования, недоверие и отсутствие интересов.
В приоритете масштабные проекты
Точки роста для Дальнего Востока сегодня определены 16 крупными комплексными проектами развития ТОР, проектом «Свободный порт Владивосток», охватившим ключевые порты ДФО, и многими отдельными крупными проектами. Их появление повысило занятость строительного комплекса региона, удержало его от глубокого падения, хотя многие ожидания остаются все еще на уровне идей.
Повысить привлекательность ДФО должны новые градостроительные проекты и проекты комплексного территориального развития перспективных зон различной новой занятости. И в этом отношении ценно то, что, несмотря на еще «придонное» по кризису состояние экономики страны, работа по этим проектам в регионе не приостанавливается и выходит на новый уровень.
Пятого июня председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что им утверждена концепция развития острова Русского на 2017-2027 годы, которая призвана не только сохранить качество этого уникального природного места, но и превратить его «в одну из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион».
Ранее градостроительным планом Владивостока предполагалось, что в перспективе на острове может возникнуть новый район города численностью 100 000 жителей, при том, что до строительства кампуса ДВФУ на острове жило немногим более 6 тысяч человек. Предполагалось, что именно строительство его второй очереди станет определяющим для этого роста. Новая концепция исходит из того, что потенциал острова выше и это надо использовать.
Реализация концепции уже разбита на два этапа. В 2017-2022 годах будут создаваться условия для привлечения частных инвестиций, строиться дороги и объекты коммунальной инфраструктуры. В этот период предполагается возвести такие объекты, как центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной составляющими, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса о. Русского, многофункциональный семейный центр, аквапарк, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.
Создание инфраструктуры острова решено профинансировать из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Но изначально определено, что бюджетное финансирование не будет превышать 30% от объема заявленных в конкретных проектах частных инвестиций.
Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ отметил, что по о. Русскому уже достигнуты 8 соглашений с частными инвесторами с объемом инвестиций в 53 млрд рублей. В их планах строительство инженерного центра Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, центра ядерной медицины, биотехнопарка для развития в области аквакультуры, спортивного, гостиничного и бальнеологического комплексов, проектного офиса, ресторанов и гостиниц.
На втором этапе, с 2023 по 2027 годы, должен осуществляться ряд инвестиционных проектов. В том числе и строительство жилья. Намечается возвести технико-внедренческий парк, продолжить развитие инфраструктуры ДВФУ и в целом о. Русского.
В июне произошло еще одно значимое событие: Минвостокразвития внесло в правительство РФ на рассмотрение разработанный совместно с «Газпромом» комплексный план социально-экономического развития до 2025 года города Свободного в Амурской области, увязанный со строительством Амурского газоперерабатывающего завода.
Предполагается, что к контрольному сроку город прирастет на 10 тысяч человек - до 64,4 тысячи, частично восполнив потери, понесенные с начала 1990-х. Значительно обновится жилой фонд через программу переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Будут построены школы и детские сады, проведена реконструкция городских инженерных сетей, построена сеть газоснабжения. В целом намеченное кардинальное обновление города, которое вызвало заинтересованность 11 федеральных министерств и 13 организаций, оценивается в 49 млрд рублей.
В мае Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект «Роснефти» комплекса новых производств - Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Строительство этого комплекса, якорного для ТОР «Нефтехимический», в районе Находки предполагается выполнить в две очереди. По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 млрд рублей частных инвестиций. Общий объем капитальных вложений составит около 660 млрд рублей. Нефтехимический комплекс планируется построить совместно с китайской компанией ChemChina, которая возьмет на себя риски, связанные с финансированием проекта, но контроль над ВНХК предполагается сохранить за «Роснефтью».
В настоящее время уже есть финансово-экономическая модель и комплексный план развития инфраструктуры ВНХК. По графику ведутся подготовительные мероприятия по обеим очередям проекта, выполняются поручения президента РФ Владимира ПУТИНА к ФСК ЕЭС и «Газпрому» по обеспечению будущего комплекса подключением к энергосетям и подводу магистрального газа.
Ввод первой очереди ВНХК по переработке 12 млн тонн нефти в год позволит наладить в Приморье выпуск автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива. Эта продукция должна быть востребована не только на внутреннем рынке, но и пойдет на экспорт. Вторая очередь, мощностью переработки 3,4 млн тонн сырья в год, будет ориентирована на выпуск продукции нефтехимии - более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов - для рынка АТР.
В рамках этого проекта будет реализовываться программа обеспечения работников ВНХК жильем и социальными объектами.
ЗАО «Национальная химическая группа» также подтверждает планы строительства в районе Находки крупного комплекса по производству минудобрений, смета которого оценивается в 370,5 млрд рублей, и этот проект, вероятно, будет реализовываться с участием южнокорейской Hyundai Engineering & Construction и японской Mitsui.
Руководитель ЗАО «НХГ» Николай САБИТОВ отметил, что на проектную мощность этот комплекс, идея которого появилась в 2012 году, предполагается вывести в 2022 году. Ежегодно он должен будет производить порядка 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн - карбамида и 1 млн - метанола. Предприятие должно обеспечить работой до 2000 человек.
Примером комплексного развития в Приморском крае является и строительство СК «Звезда» в Большом Камне, для которого создана ТОР «Большой Камень». Здесь возводится верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Новая верфь будет строить суда любой сложности водоизмещением до 350 тыс. тонн, с разными характеристиками и назначениями, в том числе ранее не выпускаемые в России по причине существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений.
Наряду с производственными мощностями здесь в опережающем порядке ведется масштабное строительство жилья для работников СК «Звезда». В течение предстоящих пяти лет для семей сотрудников этого судостроительного предприятия решено построить жилые дома на 5,7 тысячи квартир, или 14 тысяч человек, что позволит привлечь сюда специалистов из других регионов страны. Проект поддерживает Фонд развития Дальнего Востока, предоставивший 3,3 млрд рублей. Это строительство осуществляется также при поддержке АИЖК. Застройщик ГК «КЭР» планирует ввести до конца этого года 12 жилых домов в целом на 504 квартиры.
Кстати, в начале июня Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию второй очереди строительства СК «Звезда». Ею предусмотрено возведение сухого дока и достроечных цехов. Подготовка этого строительства уже начата.
Ну и конечно, большую строительную площадку будет представлять собой Комсомольск-на-Амуре, где создана ТОР «Комсомольск» и для которого принята программа комплексного социально-экономического развития. По поручению президента РФ и сам Комсомольск-на-Амуре должен стать одним из наиболее благоустроенных городов ДФО наряду с Владивостоком и Хабаровском. До 2025 года здесь планируется построить или реконструировать 27 значимых объектов социальной инфраструктуры, три из которых у строителей уже в работе: реконструируются драматический театр и Инженерная школа, строится первая очередь нового детского больничного комплекса. В дальнейшем будут построены набережная и дамба для защиты от наводнений. На то, чтобы город насытить объектами, повышающими его комфорт, до 2025 года предполагается за счет всех источников финансирования потратить около 62,9 млрд рублей.
В свою очередь, частные инвесторы, воспользовавшись режимом экономического благоприятствования, должны вдохнуть новую жизнь в экономику города Юности. Как сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, резидентами ТОР в этом регионе стали уже 29 компаний, заявивших объем инвестиций в размере более 41 млрд рублей. Осуществление их проектов должно создать около 5300 рабочих мест. При этом от потенциальных резидентов на рассмотрение было подано еще 34 заявки на более чем 30 млрд рублей.
Найдется ли место на дальневосточной стройке местным строителям?
Инфраструктура для роста
Масштабные проекты уже начаты и просматриваются на более отдаленных горизонтах в инфраструктурной сфере - это, прежде всего, энергетика и дороги.
В ходе «прямой линии» 15 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что возможность строительства железнодорожного перехода между Сахалином и Хабаровским краем вновь стоит на повестке дня. При этом снова рассматриваются варианты либо возведения моста, либо возобновления строительства тоннеля, начатого еще в довоенное время.
Начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай МАКЛЫГИН считает, что такое транспортное сообщение позволит поднять грузооборот между островом и материком на несколько миллионов тонн в год. Начиная с 2003 года островная магистраль уже перекладывается под общероссийский стандарт, что позволит ей без проблем стать частью единой транспортной сети страны. Из 806 километров этой дороги на единый стандарт осталось перевести всего 186,6 километра.
Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон САФРОНОВ отметил, что у якутского проекта моста через реку Лену в районе Якутска появилась конкуренция и поэтому работа по нему будет активизирована. По его словам, во Владивостоке на третьем Восточном экономическом форуме 6-7 сентября этот регион в случае одобрения проекта правительством РФ собирается заключить концессионное соглашение с инвестором.
Строить мост выразила намерения китайская компания PowerChina International Group Ltd., и вниманию ВЭФ она собирается представить проект технико-экономического обоснования строительства этого моста и его экономическую модель. Известно, что ее дочерняя компания «Синогидро» в 2016 году начала выполнять по этому проекту изыскательские работы.
Строительство моста ранее оценивалось в 55-64 млрд рублей. Однако более-менее точная цена будет ясна лишь после разработки проектно-сметной документации. Предполагается, что строительство моста частично может вестись за счет средств китайской компании, частично - за счет кредитов. Хотя еще не определена дата возможного начала строительства, но завершить его предлагается к столетнему юбилею Республики Саха (Якутия) в 2022 году.
Очень большое значение для ДФО имеют строящиеся сейчас мосты через Амур. Уже летом следующего года в ЕАО предполагается ввести железнодорожный мост между Нижнеленинским и Тунцзяном, который будет способствовать значительному росту товарооборота между Россией и Китаем. Мост Благовещенск - Хэйхэ в Амурской области намечено ввести в 2019 году.
Строительство еще одного автомобильного моста в перспективе возможно в ЕАО в районе Амурзет - Миншань. Сейчас создается рабочая группа, которая определит возможности этого строительства. Недавно Александр Галушка предложил возвести мост в районе Полтавка - Дуннин в Приморье.
Досье «Дальневосточного капитала»: До конца 2020 года в ДФО в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» запланировано построить и реконструировать более 420 километров автомобильных дорог федерального значения. Продолжатся реконструкция участков дороги «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком и строительство дороги «Восток» между Хабаровском и Находкой. Будут вестись строительство дороги «Вилюй», реконструкция дороги «Лена» (Невер - Якутск), совершенствоваться дороги «Амур» (Чита - Хабаровск), «Колыма» (Якутск - Магадан) и Южно-Сахалинск - Холмск. На мероприятия по выполнению этой ФЦП на этот срок предусмотрено 542,2 млрд рублей, в том числе 215,6 млрд - за счет средств федерального бюджета.
Вместе с тем в ДФО должно быть построено 513,7 километра новых железнодорожных линий и дополнительных главных путей, во что ОАО «Российские железные дороги» в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России» запланировало инвестировать 124,2 млрд рублей. А общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных этой программой по региону на 2017-2019 годы, составляет 461,7 млрд рублей, в том числе 177,2 млрд из федерального бюджета. При этом основные объемы запланированы по модернизации Транссиба и БАМа с целью значительного увеличения пропускной способности грузовых и пассажирских перевозок.
Инвестиции: есть куда расти
В июне вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что объем заявленных инвестиций по соглашениям, связанным с проектами развития Дальнего Востока, превысил 3 трлн рублей, из которых 745 млрд уже вошли в стадию строительства. Предполагается, что к концу этого года объем привлеченных в регион инвестиций может достичь уже 4 трлн рублей.
В инвестиционную гонку в регионе активно включились иностранные инвесторы. Их доля в новых проектах на сегодня составляет около 25%.
Наиболее значительной является деятельность в регионе китайских компаний. Инвестиции только одной провинции Хэйлунцзян, по словам ее губернатора Лу ХАО, в Дальний Восток за последние годы достигли почти $10 млрд. Особенно он отметил значение строительства автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска, где сейчас начинается возведение опор.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в мае заявил, что китайской стороной высказаны намерения инвестировать около $1,2 млрд в строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске. Построить его собирается компания China Paper Corporation совместно с «РФП Групп». Ранее подобное намерение китайской стороны было озвучено в отношении обустройства обновляемой инфраструктуры Севморпути. Традиционно высоким остается интерес китайских инвесторов к сельскохозяйственным и лесным проектам.
На втором-третьем местах - инвесторы из Республики Корея и Японии. Заметен растущий интерес к региону индийских и вьетнамских компаний. Вероятно, действующие против России санкции ограничили возможности потенциальных инвесторов западных стран и США, и они заметно проигрывают в освоении Дальнего Востока другими.
По информации, прозвучавшей в Хабаровске на мероприятии «День корейского инвестора», в настоящее время на Дальнем Востоке реализуются 12 соглашений на $240 млн, подписанных между российскими и корейскими компаниями на втором Восточном экономическом форуме. При этом новыми механизмами развития Дальнего Востока уже решили воспользоваться 6 инвесторов из Республики Корея. Объем инвестиций в рамках этих проектов составляет $67 млн, или 3,9 млрд рублей. Из них 3 проекта реализуются в рамках Свободного порта Владивосток и 3 проекта - в ТОР на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье.
Определенная сдержанность характерна и для японских компаний, желающих вкладывать деньги в дальневосточные проекты. Хотя премьер-министр Японии Синдзо АБЭ в последнее время не раз отмечал приоритетность развития экономических отношений Японии с Россией. Тем не менее на Петербургском международном экономическом форуме было отмечено, что инвесторы Страны восходящего солнца сегодня осуществляют в ДФО свою деятельность по 21 проекту общей стоимостью около $16 млрд, в т. ч. в ТОР и Свободном порту Владивосток.
Уже к сентябрю во Владивостоке начнет работу совместная компания по привлечению японских инвесторов на Дальний Восток, созданная Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Международным банком Японии (JBIC) вместе с Фондом развития Дальнего Востока.
Аналогично в ДФО создается и российско-китайский фонд поддержки китайских инвесторов. Соглашение с АПИ о создании площадки для налаживания контактов и расширения взаимодействия между компаниями РФ и КНР в ходе VIII Российско-китайского форума «Бизнес с Китаем: стратегии нового времени» было подписано с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продукции машиностроения и электроники. На минувшем ПМЭФ китайским инвесторам предлагался портфель инвестпроектов на сумму в $15 млрд.
Так или иначе, инвестиционный потенциал тройки соседних с ДФО стран на порядок выше, но раскрывается он медленнее, чем бы хотелось.
Создание платформ для системного привлечения инвестиций в ДФО планируется в ближайшее время также с Республикой Корея и Индией.
Надежды, что «заграница нам поможет» развивать Дальний Восток, сегодня, наверное, несколько преувеличены. Эта задача приоритетна для самой России, и понимание этого, кстати, только что переломило отношение к региону отечественного инвестора.
Примечательно и то, что только на девять российских компаний, принявших в мае участие в ПМЭФ, сегодня приходится треть всех инвестиций, которые предполагается в ближайшие годы вложить в развитие ДФО. При том что менее чем за два года в регионе было инициировано свыше 600 новых частных инвестпроектов с объемом инвестиций $35 млрд.
На заседании правительства 24 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году эффективно были выполнены лишь 18 из 37 государственных программ развития. Эксперты полагают, что повторился результат 2015 года, когда всего на 64% оказались выполнены показатели по реализации программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а другая актуальная для региона программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» - на 47,7%.
Невыполнение этих программ очень болезненно для ДФО как в части обеспечения повышения инвестиционной привлекательности региона, так и в повышении качества жизни населения.
Невыполнение федеральных программ усугубляется слабостью региональных, которые опираются на недостаточную наполняемость бюджетов дальневосточных субъектов РФ и их муниципалитетов. В ряде случаев это не позволяет реализовывать многие планы строительства, связанные с выделением денег из федерального бюджета под долевое участие совместно с финансированием из бюджетов регионов и муниципалитетов, откладыватя их на отдаленную перспективу.
Недостаток средств на строительство на протяжении уже четверти века остается главной проблемой дальневосточной стройки, из-за чего в регионе не были завершены многие важнейшие объекты, начатые еще в советское время и брошенные сегодня. По этой же причине множество проектов надолго замирают на разных этапах строительства и на уровне декларации проекта.
В то же время нет таких денег, которые нельзя было бы не найти. Но только в том случае, если они действительно гарантируют обещаемую отдачу.
Кто будет строить?
Все это обилие проектов обеспечивает огромные возможности для развития строительного комплекса Дальнего Востока. Эта отрасль и сама признается экономическим локомотивом. Вопрос только в том, найдется ли место в ее составе региональным компаниям?
В конце апреля генеральный директор компании «Газпром переработка Благовещенск» Игорь АФАНАСЬЕВ сообщил, что порядка 10 тысяч граждан КНР заключили контракты, чтобы принять участие в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободном. Предполагается, что это предприятие будет крупнейшим в мире такого рода. Его проектная мощность по переработке заявлена в 42 млрд куб. м газа в год, обслуживающий штат - около 3 тысяч человек. Объем инвестиций «Сибура» и «Газпрома» в промышленный комплекс завода оценивается в 11,5 млрд евро, или в 690 млрд рублей. Строительство началось в 2015 году и должно завершиться в 2021-м.
Большие объемы, незнакомая специфика объекта для амурских строителей, жесткий срок - все это определило, что по крайней мере на 45% объема работ будут задействованы китайские специалисты, которые привлекаются корпорацией CPECC из КНР.
Участие российской стороны строителями, товарами и услугами для этой стройки было определено в 23%, что, по оценкам местных жителей, ущемляет их коренные интересы. Правда, им было обещано, что именно для них началось строительство новых социальных объектов этого предприятия, и когда его построят, то им же обязательно найдется работа на этом новом производственном комплексе.
Для дальневосточной стройки ситуация, когда на ней работают строители из других регионов страны или из других стран, довольно обычная. При том, что местные строительные компании остаются без заказов, слабо заняты и вынуждены сокращать своих работников или вообще уходить с рынка. Впрочем, чтобы удержаться на рынке, они тоже широко используют иностранную рабочую силу, которая послушнее, не перекуривает, теряя драгоценное время, не балуется алкоголем, не связана на месте семейными проблемами и в итоге оказывается выгоднее местного кадрового состава. Вроде бы это выход, но в итоге продолжает расти нездоровая кадровая зависимость от «вахтовиков».
Если так пойдет, то может случиться, что и в дальнейшем кадровый вопрос для дальневосточной стройки будет решаться не благодаря вовлечению в дело невостребованного потенциала отрасли, повышению производительности труда местных рабочих и привлечению в отрасль незанятого населения, а посредством ввоза сотен тысяч работников из-за пределов ДФО и дальнейшего вытеснения местных компаний из строительно-инвестиционной деятельности. Если им сегодня еще отводятся вторые роли на рынке чужих интересов, то завтра они могут быть вытеснены и из всех более-менее значительных субподрядов.
Введение с 1 июля повышенных требований к строительным компаниям по наличию специалистов - организаторов производства, входящих в национальный реестр таких работников, сильно подрывает перспективы и местного малого строительного бизнеса, которому, чтобы оставаться на плаву, придется искать работу в сегменте неответственного строительства, для которого не требуются допуски, и на черном рынке строительных услуг.
На различных мероприятиях строителей в Приморье не раз высказывались мнения, что странный механизм уничтожения крупных местных строительных сил может поставить в ДФО окончательную точку в «демонополизации отрасли», сделав округ зависимым от внешних монополий, деятельность которых, наоборот, поддерживается.
Инвесторы и заказчики крупных объектов и комплексов стремятся иметь дело с надежными, сильными строительными компаниями, имеющими свою базу. Скажем, уровня главка. А таких, помимо ФГУП «Главное военное строительное управление №6» (бывший «Дальспецстрой»), в ДФО практически нет. Поэтому за неимением местных крупных компаний, подходящих для большой стройки, привлекаются таковые из других регионов. Те же бывшие главки Спецстроя, вошедшие в этом году в структуру Минобороны, крупные отечественные акционерные строительные компании с запада России. Но и они могут быть легко вытеснены с грядущих крупных строек Дальнего Востока мощными иностранными инвестиционно-строительными гигантами. Например, из Турции, Республики Корея и пр.
Есть еще один момент. Крупным нерегиональным игрокам каждый раз для организации строительства на новом месте за тысячи километров от своих баз приходится все начинать заново. Естественно, цена такого строительства оказывается очень высокой. Как это, в частности, было с объектами саммита АТЭС к 2012 году во Владивостоке и со строительством космодрома «Восточный» в Амурской области.
Более правильным выглядит развитие местного строительного комплекса под ответственные задачи и большие объемы в пределах «регионального плеча», чем опираться на компании-вахтовики, одна лишь «акклиматизация» которых сводит на нет предполагаемые выгоды инвесторов.
Бывший руководитель «Приморкрайстроя» (Главвладивостокстроя) Владимир НЕСКОБЛИНОВ считает, что под растущие задачи строительства в ДФО сегодня требуется создание нескольких мощных строительных холдингов общестроительного и специального назначения. И под эти же новые задачи требуется повышение квалификации кадрового состава строительного комплекса, а для специалистов, которых надо привлечь в него из-за пределов региона, стоит создавать постоянные рабочие места и условия для жизни. Они могут быть переведены на укрепление его из тех же крупных российских компаний, которые сегодня выигрывают дальневосточные строительные подряды.
Лидер теряет позиции
Недоверие к строителям, подозрения их в неправильном расходовании средств и пр. имеют свои корни еще с советских времен. Да и сегодня, пожалуй, ни одна другая отрасль в стране, как строительная, не испытывает на себе повышенного внимания и контроля со стороны руководства страны, правосудия и общества.
Новейшая история строительной отрасли показала, что стоит какой-либо дальневосточной инвестиционно-строительной компании подняться выше среднего уровня, как появляются поводы приостановить ее деятельность и обанкротить.
В начале июня Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в ФГУП «Главное военное строительное управление №6». Накопившиеся претензии к бывшему «Дальспецстрою» перевесили даже такой позитивный факт, что в конце мая компания за счет работы со своими должниками погасила долги по зарплате перед работниками на сумму в 400 млн рублей, составлявшую 80% от бывшей задолженности.
Генеральный директор компании Андрей НАЗАРОВ высказал надежду, что через отпущенное на «наблюдение» время необходимость в банкротстве отпадет и работа по финансовому оздоровлению предприятия принесет положительный результат. Претензии партнеров и участников долевого строительства должны быть сняты в срок от пяти месяцев до полутора лет. Если этого не получится, то возможна инициация процедуры банкротства.
Хотя банкротство этого главка в качестве уже нового подразделения Минобороны выглядело бы курьезно.
На брифинге по поводу введения процедуры наблюдения руководитель главка отметил, что «в настоящее время ГВСУ № 6 продолжает свою деятельность в обычном режиме. И планово выплачивается задолженность по заработной плате». По его мнению, наблюдение уже тем благоприятно, что разморозило счета предприятия, и теперь стало возможно проведение платежей.
Приказом директора департамента имущественных отношений Минобороны приоритетными направлениями деятельности ФГУП «ГВСУ № 6» в перспективе определены «строительство объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, правопорядок, а также обустройство войск, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для ВС РФ».
Преобразования в компании уже идут. Так, в части «оптимизации» кадрового состава сейчас происходит перераспределение сил с учетом изменений портфеля заказов по регионам и объектам. Небольшое сокращение, на 1%, затронуло даже тех, кто работает на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. По-прежнему остаются серьезными планы компании по Хабаровскому и Приморскому краям, хотя компания уходит из «непрофильных объектов».
Под «непрофильные» попали и жилые дома высокой степени готовности, которые строились по линии Минобороны в Снеговой Пади во Владивостоке. Несколько месяцев назад контракт на их строительство с министерством был расторгнут, и они были переданы на достройку другой компании.
Вместе с тем компания собирается остаться крупнейшим на Дальнем Востоке застройщиком жилья и полностью сохраняет свои обязательства перед дольщиками в Хабаровске. Андрей Назаров отметил, что всего по городу их насчитывается 460 человек. Тем из них, кто заключил договоры по объектам, строительство которых началось сравнительно недавно, предлагается перейти в три дома высокой степени готовности. По ним сегодня нет особых проблем, и ввод их до конца этого года будет обязательно обеспечен. А для завершения строительства всех девяти жилых домов, находящихся в работе в Хабаровске, компании предстоит оперативно изыскать дополнительные средства порядка 700 млн рублей.
Руководитель ГВСУ № 6 отметил, что компания не планирует передачу недостроенных домов городу или краю, которые рассматривают их как удобную возможность для создания в Хабаровске маневренного жилого фонда. Остаются у компании планы и в отношении Владивостока, но они связаны уже не со Снеговой Падью, а с микрорайоном Патрокл, где, по его словам, еще имеются участки под долевое строительство жилья порядка 50 многоэтажных домов. Впрочем, предполагается, что если будет выгодно, то компания продаст готовые к строительству площадки вместе с еще не реализованной, но построенной малоэтажкой первой очереди этого микрорайона.
Как бы ни были хороши перспективы строительного лидера Дальнего Востока, сейчас он на какое-то время парализован выполнением прежних обязательств и искусственно отстраняется от участия в крупных проектах гражданского строительства.
Жилье как барометр
Бытует мнение, что население ДФО остро нуждается в жилье, и это одна из главных причин того, что люди уезжают в более благополучные регионы. Однако на сегодня средняя обеспеченность дальневосточника - 22,9 кв. метра на человека - мало уступает средней по стране, которая составляет 23,7 квадрата. А на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области она заметно выше средней по РФ, поскольку сильный отток населения из этих регионов с начала 1990-х годов снял в них прежнюю остроту жилищной проблемы.
Тем не менее надо отметить, что качество имеющегося жилищного фонда ДФО значительно уступает среднему по стране. Замминистра Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ отмечал, что наличие в нем ветхого и аварийного жилья в 2015 году превышало среднероссийский уровень в 3,6 раза. И в таком жилье обитает около 400 тысяч дальневосточников. Особенно много выбывающего жилищного фонда в Республике Саха (Якутия), Сахалинской, Еврейской автономной и Амурской областях.
Но если люди действительно остро нуждаются в жилье, то они, конечно, должны проявлять активность в решении этого вопроса. И какова же эта активность сегодня?
Досье «Дальневосточного капитала»: Больше всего в минувшем году договоров долевого участия было зафиксировано в Республике Саха (Якутия) - 4897, на втором месте Приморье - 4056, на третьем - Хабаровский край - 2807. В Амурской области было зарегистрировано 1189 договоров, в Сахалинской - 681, в ЕАО - 158, на Камчатке - 98. А в Магаданской области и Чукотском АО долевое строительство жилья вообще отсутствует.
Выяснился интересный факт: по данным Росреестра, по итогам 2016 года ДФО среди всех округов страны занял последнее место по количеству заключенных с инвестиционно-строительными компаниями договоров долевого участия в строительстве жилья. Всего - 13 889, в т. ч. 12 230 - с физическими и 1406 - с юридическими лицами. Это менее 2% от общей цифры по стране при 4,25% от общей численности населения.
Для сравнения: по ЦФО в целом 219 491 договор, СЗФО - 128 064, ПФО - 117 431, ЮФО - 82 190, СФО - 78 583, УФО - 46 243 и СКФО - 14 939.
Пониженный потребительский интерес к новому жилью в ДФО, вероятно, объясняют высокие по сравнению с другими округами цены: в первом квартале средняя цена за квадрат нового жилья в регионе составляла 65 264 рубля и уступала лишь Москве, Подмосковью и СЗФО. По стране средний квадрат стоил 56 100 рублей, а на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях эта цена была в 1,7-2,1 раза выше.
По мнению экспертов, спрос на многоэтажное новое жилье в ДФО вряд ли будет резко повышаться: все еще отрицательная миграция, низкая рождаемость, идет переориентация регионального спроса в область ИЖС. Да и само по себе жилье, среди решаемых рядовыми дальневосточниками проблем, видимо, находится не на первом месте. Поэтому падение его ввода в первом квартале этого года по региону до 304,7 тыс. кв. метров, к соответствующему периоду прошлого года - на 24%, вполне закономерно. При том, что Сахалинская область смогла увеличить ввод на 10%, а Республика Саха (Якутия) сдала больше трети всего объема по ДФО - 110,9 тыс. кв. метров.
Падение могло быть и больше, если бы не осуществляющиеся государственные программы строительства жилья. Хотя их скупое финансирование ставит строительные компании на грань выживания, но программы выполняются, и есть желание работать по ним дальше, поскольку это надолго.
Только замена всего аварийного жилья по ДФО равноценна для дальневосточных строителей, работающих в этом сегменте рынка, занятости на пять лет вперед.
Естественно, к этому стоит добавить возможности роста ввода коммерческого жилья, индивидуального, в том числе в рамках реализации программы по предоставлению желающим «дальневосточного гектара».
Виктор КУДИНОВ.
МНЕНИЕ
Александр ЛАТКИН, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор: Надо строить территории комфортного проживания
- Какие бы льготы, преференции для инвесторов и бизнеса ни создавались на Дальнем Востоке, быстрой отдачи быть не может хотя бы потому, что срок окупаемости производственных предприятий в России сейчас оцениваются в 8-9 лет. Здесь же продолжают сохраняться тенденция сокращения населения, его покупательной способности и ниспадающая траектория регионального рынка.
Строить предприятия и развивать их для производства продукции глубокой переработки на экспорт очень рискованно. Нужны современные технологии, которых у нас нет. Нет специалистов высокого уровня для работы на них.
Я считаю, что, возможно, мы поторопились с созданием большого числа ТОРов. В первую очередь надо повысить уровень жизни дальневосточников, создать в ДФО территории комфортной жизни. А уже затем, когда люди не только перестанут уезжать с Дальнего Востока, но и сами начнут возвращаться, время разворачивать массовую реализацию проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона.
При этом надо семь раз отмерить, прежде чем одобрить тот или иной проект. Я, например, считаю, что завод по сжижению газа правильнее строить там, где его добывают, - на Сахалине, а не в Приморье. Это экономия на строительстве трубопровода, его содержании и ремонте, более конкурентная в будущем себестоимость сжиженного газа и много иных плюсов.
Сегодня почему-то притихли разговоры об игорной зоне, строящейся в Приморье. На мой взгляд, этот проект явно не оправдывает надежд, которые на него возлагались. У иностранных игроков, на которых и делалась ставка, сегодня есть более интересные для них варианты посетить казино. В том же Китае.
Я не сторонник «дальневосточного гектара», как он предложен людям. На это надо смотреть разумно. Мне иногда непонятен наш государственный романтизм. Если сегодня невозможно помочь с инфраструктурой для ИЖС в местах компактного проживания многодетных семей на выделенных им сотках, то вряд ли бюджет сможет поддержать в этом тех, кто берет «гектары». Даже если на основе взятых гектаров появятся поселения с разрешенной застройкой. Трудно представить, чем такие поселения будут отличаться от тех мертвых и бесперспективных, которые сегодня исчезают. Люди, которые все-таки поедут на гектар, должны сегодня рассчитывать исключительно на свои силы и средства. Это их выбор, их риск, их судьба.
Думаю, что Дальний Восток - малопригодная территория для такого проекта. Он оправданнее на западе страны, где от него действительно возможна какая-то экономическая выгода. Здесь же - это возврат к натуральному хозяйству.
МНЕНИЕ
Алексей БОЙКО, генеральный директор ООО «Зима Южная»: Быть резидентом свободного порта - это выгодно
- Я считаю, что сегодня любая новая дальневосточная строительная компания, как мы, должна становиться резидентом Свободного порта Владивосток.
Это выгодно потому, что, во-первых, компания на определенный срок освобождается от налога на прибыль. Во-вторых, для резидента действуют пониженные ставки страховых взносов - в соцстрах, пенсионный фонд и прочее. В течение трех лет их общий размер - 7,6%, а не 30%.
Кроме этого, для резидента есть еще ряд преференций, из которых для нас, строителей, особенно ценно то, что под наш инвестиционный проект предоставляется земля. Достаточно подать заявление - департамент земельных и имущественных отношений Приморья вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока предоставляют необходимый участок. Если же проект разрастается, то, чтобы получить еще землю, достаточно дополнительного соглашения к договору.
МНЕНИЕ
Сергей ФЕДОРЕНКО, зам. директора СРО «Альянс строителей Приморья»: Рынок подыгрывает пришельцам
- Специалисты нашего СРО «АСП» провели анализ рынка закупок в сфере строительства, проводившихся в Приморье в 2016 году по федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Выяснилось, что в течение года в Приморье было заключено 4057 контрактов на сумму 76 млрд рублей. Из этой суммы 50,546 млрд рублей пришлось на компании, зарегистрированные в других субъектах РФ, и лишь 25,7 млрд рублей - на приморских участников строительного рынка. То есть две трети объемов сегодня находится в руках компаний, пришедших на наш рынок из-за пределов края.
При том, что количество выигранных приморскими строителями контрактов было больше в 10 раз, чем выигранных посторонними, им достались наименее ценные работы и объекты.
Анализ показал, что до 60% всех строительных объемов в крае - это около 45 млрд рублей - выполняют 20 крупных компаний и групп, зарегистрированных в других субъектах РФ.
Выигрыш от конкурсов по всей их сумме составил около 2,3 млрд рублей, то есть в среднем примерно 3% от начальной максимальной цены. При этом он практически весь достигнут за счет мелких заказов.
Из других особенностей закупок услуг на строительном рынке края можно отметить, что их пик в прошлом году пришелся на декабрь - около 27,5 млрд рублей, и 82% закупок имели начальную максимальную цену менее 3 млн рублей.
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За дальневосточным гектаром больше никто не поедет потому что В. В. Путин пообещал запустить такую программу и в других регионах. В европейской части России и на юге западной Сибири пригодной земли намного больше потому что там равнина. А в на ДВ - горы и между ними долины, которые каждый год затапливаются. Можно считать что этот проект провалился. Ничего, жизнь сама подскажет, что надо делать. Хотя бы начать с того, что сделать города чистыми, асфальт без ям, а выпускаемую продукцию качеством выше, чем в других регионах.
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